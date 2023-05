Les hommes canadiens de rugby à sept marquent une victoire tardive pour garder les espoirs de la Série mondiale en vie

L’essai tardif et la conversion de Brock Webster ont permis au Canada de remporter une victoire spectaculaire de 21-19 contre l’Uruguay samedi au HSBC London 7s, préservant les espoirs des hommes canadiens d’échapper à la relégation de la HSBC World Rugby Sevens Series.

Après une défaite déchirante de 24-19 contre le Kenya, grâce à un essai d’Edmund Anya avec moins de 30 secondes à jouer, le Canada avait besoin d’un résultat contre l’Uruguay pour rester en vie dans les éliminatoires de relégation à quatre équipes qui font partie de la 11e et dernière étape de la circuit masculin cette saison.

Le Kenya (2-0-0, six points) est aux commandes avant sa finale du tournoi à la ronde dimanche contre l’Uruguay (1-1-0, quatre points). Le Canada (1-1-0, quatre points) traîne derrière les Sud-Américains sur la différence de points avant sa finale contre les Tonga (0-2-0, deux points).

Les deux meilleures équipes après le tournoi à la ronde s’affronteront pour voir qui conservera le statut de base de la Série mondiale la saison prochaine.

Une victoire contre les Tonga et le Canada se qualifie pour la finale des séries éliminatoires. Les Canadiens pourraient également avancer avec une égalité si l’Uruguay perd.

Le Canada a un avantage en carrière de 9-6-0 sur les Tonga, mais a perdu 35-14 lors de la seule rencontre précédente cette saison, à Sydney en janvier.

Les éliminatoires de relégation sont un produit de la Série mondiale réduisant le nombre d’équipes masculines à 12 contre 16 pour s’aligner sur la compétition féminine et le terrain olympique.

Le Japon, qui occupe la 15e place du classement, a été relégué après le tournoi du week-end dernier à Toulouse, en France. Cela laissait l’Uruguay n ° 12, le Kenya n ° 13, le Canada n ° 14 et les Tonga, vainqueur de la World Rugby Sevens Challenger Series, dans les éliminatoires de relégation du tournoi à la ronde.

Le vainqueur des séries éliminatoires deviendra la 12e équipe principale des World Series 2024, tandis que les trois autres équipes devront participer à leurs championnats régionaux à sept respectifs afin de se qualifier pour les Challenger Series 2024 et de remonter vers la compétition d’élite.

Le Japon participe à Londres en tant qu’équipe sur invitation à la compétition à 12 équipes en dehors des éliminatoires de relégation.

Manquer la Série mondiale serait catastrophique pour le programme canadien.

Abandonner le niveau supérieur du sport serait un coup dur à un moment où Rugby Canada a facilité le déplacement des joueurs entre le jeu à sept et à quinze pour augmenter sa profondeur et offrir plus d’opportunités de jeu. Sans parler de l’augmentation considérable du degré de difficulté à se qualifier pour les Jeux olympiques.

Les enjeux élevés étaient évidents dès le coup d’envoi d’ouverture samedi contre le Kenya alors que le Canada jouait avec intention et à un rythme élevé.

Le Canada, qui a été une équipe de base sur le circuit depuis 2012-2013, a pris les devants à trois reprises pour voir les Kenyans réagir. Après que le troisième essai du speedster kenyan Kevin Wekesa l’ait égalé à 19-19, Anya a lancé le poignard en retard.

Le Canada a eu une dernière chance lors de la reprise qui a suivi avec le match dans le temps additionnel. Mais un en-avant dans le tacle a mis fin à la menace.

Alex Russell a marqué deux essais en première mi-temps pour le Canada, Thomas Isherwood jouant le fournisseur à chaque fois.

Le Kenya a répondu avec deux essais de Wekesa, fruit de sa puissance et de sa vitesse. Le premier était un effort en solo fringant sur l’aile avec le puissant Kenyan repoussant deux plaqueurs potentiels.

Le Canada menait 14-12 à la mi-temps, grâce à deux conversions d’Isherwood, avec un essai de Max Stewart portant l’avance à 19-12.

La défensive canadienne a tenu bon jusqu’aux dernières minutes de la deuxième mi-temps.

Le Kenya a amélioré sa fiche à 5-3-0 contre le Canada cette saison. Les Kenyans sont dirigés par Damian McGrath, qui était à la tête du Canada en 2017 lorsqu’il a remporté sa seule et unique victoire en tournoi de la Série mondiale, battant les États-Unis 26-19 en finale à Singapour.

Lors du deuxième match du Canada samedi, l’Uruguay a marqué le premier après une erreur de manipulation de Stewart et une pénalité avec Ignacio Facciolo qui a franchi la ligne. Isherwood, l’homme du Canada avec un mulet, semblait avoir marqué un essai en réponse avec une merveilleuse course en solo, mais n’a pas pu toucher le ballon grâce à un tacle qui a sauvé l’essai sur la ligne de Mateo Vinal.

Webster ne s’est pas trompé peu de temps après, coupant la défense uruguayenne pour égaliser le score à 7-7. Mais Felipe Arcos Perez a accéléré devant les plaqueurs canadiens avec quelques secondes à jouer dans la mi-temps pour une avance de 14-7 pour les Uruguayens.

Bautista Basso a marqué dans le coin au début de la seconde période pour porter l’avance uruguayenne à 19-7. Jack Carson a répliqué pour le Canada, marquant sous les poteaux après un saut de ligne de Webster, pour réduire l’écart à 19-14 grâce à la transformation de Webster.

Webster a ensuite marqué après une course puissante de Matt Oworu, donnant le coup d’envoi à la conversion pour donner au Canada une avance de 21-19 avec son 21e essai sur le jeu de la Série mondiale. L’Uruguay a eu moins d’une minute pour effectuer un retour mais l’effort s’est soldé par un penalty.

Plus tôt, l’Uruguay s’est ensuite rallié pour battre les Tonga 15-12 avec Baltazar Amaya plongeant dans les airs et réussissant à immobiliser le ballon malgré une attaque de tacle désespérée des Tonga pour l’essai gagnant dans le coin dans le temps additionnel.

Le Kenya, grâce à un autre tour du chapeau de Wekesa, a battu les Tonga 38-26.

Les hommes canadiens ont fait leurs débuts dans la Série mondiale en 1999-2000 avec Londres marquant leur 190e tournoi sur le circuit. Et ils sont arrivés à Twickenham en beauté après avoir terminé quatrième de la saison à Toulouse.

Le record précédent des Canadiens cette saison était un 10e dans l’épreuve d’ouverture à Hong Kong. Ils ont ensuite terminé 11e, 14e (cinq fois) et à égalité au 15e (deux fois) et sont venus à Londres avec une fiche de 18-39 cette saison.

Les hommes canadiens se sont reconstruits à la suite d’un exode massif après les Jeux olympiques de Tokyo. Et cette saison a commencé avec une certaine agitation avec l’entraîneur Henry Paul qui a démissionné fin novembre après l’ouverture de la saison. White, un ancien international canadien de 7 et 15, a pris la relève.

Les Canadiens ont maintenant remporté les 11 rencontres avec l’Uruguay, dont une victoire 26-0 à Toulouse. Mais l’Uruguay a connu des moments forts lors de sa première saison en tant qu’équipe principale de la série Word, se qualifiant deux fois pour les quarts de finale de la coupe.

L’Uruguay est entré à Toulouse à la 11e place avec un mince avantage d’un point sur l’Espagne. Mais les Espagnols sont sortis de France avec un point d’avance sur les Sud-Américains pour échapper aux éliminatoires de relégation.

Il y a d’autres affaires à régler à Londres, même si la Nouvelle-Zélande a déjà décroché le titre des World Series et que l’Argentine n ° 2 et les Fidji n ° 4 ont rejoint les All Blacks en se qualifiant pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en se garantissant un top -quatre finitions sur la saison.

Avec la France, hôte olympique, à la troisième place du classement, la bataille pour la dernière place olympique automatique se jouera dimanche entre l’Australie n° 5 (125 points) ou les Samoa n° 6 (116). L’Afrique du Sud n°7 (116) est tombée en disgrâce après avoir raté les quarts de finale de la coupe.

La saison féminine en sept étapes s’est terminée la semaine dernière à Toulouse et les Canadiennes ont terminé neuvièmes au total.

Les deux équipes canadiennes participeront aux qualifications olympiques de Rugby Americas North Sevens à Langford, en Colombie-Britannique, en août.

La Presse Canadienne

