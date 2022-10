Les hommages affluent pour une adolescente, Leona Harper, parmi les 10 tuées dans l’horrible explosion d’une station-service à Donegal

HOMMAGES ont afflué pour une jeune adolescente qui faisait partie des 10 personnes tuées dans une explosion d’horreur dans une station-service.

Leona Harper, une talentueuse joueuse de rugby, a perdu la vie à la suite de l’explosion d’hier à la station-service Applegreen dans le petit village de Creeslough, Co Donegal.

Les hommages ont afflué pour Leona Harper qui a perdu la vie à la suite de l’explosion d’hier à la station-service Applegreen

Sa mort a été annoncée ce soir par son club de rugby local qui a déclaré qu’elle était une partie “importante” de leur équipe U14.

S’adressant à Facebook, Letterkenny Rugby Club a déclaré: “Nous avons le cœur brisé de dire que nos pires craintes ont été confirmées. Leona Harper a tragiquement perdu la vie hier à Creeslough.

“Leona était une joueuse de rugby talentueuse et une partie importante de notre équipe féminine U14.

“Aux parents de Leona, Hugh et Donna, ses frères Anthony et Jamie, et tous ses coéquipiers, nous vous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien.

“Il n’y a pas de mots assez forts dans un moment de profonde tristesse comme celui-ci. Repose en paix, Leona.”

Dix personnes sont mortes à la suite de l’explosion à la station-service Applegreen à Creeslough, Co Donegal.

Quatre hommes, trois femmes, deux adolescents et une petite fille en âge d’aller à l’école primaire ont tous tragiquement perdu la vie.

Huit autres personnes, dont des enfants, ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées.

Une personne reste dans un état critique dans un hôpital de Dublin et les sept autres sont dans un état stable.

Les hommages ont afflué pour la “belle” jeune fille Leona, qui est la première victime nommée après la terrifiante explosion de Donegal.

Une personne a dit: “Il n’y a pas de mots pour cela. Que Dieu aide cette famille alors que leur belle jeune fille vole haut avec les anges. Déchirant.”

Un autre a ajouté: “Juste déchirant. Les pensées et les prières sont avec vous tous.”

Un troisième a déclaré: “Donc, vraiment désolé de voir cela. Sincères condoléances et plus profonde sympathie à la famille et aux amis de Leona. Il n’y a pas de mots. Repose en paix.”

“ACCIDENT TRAGIQUE”

Gardai traite l’horrible explosion à la station-service de Co Donegal comme un “accident tragique”.

L’opération de recherche et de sauvetage s’est terminée avec “aucune autre victime” située à Applegreen à Creeslough.

Fournissant une mise à jour dans un communiqué ce soir, un porte-parole de la Garda a déclaré: “Le Bureau technique de la Garda a commencé un examen de la scène, avec l’aide d’autres agences d’experts, notamment l’autorité de santé et de sécurité et les entreprises nationales de services publics.

“Le coin local et le bureau du pathologiste d’État ont été informés et des examens post-mortem auront lieu dans les prochains jours.

“Des agents de liaison avec la famille Garda ont été nommés et fournissent un soutien et des informations aux personnes touchées par cet incident. Une salle d’incident a été établie à la gare de Milford Garda.

“Les déviations de trafic sur la N56 sur les lieux de l’incident restent en place. Aucune information supplémentaire n’est disponible pour le moment. D’autres mises à jour suivront.”

Gardai a déclaré que l’explosion, qui s’est produite hier juste après 15 heures, a fait le plus grand nombre de victimes civiles depuis des décennies dans la région.