Les hommages du Pakistan affluent alors que le légendaire acteur indien Dilip Kumar décède à 98 ans | Nouvelles des gens

Peshawar: Le Pakistan a montré mercredi son adulation pour le légendaire acteur indien Dilip Kumar alors que des hommages affluaient de tout le pays pour l’icône du cinéma de 98 ans qui est née ici.

Dilip Kumar est né le 11 décembre 1922 dans sa maison ancestrale du quartier Qissa Khawani Bazaar de Peshawar dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Son nom d’origine était Yousuf Khan.

Dans un tweet, le président pakistanais Arif Alvi a déclaré que Kumar était « un acteur exceptionnel, un homme humble et une personnalité digne ».

« Désolé de voir Dilip Kumar (Yusuf Khan) quitter sa demeure mondaine. Un acteur exceptionnel, un homme humble et une personnalité digne. Condoléances à la famille immédiate et à sa grande famille d’admirateurs. Que son âme repose en paix », a-t-il déclaré. tweeté.

Kumar, la légende du cinéma indien à travers les décennies, est décédé mercredi dans un hôpital de Mumbai après une maladie prolongée.

Condoléant la mort de Kumar, le Premier ministre Imran Khan a déclaré qu’il ne pouvait jamais oublier sa générosité en aidant à collecter des fonds pour une fiducie afin de créer des hôpitaux de cancérologie à la mémoire de sa mère.

« Attristé d’apprendre le décès de Dilip Kumar. Je ne pourrai jamais oublier sa générosité en donnant de son temps pour aider à collecter des fonds pour SKMTH lorsque (le) projet a été lancé. C’est la période la plus difficile – pour collecter (les) premiers 10% des fonds & son apparition dans Pak & London a permis de récolter d’énormes sommes », a tweeté Khan.

« En dehors de cela, pour ma génération Dilip Kumar était l’acteur le plus grand et le plus polyvalent », a-t-il déclaré.

Le Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital et les centres de recherche sont des centres de cancérologie ultramodernes situés à Lahore et Peshawar.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a déclaré que Kumar restera dans les mémoires pour son humanité et son talent sans précédent.

« Il a régné sur les cœurs et les esprits à travers les générations et laisse derrière lui un riche héritage de travail », a tweeté le ministre.

Le ministre de l’Intérieur, Cheikh Rasheed Ahmad, dans un tweet en ourdou, a déclaré que la mort de Kumar était regrettable.

C’était un artiste prometteur qui ne peut être remplacé, a déclaré le ministre, ajoutant que lors de ses rencontres avec Kumar, il avait trouvé l’acteur « une personnalité charmante ».

Dans son hommage, le président de la Ligue musulmane pakistanaise (Nawaz) du parti d’opposition, Shahbaz Sharif, a déclaré que le Khan de Peshawar avait régné pendant de nombreuses années à Bollywood sous le nom de Dilip Kumar et qu’aujourd’hui, il a quitté le monde sous la forme d’une légende.

Qualifiant sa disparition de « grande perte », le porte-parole de la PML-N, Marriyum Aurangzeb, a déclaré que les personnages essayés par Kumar et les dialogues qu’il a livrés avec une telle passion sont devenus très populaires auprès des masses.

Le gouvernement Khyber-Pakhtunkhwa (KP) a regretté la disparition de l’acteur légendaire, affirmant qu’on se souviendra toujours de lui pour l’amour et l’affection qu’il avait pour les habitants de sa ville natale ancestrale dans la province.

Dans son message de condoléances, le ministre en chef du KP, Mahmood Khan, a déclaré qu’un chapitre d’or de l’industrie cinématographique indienne était clos avec la mort de Kumar.

Cependant, il resterait vivant dans le cœur des fans. Ses services et ses réalisations dans le domaine du jeu d’acteur resteront longtemps dans les mémoires, a déclaré Khan.

Dans une déclaration, Kamran Bangash, l’assistant spécial pour l’information du ministre en chef de Khyber Pakhtunkhwa, a exprimé sa profonde tristesse et chagrin face à la disparition de la légende du film.

Le porte-parole du gouvernement du KP a déclaré qu’il était attristé d’apprendre la mort de Kumar, un habitant de Peshawar qui s’est fait connaître en jouant.

« En retard Dilip avait beaucoup d’estime et de respect pour les gens de son lieu de naissance Peshawar. On se souviendra toujours de lui pour ses services, son amour et son affection pour les habitants de Peshawar », indique le communiqué.

Le gouvernement pakistanais a déjà déclaré sa maison natale patrimoine national et accompli toutes les formalités pour la transformer en musée à son nom.

Kumar a visité Peshawar au début des années 90. Il a reçu un accueil et un accueil sans précédent de la part des habitants de Peshawar.

Le secrétaire du Conseil du patrimoine de Peshawar, Shakil Waheedullah, a déclaré que la mort de Kumar était une perte énorme pour les habitants de Peshawar.

Il a dit que le Conseil organisera une fonction commémorative en l’honneur du grand acteur et « Farzand e Peshawar (fils de Peshawar) ».

La Direction de l’archéologie et des musées, Khyber Pakhtunkhwa, a présenté dans une banderole « des condoléances particulières à sa famille endeuillée ».

« Offrez un hommage à Dilip Kumar pour l’ère de 98 ans (11-12-1922 au 7-7-2021) », pouvait-on lire sur la bannière.

Les gens ordinaires de Peshawar ont également rendu hommage à l’acteur légendaire.

Sarfraz, qui s’occupe du commerce de bijoux artificiels à Mohallah Khudadad près de la propriété ancestrale de Kumar, a exprimé sa profonde tristesse et chagrin à la suite de la mort de l’acteur.

« Nous avons perdu un grand homme. Les habitants de Peshawar se souviendront toujours de lui et de ses services », a-t-il déclaré.

Majeed Lala, qui possédait également un magasin, a déclaré qu’il avait été choqué d’apprendre la mort de Kumar.

Le principal homme d’affaires de Peshawar et sénateur au pouvoir au Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Mohsin Aziz, a déclaré dans un communiqué que Kumar était son oncle et que toute la ville de Peshawar est en deuil en raison de sa disparition.

Aziz a déclaré que Kumar avait quitté Peshawar en 1935 à l’âge de 13 ans pour Mumbai et s’était excellé dans le domaine du jeu d’acteur.

Dilip Kumar a obtenu la distinction de « Shahenshah-e-Jazbaat » (le roi de l’émotion), a-t-il noté.

Kumar, connu par des générations de cinéphiles comme « le roi de la tragédie » pour son interprétation du romantique intense et maussade dans des classiques tels que « Mughal-e-Azam » et « Devdas », avait été admis à l’hôpital Hinduja de Mumbai, un non- Installation COVID-19 à Khar, depuis mardi dernier.

Souvent connu comme le héros de Nehruvian, il a tourné son premier film ‘Jwar Bhata’ en 1944 et son dernier ‘Qila’ en 1998, 54 ans plus tard. La carrière de cinq décennies comprenait « Mughal-e-Azam », « Devdas », « Naya Daur » et « Ram Aur Shyam », et plus tard, alors qu’il passait aux rôles de personnage, « Shakti » et « Karma ».

L’acteur laisse dans le deuil son épouse Saira Banu.