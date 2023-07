Les hommes concourront pour la 1ère fois en natation artistique olympique l’été prochain à Paris

Riez si vous le souhaitez. Guffaw pour faire bonne mesure. Bill May et d’autres nageurs synchronisés masculins, maintenant appelés nageurs artistiques, ont déjà entendu les critiques.

Mais ils riront le dernier.

Les hommes ont concouru en synchro aux niveaux inférieurs pendant des décennies. Maintenant, ils sont inclus dans les Jeux olympiques, ce qui signifie les Jeux d’été de l’année prochaine à Paris.

« Je pense que c’est une énorme opportunité pour le sport de se développer et d’attirer plus d’hommes », a déclaré May, une Américaine, à l’Associated Press lors des Championnats du monde aquatiques à Fukuoka, au Japon. « En excluant les hommes, vous limitez le sport. En incluant les hommes, vous allez voir une augmentation de la popularité et des chiffres. »

May ressemble à un bodybuilder maigre. Il a été parmi les premiers hommes à concourir lorsque la synchro a été incluse dans les championnats du monde pour la première fois en 2015. Et il a travaillé pendant 17 ans au Cirque du Soleil à faire des spectacles sur le thème de l’eau. Il est sorti de sa retraite compétitive pour avoir la chance de participer aux Jeux olympiques.

« Il y a toujours eu cette idée fausse que c’est un sport réservé aux femmes, ou que c’est pour les mauviettes, ou que ce n’est pas un sport difficile », a déclaré May, 44 ans. « Quiconque a quelque chose de négatif à dire sur le sport – garçon, femme, n’importe qui. Essayez-le et vous saurez que c’est le sport le plus difficile au monde. »

Ce n’est pas la natation synchronisée que regardaient vos parents ou grands-parents – le ballet aquatique qui faisait quelques vagues sous les bonnets en caoutchouc fleuris et les sourires permanents, c’est éloigné du sport introduit aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

L’épreuve d’équipe acrobatique comprend des ascenseurs, des lancers et des retournements, ainsi que des routines de plongeon lancées sur les épaules des coéquipiers qui marchent sur l’eau en dessous. C’est de la gymnastique sur l’eau et les commotions cérébrales sont un risque.

Lutte pour avoir la chance de nager

Les hommes intéressés confrontent souvent les stéréotypes.

Dès l’école primaire, l’Américain de 18 ans Kenny Gaudet rêvait d’être nageur synchronisé. Il a réussi, mais ce n’était pas facile.

« Cela me rend émotif rien que de penser aux problèmes que nous avons tous traversés et aux luttes que nous avons tous eues juste pour avoir la chance de nager et de faire ce que nous aimons », a déclaré Gaudet, qui a participé aux championnats du monde de cette année.

« Tellement d’intimidation. Tellement de calomnies. Tellement de haine », a-t-il ajouté. « Juste à cause de mon sexe, juste parce que je suis un homme dans la natation artistique. Quand j’ai commencé, j’ai voulu arrêter tellement de fois. En grandissant, mes pairs me demandaient pourquoi je fais un sport féminin, pourquoi suis-je comme une fille et me dégrade pour avoir fait ce que j’aime faire. »

Il n’y a pas beaucoup de pays avec des hommes forts. Donc, vous ne verrez peut-être pas beaucoup d’hommes nager aux Jeux olympiques. — Adam Andrasko, responsable de la natation artistique aux États-Unis

L’un des aspects du travail d’Adam Andrasko à la tête de USA Artistic Swimming est de recruter des hommes. Il a dit qu’il y avait environ 100 participants aux États-Unis, contre 25 il y a à peine quatre ans.

« Il n’y a pas eu de bonnes bases de croissance », a déclaré Andrasko. « Vous n’avez pas eu le système agricole. »

Quelques pays aux championnats du monde ont des nageurs masculins, notamment les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et la Chine. L’Espagne et l’Italie ont également des concurrents de premier plan.

« Il n’y a pas beaucoup de pays avec des hommes forts », a déclaré Andrasko dans la compétition internationale, notant que les hommes manquent souvent de flexibilité pour concourir. « Donc, vous ne verrez peut-être pas beaucoup d’hommes nager aux Jeux olympiques. Je crains que cela aille aux Jeux olympiques et nous ne voyons pas un homme participer. J’ai définitivement cette peur. »

« À ce stade », a-t-il ajouté, « les femmes sont encore bien meilleures dans ce sport qu’un homme ».

Une autre crainte, apparemment infondée, est que les femmes pourraient en vouloir aux hommes qui participent à ce sport. Les hommes ne participeront qu’à des épreuves par équipe aux Jeux olympiques. Les équipes ont un maximum de huit membres – avec une limite de deux hommes – ce qui signifie que les hommes pourraient évincer certaines femmes.

Il n’y a aucune obligation d’inclure les hommes.

Interrogée sur toute acrimonie, la double olympienne américaine Anita Alvarez a répondu: « Non, pas du tout. »

Les hommes ajoutent du physique à leurs routines

Alvarez s’est évanoui deux fois au cours des deux dernières années en compétition et a dû être réanimé. Elle a été autorisée à concourir sans autre diagnostic que l’épuisement physique ou mental. Retenir son souffle trop longtemps sous l’eau est également suspecté.

Les hommes peuvent ajouter un peu de physique aux routines, et leur présence pourrait conduire à un public plus large. Alvarez attribue également à May des compétences en chorégraphie qu’il a acquises avec le Cirque du Soleil.

« Avoir l’inclusion des hommes et des femmes rendra plus ouvert pour les jeunes garçons et les jeunes filles de rêver d’être aux Jeux olympiques, les parents voulant commencer leurs enfants », a déclaré Alvarez.

Elle a abandonné sa routine d’entraînement, sûre d’effrayer les hommes et les femmes de la même manière.

« Nous nous entraînons plus de huit heures par jour, faisant du surplace toute la journée », a-t-elle déclaré. « Vous devez être capable de compter le temps et de travailler avec de la musique. Vous devez être capable de regarder vos schémas et de rester en ligne. Nous ne portons pas de lunettes lorsque nous concourons. Vous retenez votre souffle. Vous ne touchez pas le fond. Il y a tellement d’éléments qui entrent dedans que les gens ne voient pas. »

Et nous sommes sur le point de voir plus d’hommes l’essayer.

