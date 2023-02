Les hommes âgés qui s’amusent à “Abhi Toh Party Shuru Hui Hai” deviennent viraux

Aucun mariage indien n’est complet sans quelques spectacles de danse énergiques. Au plus fort de la saison des mariages, plusieurs vidéos de danses phénoménales exécutées lors de ces heureuses occasions étaient devenues virales. Bien que la saison touche à sa fin, l’enthousiasme ne semble pas s’éteindre. Plus récemment, une vidéo d’un fougueux de 82 ans secouant une jambe à “Abhi Toh Party Shuru Hui Hai” lors d’une réception a pris d’assaut Internet. ” aussi). La vidéo de la danse de l’homme en costume a été publiée sur Instagram. Les supers sur le clip lisaient, “mon gars a 82 ans.” Alors que tout le monde autour est vu se balancer et sauter sur la chanson, l’enthousiasme du vieux monsieur est juste plusieurs niveaux plus élevé. Il correspond au rythme énergique de la chanson à succès Abhi Toh party Shuru Hui Hai du film Khoobsurat de Sonam Kapoor et Fawad Khan. Les petits sauts et les mouvements rapides des mains sont plutôt uniques. Le sourire sur son visage ajoute également une grande dose de charme supplémentaire !

Découvrez la vidéo désormais virale ici.

Jusqu’à présent, le clip a recueilli près de 5,7 millions de vues.

Les utilisateurs de l’application s’émerveillent du zèle du vieil homme à un tel âge. La section des commentaires regorge bien sûr d’emojis de feu et de cœur. “Une énergie incroyable à cet âge… chapeau bas”, a déclaré une personne. “Wohoooo… il danse de tout son cœur”, a déclaré une autre. Un commentaire disait: “de n’a pas seulement réussi le test d’ambiance, il l’a dépassé.”

Les mouvements du danseur infatigable ont également inspiré de nombreux autres sur la plate-forme. Les gens parlent aussi de la façon dont ils souhaitent vivre pleinement leur vie quand ils vieilliront. « C’est comme ça que je veux être quand je serai vieux », a écrit une personne.

Auparavant, une vidéo de deux hommes âgés exécutant une danse bien chorégraphiée sur la chanson “Bade Miya Chote Miyan” avait connu une montée en puissance similaire. De plus, les utilisateurs des médias sociaux appréciaient de tout cœur leur énergie et leurs grands mouvements.

