Les hommes d’Austin dépensent plus de Rs 9 Lakh pour voyager dans les 50 États américains en un temps record

Après avoir parcouru plus de 7 200 miles et dépensé environ plus de 9,5 lakh, trois hommes ont réalisé leur rêve de visiter les 50 États américains. Bonus : ils ont également battu un record du monde. Peter McConville, Pavel (Pacha) Krechetov et Abdullahi Salah détiennent désormais le record de la visite la plus rapide dans les 50 États américains. Le trio a bouclé son périple en cinq jours, 13 heures et 10 minutes. Le record précédent a été établi par Thomas Cannon et Justin Morris, qui ont mis cinq jours, 16 heures et 20 minutes pour effectuer le trajet. Bien que le Guinness World Record ne répertorie pas les records de vitesse dans ses livres, le record du groupe est désormais répertorié par le All Fifty States Club.

Guinness World Record a cessé de lister les records de vitesse en 1996 dans le but de dissuader les futurs recordmans de conduire de manière imprudente ou dangereuse.

McConville et ses garçons ont commencé le voyage dans le Vermont le 13 mai et l’ont terminé à Hawaï, a rapporté kxan. Les hommes ont dépensé environ Rs. 9 56 275 (12 000 $) sur les billets d’avion, l’essence, la nourriture et d’autres produits essentiels. Après avoir réussi un tel voyage, McConville a déclaré: «C’était un soulagement. Mais en même temps, c’était comme si nous planifions cela depuis si longtemps. En fait, nous avons réussi. Et comme, tout le monde est vraiment excité.

Même s’il s’agissait de leur course contre la montre, ils ont réussi à franchir quelques repères nationaux. Au cours de leur voyage, les trois ont visité Times Square, le mont Rushmore ainsi que les Bonneville Salt Flats. Le trio a même pris le temps de regarder le lever du soleil au Grand Canyon. Mais McConville a partagé que leur visite au Grand Canyon était la plus mémorable. Cependant, le reste de leur voyage a été consacré à réduire au maximum les pauses toilettes, nourriture et essence. Les garçons ont pu se doucher une fois pendant tout leur voyage.

Enfin, lorsque les hommes ont débarqué à Hawaï, après un voyage fastidieux mais exceptionnel, ils ont passé près de deux jours à s’imprégner de la vie insulaire avant de commencer leur voyage de retour.

