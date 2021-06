Les hommages affluent pour le «vrai gentleman» après la mort tragique de l’électricien Rosyth Dockyard

HOMMAGES ont été rendus à un jeune électricien décédé après avoir été blessé au chantier naval de Rosyth.

Miguel Watt, 23 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Édimbourg mais est décédé vendredi après avoir été blessé dans la cour, près de Dunfermline.

Miguel Watt est décédé après avoir été blessé au travail

Les services d’urgence ont été dépêchés sur le grand site industriel après que l’alarme a été donnée vers 10h45 vendredi.

La police a confirmé que Miguel, de Kinross, était décédé peu de temps après son transport à l’hôpital.

La famille de Miguel, qui laisse dans le deuil son jeune frère Carlos et sa sœur Isabel, a été décrite comme « au-delà de toute dévastation » à leur perte.

Des amis et des proches ont depuis rendu des hommages sincères à Miguel « beaucoup aimé », qui était également un boxeur passionné.

Dans un message touchant sur Facebook, un ami de la famille de Miguel a écrit : « C’est avec le plus gros des cœurs brisés que je vous informe que le magnifique Miguel Watt était l’homme de 23 ans qui a été impliqué dans l’accident du chantier naval de Rosyth et qui a perdu la vie hier.

« Les parents de Miguel, Maria et John, sont au-delà de toute dévastation dont j’ai jamais été témoin en perdant leur Special Boy et Carlos et Isabel ont perdu leur grand frère et leur héros.

Miguel a été décrit comme un « vrai gentleman » et un « gars incroyable »

Miguel a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été blessé au chantier naval de Rosyth, mais est décédé par la suite Crédit : Alamy

« La famille Watt ne se remettra jamais de la perte d’un jeune homme aussi incroyable et personne ne l’a jamais connu, car il était l’un des gars vraiment formidables de la vie à rencontrer et à côtoyer.

« Il n’y a pas encore de détails sur les funérailles, mais ils seront publiés ici lorsqu’ils seront finalisés. »

Le Glenrothes Boxing Club, dont Miguel était membre, a écrit : « Au nom de tout le monde au Glenrothes Boxing Club, nous souhaitons adresser nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Miguel Watt.

« Miguel n’était pas seulement l’un de nos boxeurs, il faisait partie de notre famille GBC et était très apprécié de tous ceux qui ont eu le plaisir de s’entraîner à ses côtés.

« Dire que nous avons le cœur brisé est un euphémisme. Fly high champion, jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau. »

Un ami de Miguel a également écrit: « Triste jour pour tous à GBC RIP Miguel Watt, de vraies pensées de gentleman vont à sa famille et à ses amis. »

Un autre a écrit: « Nous avons fait nos études collégiales ensemble et nous nous sommes entraînés plusieurs fois ensemble à la boxe quand j’étais plus jeune et plus en forme, je l’ai vu récemment au travail et il était toujours aussi heureux et toujours le même gars incroyable. Pensées à la famille , il manquera à tous. »

Les flics ont ouvert une enquête après la mort de Miguel et ont informé le responsable de la santé et de la sécurité.

Un porte-parole de Police Scotland a déclaré: « La police a été appelée vers 10h45 le vendredi 25 juin 2021 à la suite d’un rapport concernant un travailleur blessé au Rosyth Dockyard, Fife.

« Les services d’urgence sont intervenus et un homme de 23 ans a été emmené à l’infirmerie royale d’Édimbourg où il est décédé peu de temps après.

« Des enquêtes sont actuellement en cours sur l’incident et le Health and Safety Executive a été informé. »

