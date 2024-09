Les hommes aussi sont atteints du cancer du sein, mais ils n’ont pas toujours accès aux nouveaux médicaments

L’accès aux nouveaux traitements contre le cancer du sein est un défi pour certains patients de sexe masculin

Chaque année, plus de 250 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Or, ces hommes ne représentent que moins d’un pour cent des diagnostics et ne sont souvent pas inclus dans les essais cliniques de nouveaux médicaments. Les patients et les médecins demandent maintenant à Santé Canada de mettre à jour son processus d’approbation.