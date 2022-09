Les hommes chauves révèlent que la perte de cheveux les empêche de trouver l’amour alors que les hommes à tête pleine ont plus de chance, selon une enquête

Selon des recherches, les hommes chauves ont l’impression que leur perte de cheveux les empêche de trouver le véritable amour.

L’étude de 800 hommes adultes qui ont des cheveux clairsemés ou qui n’ont pas de cheveux a révélé que 73% ont affirmé avoir moins de chance sur la scène des rencontres que des amis avec des cheveux.

Un homme chauve sur cinq dit que la perte de cheveux l’empêche de trouver le bon Crédit : Getty

Une personne sur cinq attribue la chute de ses cheveux à son incapacité à trouver «The One», 32% pensant qu’elle avait une vie amoureuse plus réussie lorsqu’elle avait des cheveux pleins.

Il est également apparu que 40% estiment que leur perte de cheveux a ébranlé leur confiance lorsqu’ils approchent des femmes.

Le Dr Furqan Raja, chirurgien spécialiste de la greffe de cheveux pour la clinique privée de Harley Street, qui a commandé la recherche, a déclaré : « La plupart des hommes sont déjà anxieux à l’idée de sortir ensemble, mais la perte de cheveux constitue une grande partie de cette anxiété.

“Les images présentées sur les réseaux sociaux ont suscité des attentes irréalistes et nous voyons des gens se comparer à ce qu’ils considèrent comme la perfection.

“Bien que certains puissent penser que la perte de cheveux n’est pas un problème important, elle peut avoir un impact psychologique sur la confiance, d’autant plus que les caractéristiques physiques sont l’un des domaines que les dates remarquent souvent en premier.

“Mais la bonne nouvelle est qu’il existe des solutions pour lutter contre la calvitie et, en fin de compte, maintenir la bonne santé de vos cheveux pour qu’ils durent plus longtemps.”

L’étude a également révélé que 18% des personnes interrogées ont ressenti une forme de négativité à l’égard de leur perte de cheveux, et 23% supplémentaires ont été témoins que cela arrivait à d’autres personnes.

Parmi ceux-ci, 47% ont entendu des commentaires sur le fait de ne pas vouloir sortir avec quelqu’un qui perd ses cheveux, tandis que 41% ont été confrontés à des blagues sur la chute des cheveux.

Et 48% ont remarqué que quelqu’un regardait leurs cheveux ou leur calvitie.

En conséquence, 42 % auraient souhaité avoir une meilleure chevelure, 22 % d’entre eux y pensant jusqu’à une fois par jour.

Alors que 30% ont même envisagé une greffe de cheveux, estimant que cela améliorerait leur carrière, leur vie amoureuse et leur confiance.

Mais parmi ceux qui n’ont pas envisagé la procédure, 47% pensent que ce serait trop cher tandis que 13% craignent le traitement.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que 39% ont commencé à remarquer que leurs cheveux s’amincissaient avant d’atteindre la mi-trentaine, 44% blâmant la génétique.

Alors que 26% attribuent leur calvitie à une coupe trop courte et 21% craignent que cela soit dû au fait de trop les teindre.

M. Michael Mouzakis, expert en greffe de cheveux et chirurgien plasticien, également basé à The Private Clinic, qui propose des greffes de cheveux FUE, a déclaré : « La calvitie est causée par divers facteurs tels que l’excès de cheveux, le stress et principalement la génétique.

« Nous sommes là pour aider les hommes désireux de faire le premier pas et d’être plus ouverts sur leurs cheveux de manière positive.

« C’est normal de perdre ses cheveux. On peut perdre entre 50 et 100 cheveux par jour, souvent sans s’en apercevoir.

“La perte de cheveux n’est généralement pas une source d’inquiétude, mais elle peut parfois être le signe d’une condition médicale.

“Certains types de perte de cheveux sont permanents, comme la calvitie masculine et féminine. Ce type de perte de cheveux est généralement familial.

“D’autres types de perte de cheveux peuvent être temporaires. Ils peuvent être causés par une maladie, le stress, un traitement contre le cancer, une perte de poids ou une carence en fer.

