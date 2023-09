Les hommages affluent pour la regrettée sénatrice Dianne Feinstein

WASHINGTON — Les hommages ont afflué rapidement vendredi de la part des démocrates et des républicains après l’annonce du décès de la sénatrice Dianne Feinstein, démocrate de Californie, à l’âge de 90 ans.

De nombreux législateurs l’ont décrite comme une « pionnière » pour les femmes en politique et ont déclaré qu’ils étaient honorés de travailler avec elle au Congrès, où elle a siégé pendant plus de 30 ans.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., s’est étouffé et a appelé à une minute de silence vendredi matin sur le sol où le bureau de Feinstein était drapé d’un tissu noir avec un vase de roses blanches posé dessus. Une autre minute de silence a ensuite été observée dans l’enceinte de la Chambre.

« La sénatrice Dianne Feinstein était l’une des personnes les plus extraordinaires qui aient jamais honoré le Sénat, quel que soit celui qui a honoré le pays », a déclaré Schumer. « Elle était intelligente. Elle était forte. Elle était courageuse. Elle était compatissante, mais peut-être que le trait qui ressortait le plus était son incroyable intégrité – son intégrité était un diamant. »

Schumer a félicité Feinstein pour son rôle de premier plan dans l’adoption et la signature de l’interdiction des armes d’assaut en 1994, en défendant la loi sur la violence contre les femmes, en dirigeant la surveillance des techniques de torture américaines et en luttant pour l’égalité du mariage.

« Elle a donné une voix, une tribune et un leader aux femmes à travers le pays pendant des décennies. Dianne n’a pas seulement poussé les portes fermées aux femmes, elle les a tenues ouvertes aux générations de femmes après elle, pour la suivre », a déclaré Schumer. dit. « Aujourd’hui, 25 femmes siègent dans cette enceinte et chacune d’entre elles admettra qu’elle se tient sur les épaules de Dianne. »

La voix tremblante, Schumer s’est tourné vers le bureau de Feinstein et a déclaré : « Aujourd’hui, nous sommes en deuil. Nous regardons ce bureau et nous savons ce que nous avons perdu. »

Schumer a noté que la fille de Feinstein, Katherine, était assise avec la présidente émérite Nancy Pelosi, D-Calif., dans la galerie au-dessus du Sénat, regardant les discours en cours en l’honneur de sa mère.

Pelosi a réagi au décès de Feinstein lorsqu’elle est entrée au Capitole vendredi matin. Tous deux résidents de longue date de San Francisco, Pelosi s’étranglait en déclarant aux journalistes : « C’est très triste pour nous tous… qu’elle repose en paix. Elle a quitté le vote le dernier jour. »

Feinstein a voté pour la dernière fois jeudi peu avant midi, selon le site web qui suit les votes par appel nominal du Sénat.

Le président Joe Biden, qui a servi aux côtés de Feinstein au Sénat, a déclaré dans un communiqué publié par la Maison Blanche : « La sénatrice Dianne Feinstein était une pionnière américaine. Une véritable pionnière. Et pour Jill et moi, une amie chérie. »

« Dianne était dure, pointue, toujours préparée et n’a jamais donné de coup de poing, mais elle était aussi une amie gentille et fidèle, et c’est ce qui va le plus manquer à Jill et à moi », a déclaré Biden, qui a ordonné la descente des drapeaux.

La vice-présidente Kamala Harris, qui a servi aux côtés de Feinstein en tant que sénateur junior de Californie, a qualifié le défunt sénateur de « l’un des plus grands fonctionnaires que la Californie et notre nation aient jamais connu ».

« Dans la tradition de tant de grands sénateurs de Californie, elle n’était pas seulement une leader pour notre État, mais aussi pour notre nation et notre monde », a-t-elle déclaré. « Au cours de sa longue carrière, la sénatrice Feinstein a travaillé de l’autre côté de l’allée pour aider notre nation à tenir ses promesses. »

L’ancienne représentante Jane Harman, démocrate de Californie, a déclaré avoir vu Feinstein en personne jeudi soir. Harman a commencé à siéger à la Chambre peu de temps après l’arrivée de Feinstein au Sénat à la fin de 1992.

« C’est une perte énorme, énorme. Et j’ai eu de la chance. Je l’ai vue hier à 17 heures, chez elle. Nous avons eu une réunion privée d’une heure. Je suis passée lui dire bonjour… J’ai eu un câlin et le baiser », a déclaré Harman sur MSNBC vendredi matin. « Je l’aimais beaucoup. Une de mes amies les plus chères. Et je suis juste choqué par la nouvelle. Juste choqué. »

La sénatrice Patty Murray, démocrate de Washington, est devenue la première femme présidente pro tempore plus tôt cette année après que Feinstein ait refusé d’assumer ce rôle. Dans ses remarques devant le Sénat vendredi, Murray a déclaré qu’elle avait prêté serment au Sénat quelques semaines seulement après Feinstein au début des années 1990 et a déclaré qu’elle était « la sénatrice la plus généreuse que j’aie jamais connue ». Elle a partagé qu’une fois, elle avait remarqué que le sac à main de Feinstein était magnifique. « Deux jours plus tard, j’en ai reçu un à ma porte », a déclaré Murray.

S’adressant aux électeurs californiens de Feinstein, Murray a déclaré : « Elle était ici tous les jours pour se battre pour vous quoi qu’il arrive. Elle s’est battue pour les femmes, elle s’est battue pour ceux qui sont victimes de la violence armée. mais elle connaissait chaque détail. Et quand Dianne parlait, nous autres nous arrêtions et écoutions.

À la fin de son discours, Murray est devenue émue et a déclaré qu’elle regrettait de ne pas lui avoir dit au revoir après le vote final de Feinstein jeudi: « Je suis vraiment désolée de ne pas l’avoir serrée dans mes bras quand elle est revenue par cette porte hier. »

Le jeune sénateur démocrate de Californie, Alex Padilla, s’est étouffé en parlant de son collègue au Sénat, affirmant qu’il avait travaillé « de son mieux pour essayer d’imiter » Feinstein tout au long de sa carrière. Il a partagé que c’était Feinstein qui lui avait donné l’un de ses premiers emplois en politique, travaillant dans son bureau de Los Angeles.

« C’est en partie grâce à sa carrière révolutionnaire qu’un fils d’immigrés latino pourrait un jour non seulement travailler pour elle, mais travailler à ses côtés pour poursuivre la lutte pour le rêve américain », a déclaré Padilla, à qui Feinstein a déclaré au gouverneur de Californie, Gavin Newsom. de nommer pour occuper le siège du Sénat précédemment occupé par Kamala Harris une fois qu’elle sera devenue vice-présidente.

Newsom, qui sera chargée de nommer son successeur temporaire pour occuper son siège vacant, a déclaré dans un communiqué que Feinstein était « un ami cher, un mentor de longue date et un modèle non seulement pour moi, mais aussi pour ma femme et mes filles pour quoi ». à quoi ressemble un leader puissant et efficace.

« C’était une géante politique, dont la ténacité n’avait d’égale que sa grâce. Elle a fait tomber les barrières et les plafonds de verre, mais n’a jamais perdu sa foi dans l’esprit de coopération politique. Et elle était une combattante – pour la ville, l’État et le pays qu’elle aimait », a-t-il déclaré. «Chaque course qu’elle a remportée, elle est entrée dans l’histoire, mais son histoire ne consistait pas seulement à être la première femme à occuper un poste politique particulier, c’était ce qu’elle avait fait pour la Californie et pour l’Amérique, avec ce pouvoir une fois qu’elle l’avait gagné. C’est pour cela qu’il faut se souvenir d’elle.

L’ancien président Barack Obama a déclaré dans un communiqué : « J’ai fait la connaissance de Dianne pour la première fois au Sénat, où elle était une ardente défenseure des mesures de sécurité concernant les armes à feu et des droits civiques. Plus tard, lorsque j’étais président, j’en suis venu à compter sur elle en tant que personne de confiance. partenaire dans la lutte pour garantir des soins de santé abordables et des opportunités économiques pour tous.

Obama a ajouté : « Les meilleurs politiciens entrent dans la fonction publique parce qu’ils se soucient de ce pays et des gens qu’ils représentent. C’était certainement le cas de Dianne Feinstein, et nous nous en portons tous meilleurs. »

L’ancien président Bill Clinton, qui a signé en 1994 l’interdiction des armes d’assaut introduite par Feinstein au Congrès, a publié une déclaration avec son épouse, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, qui a servi avec Feinstein au Sénat.

« C’était une combattante intrépide qui n’a jamais reculé sur ses convictions, mais qui savait qu’un compromis de principe est souvent nécessaire pour faire avancer les choses pour le bien du pays et de ses électeurs », ont-ils déclaré. « Je serai toujours reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec elle, en particulier pour faire adopter l’interdiction des armes d’assaut, dont elle est l’auteur, et pour la préservation de l’environnement, y compris le nettoyage du lac Tahoe. Et Hillary était fière de servir à ses côtés dans le Sénat. »

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré que lui et sa femme Elaine Chao étaient amis avec Feinstein et son mari depuis trois décennies. « C’était une personne incroyablement efficace à tous les niveaux », a-t-il déclaré sur le terrain. « Dianne était une pionnière et son État d’origine bien-aimé, la Californie, et notre nation tout entière est meilleure grâce à son plaidoyer acharné et à son service diligent. »

D’autres sénateurs ont également réagi rapidement à la nouvelle.

« Dévastée d’apprendre le décès de mon amie de longue date, la sénatrice Dianne Feinstein », a déclaré la sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., dans un message sur X, anciennement Twitter. « Tout au long de son mandat au Congrès, elle a été une leader en matière de droits des femmes et une pionnière pour les femmes élues. Je suis de tout cœur avec toute sa famille. Dianne nous manquera terriblement. »

Le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, aujourd’hui le plus vieux sénateur en exercice à 90 ans, posté. « Sen Feinstein a fait un travail remarquable en représentant la population de Californie. J’ai travaillé en étroite collaboration avec elle en tant que membre du caucus sur la drogue et du comité judiciaire. Pendant que j’étais président et qu’elle était démocrate de rang, nous avons eu une merveilleuse relation de travail. C’est une véritable fonctionnaire. Elle va me manquer. »

Trois des candidats démocrates en lice pour occuper son siège en Californie aux élections primaires de 2024 l’année prochaine – les représentants Adam Schiff, Barbara Lee et Katie Porter – ont réagi à la nouvelle.

« J’ai perdu un véritable ami et mentor », a déclaré Schiff dans un communiqué. La sénatrice Dianne Feinstein était l’une des meilleures législatrices que nous ayons jamais vues, et ses réalisations ont rendu notre pays et le monde meilleurs. L’héritage du sénateur est inégalé.

« Le sénateur Feinstein a brisé les plafonds de verre pour les femmes en politique et s’est battu sans peur pour des communautés plus sûres et exemptes de violence armée », a écrit Lee sur X. « C’est une journée de perte monumentale, mais le travail du sénateur Feinstein continue et son héritage perdure. »

Porter a transmis un message similaire selon lequel Feinstein était une pionnière pour les femmes et a salué son travail sur la prévention de la violence armée, ajoutant que son leadership dans la « lutte contre la torture a rendu notre nation plus juste ».

Du côté républicain, plusieurs collègues de Feinstein au Sénat lui ont également rendu hommage.

La sénatrice Lindsey Graham, RS.C., a déclaré dans un communiqué : « Sur le plan personnel, elle était une amie. Elle avait toujours quelque chose de bon à dire pour commencer la journée. J’ai aimé travailler avec Dianne sur des questions difficiles car elle comprenait le donner et prendre la nature de la politique et de la négociation.

« Le sénateur Feinstein était une pionnière, un géant du Sénat, qui a consacré sa vie au service public. Ann et moi présentons nos condoléances à ses proches, à ses collègues et à son personnel alors qu’ils pleurent son décès », a déclaré le sénateur Mitt Romney, R- Utah, a écrit.

Le sénateur Rick Scott, R-Fla., a écrit : « Ann et moi avons le cœur brisé par la perte de la sénatrice Dianne Feinstein. Les plus de 30 années de Dianne au Sénat reflètent une vie au service de son État de Californie et de notre nation. prions pour sa famille, son personnel et tous ceux qui l’ont connue et aimée. »

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., dit que Feinstein, « Personne n’était plus accueillante qu’elle quand je suis arrivée au Sénat, et personne n’était un meilleur exemple. Elle était dure, incroyablement intelligente et efficace. Toujours prête à travailler de l’autre côté de l’allée pour faire avancer les choses, elle était une personne d’une intégrité incontestable. Je l’admirais et elle me manquera au Sénat.

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., dit que Feinstein était « un pionnier politique avec une carrière historique dans la fonction publique. Intelligent, travailleur et toujours traité tout le monde avec courtoisie et respect. Que Dieu lui accorde le repos éternel.

Feinstein, la plus ancienne membre du Sénat, la plus ancienne sénatrice et la plus ancienne sénatrice de Californie, a annoncé en février qu’elle prévoyait de prendre sa retraite à la fin de son mandat. Elle avait fait face à des appels à sa démission en raison de préoccupations concernant sa santé. En mars, Feinstein a été hospitalisé à San Francisco après un diagnostic de zona.

Avant son élection au Sénat en 1992, Feinstein a été la première femme maire de San Francisco et, avant cela, elle était membre et présidente du conseil de surveillance de la ville. Elle est devenue maire après les assassinats du maire George Moscone et du superviseur municipal Harvey Milk, le premier élu gay de Californie.