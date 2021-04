La mort de l’icône du football Diego Maradona à la fin de l’année dernière a été un moment marquant pour l’ensemble de l’Argentine, et le monde du football tout entier a pleuré la perte de l’ancien attaquant de Boca Juniors, de Barcelone et de Naples. Les expériences de Maximiliano Bagnasco depuis ce jour montrent à quel point Maradona compte encore pour son pays d’origine, plus de trois décennies après qu’il les ait menés à la gloire lors de la Coupe du monde 1986.

Maradona, qui avait des problèmes de santé, est décédé le 25 novembre d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans à son domicile dans la banlieue de Buenos Aires. La nouvelle de sa mort a dévasté Bagnasco, un artiste de 39 ans originaire de la capitale argentine. Alors qu’il réfléchissait à ce que tout cela signifiait, Bagnasco a commencé à faire quelque chose qu’il avait fait d’innombrables fois: peindre la ressemblance de Maradona.

«J’ai enregistré tout le processus, et quand j’ai fini, j’ai écrit là-dessus, ‘Ciao, Diego. Je vous ai également dessiné le jour de votre départ », a déclaré Bagnasco à ESPN par téléphone.

Le portrait, réalisé en une seule séance alors que le chagrin de Bagnasco était encore frais, est rapidement devenu viral et a propulsé sa carrière sous les projecteurs.

À quelques heures de lui publier la vidéo sur Instagram, une émission de télévision argentine a présenté le travail de Bagnasco lors d’un hommage à Maradona. Peu de temps après, les téléspectateurs de l’émission de toute l’Argentine, y compris des clubs de football, ont commencé à demander ses peintures.

«J’ai fait des peintures de Maradona toute ma vie», dit-il. «Quand j’étais adolescent, j’ai même fait un dessin de lui avec ses filles et je me suis approché de sa maison, au coin de Segurola et Habana, pour le lui présenter en cadeau.

Bagnasco n’a jamais appris ce que la famille Maradona a fait avec cette image, mais il y avait beaucoup plus d’où cela venait. Il a remporté son premier concours d’art à l’âge de neuf ans, des reproductions de peinture d’œuvres de Vincent van Gogh. Au moment où il a décidé de faire de l’art sa profession à 17 ans, il avait produit plus d’une centaine d’œuvres avec Maradona comme muse – bien qu’il ne se considère pas comme un fan de football.

« Diego est le plus important de mon pays », a déclaré Bagnasco. « Il est ce qui nous représente le plus et il a été une inspiration pour moi. »

Bagnasco a déclaré que son nombre d’abonnés sur Instagram avait presque doublé depuis la publication du portrait, sa portée passant de la reconnaissance régionale à la popularité mondiale.

Le club de Buenos Aires Argentina Juniors, où Maradona a gravi les échelons des jeunes pour faire ses débuts professionnels, a demandé les services de Bagnasco pour un portrait de leur grand prodige dans un sanctuaire dédié à la défunte superstar. Peu de temps après, Bagnasco a répondu aux appels des médias au Venezuela, en Italie et en Chine. L’artiste admet que l’expérience l’a laissé dans un état d’incrédulité.

« Je voyais mon nom en portugais, en italien », a déclaré Bagnasco. « Je n’aurais jamais imaginé qu’on me demanderait de participer à un projet au Qatar, ou que je prendrais des appels d’Allemagne ou de Chine. »

Suite à son travail sur le sanctuaire Argentinos Juniors, Bagnasco et son équipe ont peint deux autres peintures murales et même le sol d’une piscine dans une résidence privée – tout en étant bombardés de demandes du monde entier.

«Tout à coup, tout le monde voulait une peinture murale Maradona dans leur maison», a-t-il déclaré. « Nous avons convaincu les autres de le faire. »

Patio de los Lecheros, un marché alimentaire de rue populaire de Buenos Aires, a également mandaté Bagnasco pour un travail honorant Maradona qui a également servi des causes caritatives. L’idée était de faire 19 peintures et de les vendre aux enchères, a déclaré Bagnasco. « Nous en avons fait 18 au studio et le dernier sur place. J’ai eu la presse dans mon studio tous les jours depuis que j’ai posté les deux premiers. »

Pour la peinture murale au marché alimentaire, Bagnasco a déclaré qu’il voulait capturer Maradona à différentes étapes de sa vie: « Je voulais choisir des images qui ne sont pas courantes dans les peintures murales. J’ai peint Diego environ 30 fois depuis son départ, mais je ne vous ennuyez pas car chacun a un look différent. » Les téléspectateurs peuvent voir le parcours de Maradona, d’une jeune et fringante n ° 10 au Championnat du monde de la jeunesse de 1979 à, des années plus tard, la star mondiale aux cheveux teints en blond appréciant clairement sa retraite à Cuba.

La demande pour le travail de Bagnasco les a vus prendre de la valeur. Naturellement, il cherche à frapper pendant que le fer est chaud pour l’aider à assurer son avenir, une opportunité rare pour la plupart des artistes en activité. Les peintures commencent à 70 000 pesos argentins (environ 750 $) mais le prix dépend des détails, des demandes du client et du temps consacré au travail.

« Les prix en Argentine pour des peintures qui nous prennent un jour et demi sont une bonne affaire si vous les regardez d’un autre pays », a déclaré Bagnasco. «J’essaie de trouver un terrain d’entente. Avant Diego, je chargeais et travaillais différemment. Je cherchais un moyen d’augmenter ma production, pour que les techniques fonctionnent plus rapidement, pour répondre à la demande.

«D’autres peintures murales étaient devenues virales parce qu’elles ne ressemblaient peut-être pas à Diego et les gens se moquaient d’elles. Mais la qualité de notre travail a surpris les gens, à cause de leur aspect réel. Je vis toujours pour la même qualité avec tous mes travail. »

Alors que l’avenir à court terme de Bagnasco implique de répondre à la demande pour son travail du monde entier, il garde un œil sur l’objectif ultime d’un artiste qui se trouve également être un maradoniste: le peindre pour la postérité à Naples, le site de ses plus grandes gloires de club européen et où il a maintenant un stade renommé en son honneur.

« Beaucoup de fans de Naples m’ont écrit », a déclaré Bagnasco. « Pour moi, l’une des meilleures choses qui puisse arriver est de peindre Maradona à Naples. Ce serait un rêve pour un Argentin de le peindre là-bas. »