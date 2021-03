Les États-Unis ont raté leur troisième tournoi olympique de football masculin consécutif, s’inclinant face au Honduras 2-1 dimanche soir lors d’un match de qualification alors que Juan Carlos Obregn marquait à la quatrième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps et que le gardien de but David Ochoa avait commis une erreur qui a offert à Luis. Palma un but deux minutes après le début de la seconde période.

Le capitaine américain Jackson Yueill a retiré un but avec un tir de 23 verges au curling à la 52e minute et les Américains ont eu plusieurs bonnes chances d’égaliser le score. La tête de Jonathan Lewis à la 63e minute était dirigée hors de la ligne de but par Wesley Degas, le coup franc de Yueills à la 69e a été frappé par le gardien Alex Barrios Lewis a permis un tir ouvert de 4 verges sur la passe de Tanner Tessmans à la 83e minute pour rebondir sur une botte. , et Johnny Cardoso a mal frappé un en-tête ouvert dans le temps d’arrêt.

Alors que le Honduras a atteint ses quatrièmes Jeux olympiques consécutifs cet été au Japon, les États-Unis ont prolongé leur séquence de futilité, les Américains ont raté les Jeux de 2012 en Angleterre lorsque le gardien Sean Johnson a permis à un tir de 25 verges de rebondir sur ses mains lors de l’arrêt de la deuxième mi-temps. temps pour un match nul 3-3 contre El Salvador, puis n’a pas atteint les Jeux olympiques de 2016 au Brésil en raison d’une défaite 2-0 contre le Honduras suivie d’une défaite en séries éliminatoires contre la Colombie, l’équipe nationale américaine senior n’a également pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 .

Les hommes américains ont joué dans quatre des cinq Jeux olympiques de 1992 à 2008.

Le Mexique, hôte, a affronté le Canada dans le deuxième match du double titre pour l’autre place en provenance d’Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes.

Les éliminatoires de la CONCACAF rejoignent l’Argentine, l’Australie, le Brésil, l’Égypte, la France, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et l’Espagne dans le tirage au sort qui se tiendra à Zurich le 21 avril. Le tournoi se jouera du 21 juillet au 7 août à Tokyo, Kashima, Miyagi, Saitama, Sapporo et Yokohama.

Le Honduras s’est qualifié mardi soir pour le championnat des moins de 24 ans de la CONCACAF, qui n’a aucun impact sur les Jeux olympiques.

Les qualifications et les Jeux olympiques ont été reportés d’un an en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, et la FIFA a maintenu l’exigence que les joueurs soient nés le 1er janvier 1997 ou plus tard, le football olympique masculin était un tournoi des moins de 23 ans depuis 1992.

Les équipes peuvent modifier leur liste entre les qualifications et les Jeux olympiques, et chaque nation peut utiliser jusqu’à trois joueurs au-delà de la limite d’âge. Cependant, les clubs ne sont pas tenus de libérer des joueurs pour les Jeux olympiques ou les qualifications.

Dans un après-midi de 90 degrés avec coup d’envoi à 16 h à 5100 pieds, le Honduras a lancé un dégagement de Justen Glad qui a suivi un coup franc. La défense américaine a commencé à remonter le terrain alors qu’Edwin Maldonado récupérait le ballon et effectuait rapidement une longue passe en diagonale. Denil Maldonado a sprinté devant la défense américaine et a renvoyé le ballon à travers la bouche du but avec une tête plongeante, et Obregn a utilisé sa jambe gauche pour rediriger le ballon devant Ochoa.

Ochoa se souviendra longtemps du deuxième but. Aaron Herrera a effectué un backpass inoffensif et le gardien de but, juste à l’extérieur de la surface de réparation de 6 mètres, a hésité et a tenté de faire sauter le ballon sur le terrain. Le ballon a ricoché sur la jambe gauche de Palmas et dans le but américain.

