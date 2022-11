Les hommes canadiens poussent la Belgique à la limite mais perdent 1-0 en retour à la Coupe du monde

Le Canada a fait un spectacle lors de son retour à la Coupe du monde après une absence de 36 ans, mais n’a pas réussi à convertir ses chances dans une vaillante défaite 1-0 contre la Belgique mercredi.

Les Canadiens, classés au 41e rang, semblaient tout sauf impressionnés par l’occasion, forçant à plusieurs reprises les Belges classés deuxièmes sur le pied arrière.

Et le Canada a eu une chance glorieuse de marquer son tout premier but en Coupe du monde et de prendre les devants à la 10e minute, seulement pour voir Thibaut Courtois, le gardien belge aux allures d’inspecteur Gadget, arrêter la tentative de penalty d’Alphonso Davies après que Yannick Carrasco ait été jaune- breveté pour le handball. Le joueur de 22 ans d’Edmonton serrait son visage de déception.

Le rythme et la pression des Canadiens ont causé un réel malaise aux Belges dans une première mi-temps qui a vu les Canadiens lancer 14 tirs – le plus sans marquer en première mi-temps d’un match de Coupe du monde depuis l’Angleterre (17) contre Trinité-et-Tobago en 2006, selon à la société d’analyse sportive Opta.

La plupart des efforts du Canada n’étaient pas ciblés. La Belgique a tenté quatre tirs et en a compté un en fin de mi-temps.

Michy Batshuayi a calmé la foule pro-Canada à la 44e minute, faisant tomber un long ballon du défenseur Toby Alderweireld sur lequel le Canadien Steven Vitoria a raté de peu le pied. Batshuayi a devancé les poursuivants Kamal Miller et Richie Laryea et a calmement battu Milan Borjan pour une avance de 1-0.

Borjan repoussa le ballon avec dégoût.

Les Red Devils ont eu plus de temps sur le ballon et plus d’occasions en contre-attaque en seconde période. Mais le Canada n’a jamais cessé de paraître dangereux. C’était tendu jusqu’au coup de sifflet final après cinq minutes de temps additionnel.

La dernière participation du Canada à la Coupe du monde remonte à 13 316 jours, selon Canada Soccer — une défaite de 2-0 contre l’Union soviétique le 9 juin 1986 à Leon, au Mexique.

Brian Mulroney était premier ministre à l’époque. Bob Gainey avait été capitaine des Canadiens de Montréal pour la Coupe Stanley le mois précédent, battant les Flames de Calgary en cinq matchs. Et « Greatest Love of All » de Whitney Houston a dominé les palmarès de la musique canadienne.

Le Canada a pris le terrain pour les échauffements, mettant fin à une absence de 36 ans du tournoi, au son de « Started From the Bottom » de Drake.

“Maintenant, nous sommes ici”, est la ligne suivante.

Le contingent canadien bruyant et fier dans la foule de 40 432 personnes au stade Ahmad Bin Ali a adoré. Vêtus de rouge et brandissant des Maple Leafs, ils ont rugi à chaque nom lors de la présentation de la formation partante canadienne et de l’entraîneur John Herdman.

Ce fut un accueil frissonnant digne d’une si longue attente. La route vers le Qatar a été remplie de 36 ans de frustration.

Les précédentes campagnes de qualification pour la Coupe du monde ont sombré sous le soleil sur un ovale de cricket à Port Of Spain, Trinidad, et la chaleur étouffante de San Pedro Sula, au Honduras, entre autres. Le Canada ne devait pas être démenti cette fois, sachant qu’une Coupe du monde à domicile l’attend en 2026.

Comme promis, Herdman a pu aligner sa formation la plus solide avec des problèmes de blessures Davies, Borjan et Stephen Eustaquio tous dans le 11 de départ.

Borjan était dans le but derrière le troisième arrière de Miller, Vitoria et Alistair Johnston. Le milieu de terrain était Davies, Eustaquio, le capitaine Atiba Hutchinson et Laryea, avec Junior Hoilett, Jonathan David et Tajon Buchanan à l’avant.

Le 3-4-3 est devenu un 5-2-3 lorsque les Belges ont eu le ballon.

Une passe errante de Johnston a conduit à un tir dévié de Batshuayi à la première minute qui est allé droit sur Borjan. Mais les Canadiens sont revenus tout de suite et ont attaqué aux chants de « Canada, Canada ».

David a presque connecté sur une croix de Buchanan au septième. Buchanan a forcé un arrêt de Courtois sur le corner suivant, le joueur canadien plaidant pour le handball.

Après un examen vidéo, l’arbitre zambien Janny Sikazwe a pointé l’endroit. Mais le penalty de Davies était trop proche de Courtois alors qu’il plongeait à sa droite.

Le gardien de but du Real Madrid de six pieds six pouces est le détenteur actuel du trophée Yashin en tant que meilleur gardien du monde.

Courtois a dû effectuer un arrêt sur coup de pied à la 13e minute alors que le Canada continuait d’appuyer. La Belgique a commencé à revenir dans le match vers la 20e minute, mais s’est quand même retrouvée à défendre, Courtois devant repousser un tir de Johnston à la 23e.

« C’est notre maison », ont scandé les Canadiens dans la foule.

Laryea est tombé dans la surface à la 38e minute, provoquant une revue vidéo infructueuse.

En deuxième mi-temps, les Canadiens ont attaqué la fin où se trouvaient la plupart de leurs partisans et David s’est rapproché avec une tête qui a explosé juste à côté.

Herdman a déplacé Davies devant et a fait venir Cyle Larin et Ismael Kone à la 58e minute. Cinq minutes plus tard, Buchanan décochait un tir qui nécessitait un contrôleur aérien en route vers une passerelle derrière le but belge.

Sam Adekugbe a remplacé le Canada à la 73e. Trois minutes plus tard, un Buchanan dansant a trouvé Larin dans la surface, mais le ballon lui a craché le pied. Larin a ensuite eu une chance qui est allée droit sur Courtois.

Jonathan Osorio et Liam Millar sur le banc à la 81e minute ont été le dernier lancer de dés de Herdman. Davies et Johnston, pour avoir abattu un Belge, ont mérité des cartons jaunes tardifs pour le Canada.

Hutchinson, né en février 1983, est le seul joueur de l’alignement actuel du Canada qui était en vie lors de la Coupe du monde de 1986. A 39 ans, il est le joueur de champ le plus âgé du tournoi du Qatar.

Le skipper de Besiktas a remporté son record canadien de 99e sélection chez les hommes.

Herdman, qui avait 10 ans lorsque la Coupe du monde du Mexique a débuté, devient la première personne à entraîner une équipe à la fois lors de la Coupe du monde masculine et féminine. Herdman, qui a entraîné à la fois la Nouvelle-Zélande et le Canada lors de la Coupe du monde féminine, est entrée dans le match de mercredi avec une fiche de 32-10-5 à la barre des hommes canadiens.

En donnant le coup d’envoi à 22 h, heure locale, à l’impressionnant stade Ahmad Bin Ali d’une capacité de 40 000 places, les Canadiens ont échappé à la chaleur. Il faisait environ 21 degrés Celsius au coup d’envoi, la climatisation refroidissant la salle malgré l’ouverture circulaire dans le toit.

Sans donner plus de détails dans une entrevue à la veille du match d’ouverture, Herdman a dit qu’il avait choisi « quelqu’un d’assez spécial et unique, un pionnier de l’histoire canadienne » pour s’adresser à l’équipe avant le match. Herdman a déclaré que ses propres mots-clés étaient “courage et discipline”.

“De nos jours, je pense que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui”, a-t-il déclaré.

Herdman a eu raison ce jour-là.

Les Belges étaient privés de l’attaquant vedette Romelu Lukaku, blessé, qui compte 68 buts en 102 apparitions avec les Red Devils. Le capitaine Eden Hazard, quant à lui, n’a disputé que six matches avec le Real Madrid cette saison.

Les Canadiens espéraient utiliser leur rythme pour attaquer le côté gauche du troisième arrière belge en Jan Vertonghen, 35 ans, et Alderweireld, 33 ans.

Face à un adversaire aussi coriace que la Belgique, le Canada revivait le tournoi de 1986 lorsqu’il s’ouvrait contre la championne d’Europe, la France. Les Canadiens se sont avérés difficiles ce jour-là, perdant finalement 1-0 sur un but de Jean-Pierre Papin à la 79e minute,

Le Canada a ensuite perdu 2-0 contre la Hongrie et l’Union soviétique, sortant après le premier tour.

La Belgique est entrée en jeu sans avoir perdu son match d’ouverture lors de ses six dernières participations à la Coupe du monde (4-0-2). La dernière fois qu’il a perdu son premier match, c’était en 1986, battu 2-1 par le Mexique.

Invaincue lors de ses 12 derniers matches de phase de groupes à la Coupe du monde (7-0-5), la Belgique en avait remporté sept de suite avant ce tournoi. Sa dernière défaite en phase de groupes remonte à 1994, 1-0 contre l’Arabie saoudite

La Belgique, qui en est à sa 14e participation à la Coupe du monde, a terminé troisième il y a quatre ans en Russie et a été quart de finaliste en 2018 au Brésil.

Les Belges ont été classés n ° 1 mondiaux d’octobre 2018, lorsqu’ils ont délogé la France, jusqu’en mars 2022, lorsque le Brésil a pris la première place.

Le Canada et la Belgique ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois auparavant, les Belges s’imposant 2-0 à Ottawa en juin 1989.

Le match de mercredi s’est déroulé dans un lieu pratiquement neuf éclairé par des interprétations au néon des drapeaux canadiens et belges à l’extérieur. Le stade Ahmad Bin Ali, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Doha, a été inauguré en décembre 2020.

-Neil Davidson, La Presse Canadienne

