Les hommages affluent pour l’acteur Hagrid de “Harry Potter” Robbie Coltrane

acteur écossais Robbie Coltrane est décédé à l’âge de 72 ans, selon des informations vendredi. La nouvelle a été confirmée par les agents de Coltrane aux États-Unis et au Royaume-Uni pour CNNla Bbc et le Gardien.

Parmi de nombreux autres films et séries – y compris un passage en tant que Le méchant de James Bond Dans GoldenEye et The World Is Not Enough, et en tant que Lord Dingwall dans Pixar’s Brave – Coltrane est connu pour avoir joué le demi-géant Rubeus Hagrid dans les huit films de Harry Potter.

Les hommages ont commencé à affluer sur Twitter, alors que d’autres acteurs, anciens et fans de Harry Potter pleuraient la perte de Coltrane.

“J’ai rencontré Robbie Coltrane pour la première fois il y a presque exactement 40 ans. J’étais émerveillé / terrifié / frappé d’amour en même temps. Une telle profondeur, puissance et talent: assez drôle pour provoquer des hoquets et des klaxons impuissants alors que nous faisions notre première émission télévisée, ‘ Alfresco'”, acteur anglais Stephen Fry, qui a raconté les livres Harry Potter pour leurs sorties de livres audio, a tweeté vendredi. “Adieu, mon vieux. Tu vas terriblement nous manquer.”

“Je ne connaîtrai plus jamais quelqu’un comme Robbie. C’était un talent incroyable, un talent complet, et j’ai eu plus de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui”, a déclaré l’auteur de Harry Potter. JK Rowling a tweeté à côté d’une photo d’elle avec Coltrane. “J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à sa famille, surtout à ses enfants.”

James Phelps, qui jouait Fred Weasley, a tweeté :

Les conversations aléatoires sur tous les sujets sous le soleil vont me manquer. Et je n’oublierai jamais qu’en septembre 2000, Robbie Coltrane est venu vers un moi de 14 ans très nerveux lors de mon premier jour sur un plateau de cinéma et a dit “Profitez-en, vous ça va être génial”. Merci pour ça x – James Phelps (@James_Phelps) 14 octobre 2022

“Très triste nouvelle. Il avait une telle portée et une telle profondeur en tant qu’acteur, de la brillante comédie au drame dur”, a tweeté Premier ministre d’Écosse Nicola Sturgeon. “Je pense que mon préféré de tous ses rôles était Fitz dans Cracker. Robbie Coltrane, légende écossaise du divertissement – tu vas énormément nous manquer.”

“Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées et nous faisait constamment rire quand nous étions enfants sur le plateau”, a déclaré l’acteur de Harry Potter, Daniel Radcliffe, dans un communiqué, cité par Variété. “Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu le rencontrer et de travailler avec lui et très triste qu’il soit décédé. C’était un acteur incroyable et un homme adorable.”