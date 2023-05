Les hommages affluent pour un journaliste de l’AFP tué en Ukraine

PARIS (AP) — Des collègues d’Arman Soldin, le journaliste de l’Agence France-Presse assassiné en Ukraine, se sont réunis solennellement au siège parisien de l’agence de presse mercredi, au lendemain de sa mort, pour se souvenir de l’homme de 32 ans.

Une photo largement diffusée de Soldin, photographié en tenue de protection et souriant largement avec un chat sur son épaule, a touché le cœur de la nation française.

« Arman était si enthousiaste, si énergique, si vivant qu’il semble irréel d’être ici et d’en parler ce matin », a déclaré Juliette Hollier-Larousse, directrice adjointe de l’information de l’agence.

Soldin, qui travaillait comme coordinateur vidéo pour l’Ukraine, a été tué dans une attaque à la roquette Grad près de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine. Il se trouvait avec une équipe de journalistes de l’AFP voyageant avec des soldats ukrainiens lorsque le groupe a essuyé des tirs. Le reste de l’équipe s’en est sorti indemne.

Lors de la réunion de rédaction, le directeur de l’information de l’AFP, Phil Chetwynd, a déclaré que le choc s’était répercuté sur toute l’entreprise, affirmant qu' »Arman était quelqu’un qui était aimé de ses collègues ».

« Le perdre dans ces circonstances est incroyablement douloureux pour nous tous », a déclaré Chetwynd, même si « nous connaissons tous les risques ».

Chetwynd a déclaré que la priorité logistique était désormais de ramener le corps de Soldin dans la capitale ukrainienne, Kiev, afin que « nous puissions le sortir du pays en toute sécurité et le ramener chez lui dans sa famille ».

Il a ajouté: «C’est juste quelque chose dont nous ne voulons jamais, jamais avoir à contacter la famille. Cela va à certaines de nos pires peurs et préoccupations. Alors vraiment, toutes nos pensées vont à sa famille aujourd’hui.

Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région orientale de Donetsk, a déclaré dans une mise à jour de Telegram que Soldin avait été tué près de Chasiv Yar, une banlieue ouest de la ville assiégée de Bakhmut.

Les forces russes tentent de s’emparer de la ville depuis neuf mois, faisant de Bakhmut le centre de la plus longue bataille de la guerre.

« Je sympathise avec la famille et les amis du journaliste et je remercie tous ceux qui, au péril de leur vie, continuent de dire la vérité sur notre guerre », a déclaré Kyrylenko.

Les hommages sont venus de loin pour le journaliste né à Sarajevo, qui a vécu de nombreuses années en France. Denis Becirovic, membre de la présidence bosniaque, l’a qualifié de « journaliste dévoué à sa profession » qui « depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine a courageusement rapporté au public les événements de ce pays ».

Becirovic a également qualifié la mort d’Arman de « rappel douloureux des dangers posés aux journalistes et aux professionnels des médias dans les zones en proie à la guerre ».

A Paris, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rendu un bref mais émouvant hommage à Soldin lors d’un entretien avec des journalistes mercredi.

« Je me souviens de lui… » dit-elle, s’arrêtant avant de continuer. « Je ne veux pas dire des choses trop personnelles, mais il a notamment couvert ma dernière visite à Kiev. Je veux rendre hommage non seulement à son courage, mais au travail que vous faites, qui est indispensable pour que nous connaissions la réalité des faits, pour que nous connaissions la vérité sur ce qui se passe en Ukraine et ailleurs.

Max Blain, porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a rendu hommage au travail de Soldin en Ukraine.

« Le journalisme continue de faire la lumière dans les ténèbres de cette guerre et le travail d’Arman a été vital pour cela. Tout décès dans cette invasion inutile est tragique et nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers pendant ce conflit », a-t-il déclaré.

En mai 2022, le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, qui travaillait en Ukraine pour BFM-TV, a été tué près de Sievierodonetsk dans l’est.

Au moins 10 professionnels des médias ont été tués alors qu’ils couvraient la guerre en Ukraine, selon Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes.

The Associated Press