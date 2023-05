Les hommages affluent pour Tina Turner alors que la NASA déclare que son « héritage vivra pour toujours parmi les étoiles »

La légende du rock Tina Turner est décédée à l’âge de 83 ans.

Le publiciste de la chanteuse, Bernard Doherty, a déclaré que sa mort était survenue après une longue maladie et avait privé le monde « d’une légende de la musique et d’un modèle ».

Les hommages ont afflué pour la star après l’annonce de sa mort avec Mick Jagger disant que le monde avait perdu « un interprète et chanteur extrêmement talentueux ».

Tina Turner, la rockeuse pionnière dont la voix puissante et la présence scénique imposante ont ravi le public mondial pendant des décennies, décédé mercredi à l’âge de 83 ans.

Les hommages ont afflué du monde entier, certains des plus grands noms de la musique déplorant la perte d’un interprète singulier et immédiatement reconnaissable, dont la popularité a traversé des générations.

Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger – qui, selon la légende, a appris ses mouvements de danse de la diva – a déclaré que le monde avait perdu « un interprète et un chanteur extrêmement talentueux ».

« Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais. »

Tina Turner et Mick Jagger à Live Aid le 13/07/85 à Philadelphie, Pennsylvanie. Photo : Paul Natkin/WireImage/Getty Images

Son coéquipier Ronnie Wood a appelé Turner « la reine du rock et de la soul et un ami cher ».

Les fans se sont alignés pour rendre hommage aux portes en fer forgé de son immense complexe à Kusnacht, sur le lac de Zurich en Suisse, dont beaucoup portaient des bougies et des fleurs.

Château Algonquin était la maison que Turner partageait avec son mari allemand Erwin Bach depuis près de trois décennies, y compris lorsqu’elle a pris la nationalité suisse en 2013 et a renoncé à son passeport américain.

« Le monde a perdu une icône », a déclaré le président suisse Alain Berset.

Le président américain Joe Biden a rendu un hommage pointu à un « talent unique en son genre qui a changé à jamais la musique américaine ».

« La force personnelle de Tina était remarquable », a écrit Biden. « Surmontant l’adversité, et même les abus, elle a construit une carrière pour les âges et une vie et un héritage qui lui appartenaient entièrement », a-t-il ajouté, qualifiant Turner de « tout simplement le meilleur ».

L’ancien patron de Biden, Barack Obama, l’a qualifiée de « star dont la lumière ne s’estompera jamais ».

« Tina Turner était crue. Elle était puissante. Elle était imparable. Et elle était elle-même sans vergogne – parlant et chantant sa vérité à travers la joie et la douleur; triomphe et tragédie », a écrit le premier président noir des États-Unis à propos de l’étoile présentée comme une icône noire.

Le publiciste britannique de Turner, Bernard Doherty, a déclaré que sa mort était survenue après une longue maladie et avait privé le monde « d’une légende de la musique et d’un modèle ».

Il n’a donné aucun détail sur la maladie.

Tina Turner se produit sur scène, Londres, 1985. Photo : Phil Dent/Redferns/Getty Images

‘Le meilleur’

Une carrière qui allait remporter huit Grammy Awards a commencé dans les années 1960 en partenariat avec son mari Ike Turner.

Le couple a enregistré un certain nombre de succès ensemble tout au long des années 1960 et 1970, et bien qu’il ait été crédité d’être le cerveau derrière l’opération, elle a toujours été clairement la plus talentueuse.

Après l’effondrement de leur mariage troublé et violent – elle s’est enfuie en 1976 à mi-tournée – Tina Turner s’est forgée une carrière solo extrêmement réussie.

Les décennies suivantes ont offert au monde des tubes instantanément reconnaissables comme Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça?, Danseur privé et l’hymne Le meilleur.

Son Nous n’avons pas besoin d’un autre héros figurant sur la bande originale de Mad Max au-delà de Thunderdomele thriller post-apocalyptique de 1985 avec Mel Gibson.

Une décennie plus tard, elle suintait son chemin à travers Oeil dorérejoignant les rangs sélects des artistes qui ont chanté sur la franchise James Bond.

La réaction à la mort de Turner est venue des mondes de la musique, du divertissement et du sport.

La chanteuse Gloria Gaynor a pris Instagram pour saluer la carrière révolutionnaire de Turner et comment elle « a ouvert la voie à tant de femmes dans la musique rock, en noir et blanc ».

« Elle a fait avec beaucoup de dignité et de succès ce que très peu auraient même osé faire à son époque et dans ce genre de musique.

« Elle nous manquera fortement. »

Mariah Carey a appelé Turner l’incarnation d’une superstar légendaire. Elle était « une incroyable interprète, musicienne et pionnière ».

« Pour moi, elle sera toujours une survivante et une inspiration pour les femmes du monde entier », a-t-elle écrit.

Angela Bassett, qui a joué la chanteuse dans le biopic de 1993 Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça en face de Laurence Fishburne dans le rôle d’Ike, a rendu un hommage émotionnel à « une femme qui possédait sa douleur et son traumatisme et l’a utilisée comme un moyen d’aider à changer le monde ».

Dit-elle:

« Tina Turner a montré à ceux qui vivaient dans la peur à quoi devrait ressembler un bel avenir rempli d’amour, de compassion et de liberté. »

La légende du basket Magic Johnson a posté une photo avec la chanteuse – « l’un de mes artistes préférés de tous les temps ».

« Je l’ai vue plusieurs fois et haut la main, elle a donné l’un des meilleurs spectacles en direct que j’aie jamais vus », a-t-il tweeté.

L’acteur Forest Whitaker a fait l’éloge de « la voix, sa danse et son esprit » de Turner, mais il a également salué sa capacité à rebondir, en un clin d’œil à la difficulté d’échapper à son mariage troublé avec Ike.

« Alors que nous lui rendons hommage, réfléchissons également à sa résilience et pensons à toute la grandeur qui peut suivre nos jours les plus sombres. »

Le crooner anglais Rick Astley a tweeté : « Quelle femme, quelle vie, quelle voix ! L’un des GRANDS ! » tandis que la NASA a déclaré que « l’héritage de Turner vivra pour toujours parmi les étoiles ».