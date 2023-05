Les hommes allemands ouvrent la voie en ce qui concerne les Sitzpinklers (assis-widdlers)

Les hommes allemands sont les Sitzpinklers les plus prolifiques au monde – ou les widdlers assis – selon un sondage sur les habitudes de miction des hommes dans le monde.

Dans l’enquête, 62% des hommes allemands ont répondu en disant qu’ils s’asseyaient pour uriner «toutes les fois» ou «la plupart du temps», près de trois fois plus que les 24% britanniques.

Sur les 13 pays étudiés par YouGov, la Suède est arrivée deuxième avec 50 %, le Danemark troisième avec 44 %, tandis que 35 % des hommes en France et 34 % en Espagne et en Italie ont déclaré préférer prendre un banc.

Le débat sur la meilleure méthode fait rage depuis longtemps en Allemagne, à tel point qu’il a inventé le terme « Sitzpinklers » – c’est-à-dire quelqu’un qui s’assoit en urinant.

Malgré des études dans le pays suggérant qu’il s’agit de l’option la plus saine – et des panneaux dans de nombreuses toilettes publiques demandant que les hommes s’assoient pour des raisons sanitaires – le terme allemand a une connotation péjorative, ce qui implique que s’asseoir n’est pas masculin.

Des études ont montré que s’asseoir pour uriner est meilleur pour la santé des hommes en raison de la structure du système de plomberie masculin, selon The Times.

Une étude réalisée en 2014 par des chercheurs du Centre médical universitaire de Leiden aux Pays-Bas a révélé que la position assise aide à vider la vessie plus rapidement et plus complètement par rapport à la position debout.

Selon l’étude, la position assise est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes des voies urinaires inférieures et d’une hypertrophie de la prostate, problèmes qui peuvent s’aggraver avec l’âge.

« La position assise pour uriner est préférable à la position debout », écrivent les chercheurs.

Selon le sondage YouGov, la pratique est particulièrement répandue chez les hommes allemands de plus de 55 ans, 49 % de la tranche d’âge déclarant s’asseoir pour uriner « à chaque fois » et 25 % supplémentaires déclarant le faire « la plupart du temps ». fois’.

L’omniprésence de l’habitude allemande n’a rien de nouveau.

Il y a sept ans, les écrivains Niklas Frank et James Cave ont publié un guide comique sur les conventions sociales inhabituelles de l’Allemagne.

Le livre s’intitulait « Les hommes allemands s’assoient pour faire pipi ».

Ils notent que l’habitude a du sens dans le contexte des toilettes allemandes, qui sont souvent construites avec une «étagère d’inspection» pour permettre aux utilisateurs d’inspecter leur entreprise.

À l’autre extrémité du spectre, plus d’hommes mexicains que tout autre ont déclaré qu’ils ne s’assiéraient « jamais », 36 % ayant sélectionné cette option dans le sondage. Les hommes britanniques et polonais étaient les finalistes, avec 33% des deux pays disant la même chose.

En plus des avantages pour la santé de la position assise, Le gardien – dont l’article a semblé inciter YouGov à réaliser le sondage – a cité le professeur américain de génie mécanique, Tadd Truscott, disant que la pratique pourrait également être meilleure pour un ménage en général.

À l’aide d’un simulateur de miction et de caméras à grande vitesse, a rapporté la publication, Truscott a mené une enquête sur les « éclaboussures ».

Se lever peut avoir une zone d’effet plus large que beaucoup ne le pensent, a-t-il expliqué, avec des gouttelettes d’urine pouvant éclabousser les brosses à dents dans la salle de bain – même si elles sont à plusieurs mètres des toilettes.

Cela peut être atténué en s’asseyant, a-t-il dit.

La position debout comporte également d’autres risques, tels que les pauvres qui aiment endommager le sol autour des toilettes – au grand désarroi des propriétaires ou d’autres membres du ménage.

Malgré la propension des hommes allemands à s’asseoir, un tribunal de Düsseldorf s’est prononcé en faveur du droit d’un homme d’uriner debout en 2015.

Le différend est né lorsque son propriétaire a demandé une compensation financière pour les dommages causés par l’urine au sol en marbre de sa salle de bain.

Tentant de conserver une partie de la caution de 3 000 € (2 300 £) du locataire, le propriétaire a fait valoir que le sol de leur salle de bain avait été rongé par l’acide urique.

Bien que le juge ait rejeté la demande du propriétaire, il a noté que les hommes qui se tiennent debout pour uriner peuvent s’attendre à une dispute occasionnelle avec leurs colocataires.

Certains visages célèbres avaient admis que s’asseoir était leur option préférée.

Dans un épisode de la sit-com américaine Curb Your Enthusiasm, le comédien Larry David déclare : « C’est plus confortable quand on se lève au milieu de la nuit ; vous n’avez pas besoin d’allumer la lumière et de vous réveiller, et vous pouvez lire », se souvient The Guardian.

La mégastar du football argentin et vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi a également admis s’être assis pour uriner à la télévision uruguayenne.