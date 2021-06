Les hommes de cette partie du pays croient qu’ils ont les plus gros fous

Les mecs de GEORDIE sont les plus arrogants quant à la taille de leurs todgers.

Ils ont fièrement pris la pole position sur les gars de Liverpool, Stoke et Cardiff dans un sondage.

Les cockneys de Londres ne sont pas si sûrs d’eux – un sur trois s’inquiétant apparemment de leur niveau Crédit : Alamy

À Newcastle, célèbre pour sa vie nocturne de Bigg Market, seulement un pour cent a cherché sur Google « Mon pénis est-il trop petit ? » ou « quelle est la taille moyenne du pénis » au cours du mois dernier.

Pourtant, à Londres, les cockneys n’étaient pas si sûrs d’eux – un sur trois s’inquiétant apparemment de leur niveau.

Les sondeurs Lloyds Pharmacy ont déclaré: « Les médias sociaux et la pornographie en ligne peuvent inquiéter de nombreuses personnes en raison d’attentes irréalistes. »

Et le Dr Sameer Sanghvi, de Lloyds Pharmacy Online Doctor, a déclaré: « Les sentiments d’insuffisance ou d’anxiété concernant la taille et la forme sont parfaitement normaux mais peuvent affecter l’estime de soi et les relations. »

Mais il a rassuré les hommes inquiets : « Tout le monde est différent et il n’y a pas de bonne taille. »

Au total, 27 050 recherches ont été recensées dans dix villes étudiées.

La plus précaire était Londres avec 8 950 recherches suivie de Manchester avec 4 060.

Les recherches les moins nombreuses ont été effectuées à Cardiff (1 350), Stoke (1 340) et Liverpool (1 080).

Mais Newcastle était loin devant avec seulement 270 recherches.