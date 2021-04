La pandémie de coronavirus a poussé de nombreuses entreprises au Japon au bord de la ruine financière, mais Takumi Tezuka, qui possède un salon de maquillage et de coiffure pour hommes à Tokyo, a vu sa clientèle s’élargir.

Les hommes d’affaires japonais dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine qui s’intéressaient peu aux cosmétiques avant la pandémie visitent de plus en plus le salon de Tezuka, Ikemen-Works, dans l’espoir de mieux voir les réunions en ligne.

Une grande entreprise de soins personnels, Shiseido, affirme que l’une de ses lignes de maquillage pour hommes a connu une croissance à deux chiffres pendant la pandémie. Les responsables de l’entreprise donnent une raison similaire: les hommes, confrontés à la vue de leur visage à plusieurs reprises lors de réunions en ligne, veulent améliorer ce qu’ils voient.

«Avant, la plupart de nos clients étaient des hommes entre adolescents et 20 ans, mais grâce au travail à distance, nous avons maintenant plus d’hommes d’affaires», a déclaré Tezuka. Contrairement à de nombreux hommes plus jeunes, qui veulent une cure de jouvence radicale, les hommes d’affaires plus âgés veulent montrer une version légèrement meilleure d’eux-mêmes en utilisant du maquillage, a-t-il déclaré.

«Les hommes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine viennent dans notre salon parce qu’ils sentent qu’ils doivent se maquiller», a-t-il déclaré. Tezuka a déclaré que c’était parce que les hommes d’affaires qui travaillent à domicile ont plus d’occasions de voir leur visage lors de réunions en ligne et ont donc commencé à se soucier davantage de leur apparence.

L’industrie de la beauté masculine s’est développée au Japon. Selon la société de recherche Fuji Keizai Group, le marché des cosmétiques pour hommes est passé d’environ 600 milliards de yens (5,5 milliards de dollars) à environ 623 milliards de yens (5,7 milliards de dollars) de 2018 à 2019.

Tezuka a déclaré que les hommes d’affaires plus âgés ont tendance à dépenser plus d’argent et à se rendre plus régulièrement que ceux qui ont entre 20 et 30 ans.

Un client, Yoshihiro Kamichi, 44 ans, est récemment venu au salon de Tezuka pour acheter du maquillage pour la première fois.

Kamichi a choisi le maquillage pour ses paupières et a appliqué un fond de teint sur son visage. Un maquilleur a soigneusement coupé ses sourcils et a modelé son nez et son visage avec une puissance d’ombre brune.

« Qui est cette personne? J’ai été surpris de voir à quel point je suis différent », a déclaré Kamichi en se regardant dans le miroir.

Shiseido, l’une des plus anciennes sociétés de cosmétiques au monde, a publié le mois dernier des filtres de maquillage en ligne gratuits qui donnent aux utilisateurs masculins l’impression de porter des produits de beauté pour hommes tels que des baumes anti-imperfections et du fond de teint.

Après que Shiseido a publié des filtres de maquillage pour les femmes pour des réunions en ligne comme Zoom l’année dernière, les commentaires d’hommes d’affaires ont afflué dans ses comptes de médias sociaux demandant des filtres pour les hommes.

Uno, la marque de soins pour hommes de Shiseido, élargit maintenant son âge cible pour les cosmétiques des hommes au début de la vingtaine aux hommes dans la quarantaine.

« Je pense que le coronavirus a créé une certaine condition qui pousse les hommes d’affaires à être plus conscients de leur état de peau », a déclaré le directeur adjoint de la marque d’Uno, Yoshiyuki Matsuo. «Nous avons constaté une croissance à deux chiffres même au milieu de la pandémie.»

Matsuo ne fournirait pas plus de détails sur la croissance d’Uno.

Pour rendre les cosmétiques accessibles aux hommes, le magasin de cosmétiques japonais @Cosme Tokyo a créé l’année dernière une section entière dédiée aux articles de maquillage pour hommes et unisexes dans leur nouvelle boutique en face de la gare de Harajuku, un quartier branché de Tokyo.

Un client récent, Kenta Yamashita, 24 ans, coiffeur, utilise quotidiennement des cosmétiques.

« Il y a des hommes qui ne peuvent pas acheter de produits cosmétiques parce qu’il est difficile pour eux de se présenter. Je pense que c’est bien que nous ayons maintenant cette section », a déclaré Yamashita. «Mais j’aurais aimé qu’ils agrandissent la section pour que les hommes puissent s’y rendre avec plus de désinvolture.»

