La Grande-Bretagne a montré hier son respect et son admiration pour le prince Philip.

Les stars du sport ont gardé un silence de deux minutes, des armes ont tonné en guise de salut dans nos grandes villes et des milliers de fleurs ont déposé des fleurs devant le palais de Buckingham et le château de Windsor.

Le vaste éventail d’hommages à travers le pays a démontré la profonde affection dans laquelle il était à juste titre tenu Crédit: Reuters

Philip était une cheville ouvrière indispensable qui maintenait la famille royale ensemble

Pendant sept décennies, Philip a été une cheville ouvrière indispensable qui a uni la famille royale.

Mais l’effusion nationale d’hier sera bientôt suivie des funérailles les plus petites et les plus étranges d’un royal d’une telle stature.

Malheureusement, le duc d’Édimbourg se verra refuser le taux de participation massif qu’il aurait sans aucun doute reçu et qu’il mérite si largement.

Conformément aux règles de sécurité de Covid, seuls 30 personnes en deuil seront autorisées à entrer dans la chapelle St George pour lui faire ses adieux samedi prochain.

Ils devront également porter des masques pendant le service.

Royal Gibraltar Regiment tire le Death Gun Salute marquant la mort du duc d’Édimbourg Crédit: PA

Royal Gibraltar Regiment mars avant de tirer le Death Gun Salute Crédit: AP

Des personnes en deuil se rassemblent devant le château de Windsor après la mort de Philip Crédit: Reuters

Même le Premier ministre a décidé de renoncer à son siège pour qu’un autre membre de la famille ou une personne proche du duc puisse y assister.

Mais l’envoi discret ne diminuera en aucun cas le chagrin de la nation face à une perte qui a laissé la reine seule pour la première fois en 74 ans.

Les plus jeunes membres de la famille royale doivent prendre ce triste événement comme un signal pour accepter plus de responsabilité pour la famille.

Philip était une influence liante dans la vie et pourrait le prouver dans la mort si ses funérailles devenaient un moment de réconciliation avec le prince Harry.

Les valeurs qui ont inspiré le programme du Duke of Edinburgh’s Award sont plus que jamais nécessaires en ces temps troublés.

Quel héritage ce serait si ses idéaux et son sens du devoir étaient inculqués à la prochaine génération au moment même où elle en a le plus besoin.

Nouveau zèle et accord

Les prédictions de DOOM-LADEN selon lesquelles le Brexit Grande-Bretagne ne conclurait jamais de nouveaux accords commerciaux ont été bel et bien démenties.

Les alarmistes ont affirmé avec confiance que de tels accords prendraient des décennies.

Le Royaume-Uni est au bord d’un accord lucratif avec la Nouvelle-Zélande Crédits: Getty

Mais maintenant, nous sommes sur le point de conclure un accord lucratif avec la Nouvelle-Zélande.

De plus, l’Australie, pays du Commonwealth, n’est pas loin derrière.

Le Japon étant déjà dans le sac, cela pourrait ouvrir la voie à des partenariats dynamiques de plusieurs milliards de livres à travers l’Asie et le Pacifique.

En s’installant dans cette région, le Royaume-Uni sera branché sur certaines des économies les plus dynamiques du monde.

Encore un autre exemple de la Grande-Bretagne agile se déplaçant plus rapidement que l’UE bureaucratique.