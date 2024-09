Les hommes accusés du meurtre du jeune Dolph sont devant le tribunal pour leur procès

MEMPHIS, Tenn. (WMC) – Le procès pour meurtre du célèbre rappeur de Memphis Young Dolph commence le 23 septembre.

Les suspects accusés d’avoir tué le rappeur, Hernandez Govan, Justin Johnson et Cornelius Smith, sont tous accusés de meurtre.

Johnson et Smith sont accusés d’avoir tiré les coups de feu qui ont tué le célèbre rappeur, tandis que Govan est accusé d’avoir conspiré et planifié le meurtre.

Nous savons que Johnson et Smith sont actuellement tous deux incarcérés à la prison du comté de Shelby, tandis que Govan est en liberté sous caution depuis un an.

Depuis que Govan est en liberté sous caution, il a eu des ennuis à Southaven, dans le Mississippi.

Il a été arrêté à Southaven, accusé de conduite avec un permis suspendu et d’avoir une plaque d’immatriculation mal montée.

Il faisait également l’objet d’un mandat d’arrêt à Desoto pour « harcèlement criminel, traque ou menaces répétées ».

Le jeune Dolph a été abattu chez Makeda’s Homemade Butter Cookies.

Les propriétaires Pamela et Maurice Hil nous ont parlé avant le procès de la façon dont la vie et les affaires se sont déroulées depuis le meurtre et de la façon dont la communauté les soutient.

Ils disent que cela a été dur, surtout les jours qui ont suivi la mort du jeune Dolph. Ils disent que les choses se sont améliorées depuis et qu’eux aussi attendent que justice soit rendue pour Dolph.

« Certaines personnes viennent ici et commencent à verser des larmes. C’est tout simplement magnifique de voir ses fans venir soutenir l’entreprise qu’il aimait visiter et goûter aux biscuits et ils tombent eux-mêmes amoureux », a déclaré Hill.

Le 17 novembre 2021, Young Dolph s’est rendu à son magasin Airways. Peu de temps après, en entrant dans le magasin, des hommes armés masqués se sont arrêtés et ont tiré des dizaines de coups de feu, tuant Dolph.

Ils disent que les choses ont été différentes depuis qu’ils ne l’ont pas vu venir au magasin.

Je suis simplement heureux qu’ils aient attrapé ces gars-là et je suis prêt à voir un peu de justice.

« Nous avons nos t-shirts prêts à être portés lundi en soutien à la justice pour Young Dolph. Nous prions constamment pour la famille et nous espérons simplement que justice sera rendue », ont déclaré les propriétaires.

Des jurés seront amenés en bus depuis d’autres comtés pour entendre cette affaire.

Cliquez ici pour vous inscrire à notre newsletter !

Cliquez ici pour signaler une erreur d’orthographe ou de grammaire. Merci d’inclure le titre.

Copyright 2024 WMC. Tous droits réservés.