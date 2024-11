Les hommes de MAGA paniquent à l’idée que leurs femmes votent secrètement pour Harris

Le plan affirme que ces organisations et défenseurs pro-palestiniens reçoivent « le soutien indispensable d’un vaste réseau d’activistes et de bailleurs de fonds avec un objectif beaucoup plus ambitieux et insidieux : la destruction du capitalisme et de la démocratie ». Le plan visant à écraser le mouvement pro-palestinien comprend le recours aux lois antiterroristes et aux sanctions pour outrepasser les libertés constitutionnelles, y compris le premier amendement.



Les plans incluraient l’expulsion des étudiants internationaux et d’autres personnes titulaires de visas étrangers s’ils participent à un militantisme pro-palestinien, ainsi que l’inculpation de personnes en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, qui oblige les personnes représentant des intérêts étrangers à divulguer leurs fonds et leurs activités. Le plan suggère également d’utiliser les statuts du RICO, généralement utilisés contre le crime organisé, pour aider à poursuivre en justice les principales organisations pro-palestiniennes.



Le projet Esther décrit une série d’étapes : s’attaquer à la « propagande » dans les écoles, recourir à des tactiques d’intimidation pour empêcher les étudiants de se joindre aux manifestations et restreindre la communication, la coordination et les réunions entre groupes pro-palestiniens. Le plan envisage le point où la plupart de la communauté juive et le grand public percevront les groupes pro-palestiniens « comme une menace pour leur sécurité ». L’ensemble du processus serait couronné de succès « d’ici 12 à 24 mois », selon le plan.