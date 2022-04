Les hommages affluent pour Nigel Pearson de Sky Sports après sa mort à l’âge de 52 ans | Fléchettes Nouvelles

Le commentateur de Sky Sports Nigel Pearson est décédé vendredi à l’âge de 52 ans

« Tout ce que Nigel voulait savoir, c’était s’il faisait Dublin et Belfast », a déclaré le producteur de fléchettes de Sky Sports, Rory Hopkins, alors qu’il dirigeait les hommages à Nigel Pearson, décédé à l’âge de 52 ans le Vendredi Saint.

Pearson a commenté dans le cadre de la couverture des fléchettes par Sky Sports pendant plus de 15 ans depuis son arrivée en 2006 et était également un présentateur et commentateur expérimenté de speedway.

Il était également commentateur radio et faisait partie de talkSPORT depuis le lancement de la station en 1995.

La mort de Pearson a choqué tout le monde dans l’équipe de fléchettes Sky Sports, y compris le producteur Hopkins, qui connaissait Pearson depuis plus de 20 ans.

« Il aimait une pinte et aimait lire le journal. Il aimait aussi son travail » Rory Hopkins sur Nigel Pearson

« Il était l’attaché de presse du British Speedway et bien que je ne l’aie jamais rencontré à l’époque, je lui ai demandé de faire une interview. Il était bon alors je lui ai mis un commentaire et c’est parti de là », se souvient Hopkins.

« Les gens pensent qu’il est bon aux fléchettes, mais écoutez certains de ses commentaires sur le speedway et c’est tout simplement fantastique. Il a illuminé le sport.

« A part Clarky (Dave Clark), c’est le seul journaliste, présentateur avec qui j’appellerais sans raison et avec qui je discuterais.

« Je pense que quand il était enfant, nous jouions tous dans le ballon, et il se tenait là avec un bâton à la main en faisant semblant d’être un commentateur. C’était son vrai rêve.

« Il aimait juste le sport, même si le speedway était définitivement son premier amour.

« J’ai travaillé avec d’excellentes combinaisons et Nigel et Kelvin (Tatum) ont rendu le speedway si intéressant et si bon. Il était excellent aux fléchettes, mais il était le meilleur au speedway. »

Hopkins a plaisanté Pearson pourrait trouver un bar irlandais dans le désert du Sahara, régalant une histoire d’un voyage en Scandinavie.

« Nous ne savions même pas s’il y avait un bar en ville, mais Nigel en trouverait un d’une manière ou d’une autre. Il aimait une pinte et aimait lire le journal. Il aimait aussi son travail. »

« Une si triste nouvelle à propos de Nigel Pearson ou de Nige pour nous tous. Nige n’a jamais eu de mauvais mots à propos de personne et vous n’avez jamais entendu personne dire autre chose que de bonnes choses à propos de Nige. Nigel est venu à Sky Sports il y a plus de vingt ans pour rejoindre notre équipe Speedway, il était son véritable amour et il est rapidement devenu notre principal commentateur et présentateur de l »émission. Il est ensuite passé également aux fléchettes, ajoutant une énergie et une excitation au sport. Il était juste un brillant commentateur. Beaucoup d »entre nous quand jeunes rêvaient de marquer le but de la victoire pour l’Angleterre ou fracasser un siècle contre les Australiens, je suis sûr que le rêve de Nigel était de commenter cet événement. Il adorait commenter et il aimait le sport. Quand des champions du monde comme Barney et Gerwyn Price tweetent, quel type formidable Nigel si vous saviez que ses joues auraient gonflé d’une telle fierté de voir ces mots. Nige était un grand touriste, heureux en compagnie de son équipe ou tout aussi heureux seul tant qu’il y avait une pinte de Guinness crémeuse assise devant de lui. » Déclaration des fléchettes de Sky Sports sur la mort subite de Pearson

L’ancien présentateur de Sky Sports, Dave Clark I « Il pouvait se tourner vers à peu près n’importe quoi »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Des hommages ont été rendus au commentateur de Sky Sports Nigel Pearson, décédé à l’âge de 52 ans Des hommages ont été rendus au commentateur de Sky Sports Nigel Pearson, décédé à l’âge de 52 ans

« Nigel aimait le sport, aimait une Guinness et surtout aimait sa précieuse famille. Mourir à 52 ans est impensable », a déclaré Dave Clark.

« C’était l’un des bons gars de la vie. Il serait difficile de trouver une personne plus chaleureuse, plus enthousiaste et plus amicale.

« Il avait un talent incroyable pour donner vie même aux jeux les plus ennuyeux avec son commentaire de style staccato à indice d’octane élevé qu’il avait perfectionné dans le monde du football et du speedway. J’étais impressionné par son travail sur la couverture du speedway de Sky Sports.

« Il ne présenterait pas seulement le spectacle avec son acolyte Kelvin, mais se retournerait ensuite sur le studio d’échafaudage et commenterait d’une manière ou d’une autre 60 secondes de chaos de sport automobile sur un circuit de schiste de 300 mètres. Nigel résumerait parfaitement l’excitant et à couper le souffle. minute d’action autour des circuits de vitesse de Grande-Bretagne et d’Europe.« Pas de freins, pas de vitesses, pas de peur… oh ma parole, il y a un coup de poing dans la voie des stands », criait-il.

« Speedway on Sky était l’émission de télévision parfaite, une action dramatique emballée dans une courte émission pointue, Nigel a tout tenu ensemble, si brillamment. C’était de l’or à la télévision. »

« Quelle vie », disait-il, « je suis payé pour regarder des choses que je paierais pour regarder, nous vivons le rêve Clarky, vivons le rêve ». Dave Clark sur Nigel Pearson

Clark a poursuivi: « Son passage dans l’équipe de fléchettes Sky Sports s’est déroulé sans heurts. Les icônes des commentaires Sid Waddell, John Gwynne et Dave Lanning se sont instantanément réchauffés avec lui.

« Je me souviens que Sid et Nige ont appelé le premier neuf fléchettes de Raymond van Barneveld au Championnat du monde en 2009, un grand moment pour toutes les personnes concernées. Nigel était heureux de jouer le deuxième violon, laissant Sid donner la punchline.

« C’est un véritable honneur pour ses compétences que Nigel était l’un des commentateurs les plus demandés. Il pouvait se tourner vers à peu près n’importe quoi. ‘Quelle vie’, disait-il, ‘Je suis payé pour regarder des choses que je’ d payer pour regarder, nous vivons le rêve Clarky, vivons le rêve ».

« Toujours un rire, toujours généreux de son temps et toujours en bonne compagnie.

« Je lèverai un verre à un humain merveilleux et un ami de premier plan. Et oui, je m’assurerai que ce soit une pinte de Guinness. »

Rod Studd I ‘Nige avait tellement de dynamisme et d’enthousiasme’

« Je suis profondément attristé par cela et difficile à calculer et à comprendre parce que cela n’a aucun sens », a déclaré Rod Studd, ému.

« Je me souviendrai de lui comme d’une personne très gentille, très amusante. Un gars qui avait tellement de dynamisme et d’enthousiasme dans ses commentaires. Il a vraiment donné vie au sport. »

Studd a poursuivi: « Nous utilisions beaucoup de slogans et l’un d’eux était » bon endroit, bon moment « et vous étiez accueilli avec cela assez souvent. « Nigel Pearson, bon endroit, bon moment » et il répondait par « pas d’erreur ». du tout’.

« Quand nous étions à Wolverhampton au Civic Hall, Nige était au snack-bar et je suis venu et lui ai demandé, ‘qu’est-ce que tu fais, Nigel?’ Il a regardé autour de lui et a dit : « Je suis juste en train de contempler un épi de fromage », je ne sais pas pourquoi, mais ça nous a fait rire tous les deux.

« C’est devenu une chose quand on s’est envoyé des messages. Il m’envoyait un texto disant ‘qu’est-ce que tu fais, mon vieux?’ Je répondais par « Je suis juste en train d’envisager un épi de fromage pour le déjeuner ». C’est devenu un peu un slogan. «

Studd a rappelé une autre anecdote hilarante d’un voyage à l’hôtel Citywest à Dublin pour le Grand Prix mondial.

« Le couloir du Citywest s’étendait sur des centaines et des centaines de mètres et ils s’entrecroisaient comme un labyrinthe. Nous retournions à l’hôtel et Nige a dit » Je suis hors du lit « mais il s’éloigna dans une direction qui, je le savais, était complètement à l’opposé de sa chambre Il s’éloigna dans une sorte de marche militaire.

« Je me souviens m’être dit ‘il sera de retour dans une minute’ et bien sûr 10 secondes plus tard, la silhouette de Nigel Pearson m’a de nouveau balayé, cette fois dans la bonne direction.

« Cela se répétait à chaque fois que nous étions là-bas au Citywest. Il partait et je disais » il sera de retour dans une minute « . C’est tellement idiot, mais vous pouvez le répéter. Cela fait partie intégrante de une relation. »

Laura Turner I ‘Une voix emblématique de notre génération’

« Comme tout le monde, je suis toujours choqué par le décès soudain de Nigel Pearson. Nige était si plein de vie – passionné, professionnel et son amour du sport (en particulier le speedway, les fléchettes et le football) était contagieux ! Une voix emblématique de notre génération, et qui nous manquera beaucoup », a déclaré la co-commentatrice Laura Turner.

« Loin du micro, Nige était juste une personne merveilleuse. Gentil et prévenant, optimiste et amusant à côtoyer – je n’oublierai jamais tous les mots d’encouragement et l’aide qu’il m’a donné depuis qu’il a rejoint l’équipe de Sky, et les rires que nous avons ‘ai tous partagé!

« Mes pensées vont à la famille de Nigel en ce moment triste. »