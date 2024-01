Les hommes britanniques battent la Nouvelle-Zélande 3-1 pour obtenir une place de quota olympique à Paris 2024

L’équipe masculine de Grande-Bretagne a remporté quatre victoires sur quatre en réservant sa place aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec une victoire clinique 3-1 contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale des éliminatoires olympiques FIH 2024 qui se sont tenues samedi à Mascate, Oman.

Sam Ward (19′, 45′) a marqué un doublé, tandis que Phil Roper (18′) a marqué un but pour la Grande-Bretagne. Kane Russell (26′) a marqué le seul but de la Nouvelle-Zélande.

Les deux équipes ont mis du temps à trouver leur rythme alors qu’elles naviguaient prudemment dans les premiers instants du premier quart-temps. GB a lancé la première véritable attaque lorsque Nick Bandurak a décoché un tir du haut du cercle de frappe. Cependant, la tentative de déviation de son coéquipier Shipperly a envoyé le ballon au-dessus du poteau de but.

Le ballon a tourné d’avant en arrière pendant la majeure partie du premier quart-temps, les deux équipes tentant sans relâche de prendre le contrôle et de percer la défense de l’autre, mais aucune n’a pu prendre l’avantage.

La Grande-Bretagne a commencé le deuxième quart-temps de manière agressive, appliquant une pression intense sur la défense néo-zélandaise. Leur détermination a porté ses fruits lorsque Roper a ouvert le score à la 18e minute du match. La passe aérienne de Jacob Draper a été reçue de manière experte par Roper en haut du cercle, et il a calmement ramené le ballon à la maison avec un coup inversé, donnant à son équipe une avance de 1-0.

Dans la minute suivante, GB a doublé l’avance grâce au tir enflammé de Ward dans la routine de corner de pénalité.

Les Kiwis se sont progressivement installés et ont réalisé de meilleures performances dans la dernière phase du deuxième quart-temps. Ils ont réussi à marquer un but grâce au coup de frein de Kane lors d’une tentative de corner de penalty à la 26e minute et ont été très près d’égaliser, mais ont raté la conversion de leur corner de penalty dans les dernières minutes de la première mi-temps.

La Nouvelle-Zélande a eu une autre chance d’égaliser mais n’a pas réussi à convertir un autre corner de penalty à la 36e minute. Le troisième quart-temps a été marqué par une action intense de bout en bout, les deux équipes se poussant mutuellement pour marquer un but.

Dans la dernière minute du troisième quart-temps, la Grande-Bretagne a obtenu une série de corners de pénalité et a réussi à profiter de l’opportunité d’étendre son avance. Ward a marqué son deuxième but du match, donnant une avance de 3-1 à la Grande-Bretagne à la fin du troisième quart-temps.

La Nouvelle-Zélande a augmenté la mise au dernier quart-temps dans le but de ramener les choses à égalité. Cependant, GB, avec deux buts d’avance, tentait de ralentir les débats. La Nouvelle-Zélande a obtenu un corner de pénalité à la 53e minute, mais la Grande-Bretagne a évité le danger.

Les Kiwis ont tout donné dans les dernières minutes, obtenant également des corners de pénalité consécutifs dans la dernière minute, mais l’unité défensive britannique a tenu bon pour remporter une victoire clinique 3-1, non seulement pour se qualifier pour la finale du tournoi, mais aussi assurer leur place pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les GB Men affronteront l’Allemagne, championne du monde en titre, lors de la finale des qualifications olympiques FIH 2024 le 21 janvier 2024, à 16h30, heure du Royaume-Uni, regardez en direct sur BBC Sport et bouton rouge.