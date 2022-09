Les hommages de Cherry Valentine dirigés par un ami de Good Morning Britain alors que la star de Drag Race décède à seulement 28 ans

La star de GOOD Morning Britain, Charlotte Hawkins, a rendu hommage à sa défunte amie Cherry Valentine, alors que la star de Drag Race est décédée à l’âge de 28 ans seulement.

La famille de Cherry Valetine a confirmé la nouvelle déchirante aujourd’hui, racontant sa « plus profonde tristesse ».

On ne sait pas encore comment Cherry – de son vrai nom George Ward – est décédée.

La star de la télévision Charlotte, 47 ans, a rendu un hommage poignant à Cherry sur les réseaux sociaux en partageant une photo d’elle avec la star.

Elle a écrit: «Très triste d’apprendre que Cherry Valentine est décédée, à seulement 28 ans. Nous nous sommes rencontrés en juin à Epsom – si plein de vie alors, c’est difficile à croire.

“Envoyer de l’amour à la famille et aux amis de George, juste déchirant.”

Pendant ce temps, Fiona Campbell, contrôleur de BBC Three qui diffuse RuPaul’s Drag Race UK, a salué George et Cherry comme une “inspiration” pour tant de personnes.

Elle a déclaré: «Nous sommes tous choqués et navrés d’apprendre la nouvelle du décès de George, connu de beaucoup sous le nom de Cherry Valentine.

“Un favori des fans et une source d’inspiration pour beaucoup, nous avons eu le privilège de travailler avec lui à BBC Three.

“Il manquera énormément à ses nombreux fans et amis. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis en ces moments difficiles. »

George, décédé dimanche, est apparu dans la deuxième série de RuPaul’s Drag Race UK, avant de lancer une carrière télévisée et de présenter le documentaire de la BBC Gypsy Queen And Proud.

Les hommages des fans ont afflué après le décès de la star, et les stars de Drag Race ont également partagé leur chagrin.

Eve 6000, vedette canadienne de Drag Race, a partagé une photo de Cherry et a écrit : « RIP Cherry Valentine. Absolument déchirant.

Et la star de la première série, Cheryl Hole, a écrit: «Je n’aurais jamais pensé que je devrais écrire quelque chose comme ça sur une personne aussi talentueuse et belle qu’était Cherry.

«Nous avons perdu une reine incroyable et je suis honnêtement dévasté! RIP @TheCValentine JE T’AIME.

Ellie Diamond, qui a joué aux côtés de Cherry dans Drag Race, a également rendu hommage en écrivant: «

Je suis tellement triste de commencer à penser à poster ça! Cherry a apporté tellement de vie et de rires dans n’importe quelle situation !

“Toujours quelqu’un de bienveillant et d’aimant, son rire a illuminé une pièce comme un feu d’artifice et aura pour toujours une place rouge cerise dans tous nos cœurs ! Je t’aime ma soeur tu vas nous manquer !”

Un fan qui s’est rendu sur les réseaux sociaux a écrit: “Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle choquante de la mort de Cherry Valentine.

«Alors que nous essayons de traiter cette nouvelle, nos premières pensées vont à leurs proches. Envoi de notre amour et de nos condoléances à leur famille et à leurs amis.

Un autre a partagé: «Repose en paix Cherry Valentine, tu as été une lumière et une inspiration pour tant de gens et ton talent artistique et ton héritage vivront pour toujours.

“Vous serez toujours une légende, et chaque jour nous vous célébrerons pour vos contributions au monde.”

Révélant la nouvelle de sa mort, sa famille a déclaré dans un communiqué: “C’est avec la plus grande tristesse et la plus profonde tristesse de vous informer que notre George – Cherry Valentine – est décédé tragiquement.





“Cela va être un choc profond pour la plupart des gens et nous comprenons qu’il n’y a pas de moyen facile pour que cela soit annoncé.

« En tant que sa famille, nous traitons toujours sa mort et nos vies ne seront plus jamais les mêmes.

“Nous comprenons à quel point il est aimé et combien de vies il a inspirées et touchées.

“Tout ce que nous demandons, c’est votre patience et vos prières en ce moment.

“Nous t’aimons Georgie. 30 novembre 1993 – 18 septembre 2022. »

