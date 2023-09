Les hommages affluent pour la footballeuse féminine de Sheffield United, Maddy Cusack, décédée à l’âge de 27 ans.

Les hommages ont afflué lorsque Sheffield United a annoncé la mort tragique de la milieu de terrain Maddy Cusack à l’âge de 27 ans.

Cusack a joué pour l’équipe féminine à partir de 2019 et a également travaillé comme responsable marketing au club.

1 Cusack a fait partie de l’équipe du Championnat féminin pendant plus de quatre ans. Crédit : Getty

Elle a été la première joueuse à faire 100 apparitions pour les Blades avant son triste décès mercredi.

Dans un communiqué, Stephen Bettis, PDG de Sheffield United, a déclaré : « C’est une nouvelle déchirante pour tout le monde à Bramall Lane.

« Maddy avait une position unique en faisant partie d’un certain nombre d’équipes à Sheffield United et était populaire auprès de tous ceux avec qui elle entra en contact.

« Sa personnalité et son professionnalisme ont fait honneur à sa famille – elle nous manquera beaucoup. Tout en apprenant l’actualité et en avançant, le club offrira autant de soutien que possible à la famille, aux amis et aux collègues de Maddy. »

Le club a également ajouté : « Les discussions sur les hommages appropriés et la célébration de la vie de Maddy se poursuivront en privé. Le club et la famille de Maddy apprécieraient une période d’intimité et ne feront pas de commentaires supplémentaires en ce triste moment. »

Le patron masculin de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a rendu hommage à X : « Triste journée. Maddy faisait partie de notre famille. Une grande partie de notre club sur et en dehors du terrain. Amour et pensées à la famille de Maddy. »

Les rivaux du club, Sheffield Wednesday, ont également rendu hommage : « Les pensées de tout le monde à Sheffield Wednesday vont à la famille, aux amis et aux collègues de Maddy en cette période extrêmement difficile. »

Sue Campbell, directrice du football féminin à la Football Association, a déclaré : « Nous sommes tous dévastés d’apprendre le décès de Maddy Cusack.

« Au nom de la FA, des Lionesses, de la Super League féminine et du Championnat féminin, nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis, aux coéquipières de Maddy et à tout le monde à Sheffield United.

« Maddy a également représenté l’Angleterre au niveau des groupes d’âge et nous lui rendrons hommage au moment opportun. Nous sommes en contact avec le club et continuerons à leur offrir tout notre soutien pendant cette période incroyablement triste.

Cusack a également joué pour Birmingham City, le club déclarant dans un communiqué : « Le club est attristé d’apprendre le décès de l’ancienne joueuse Maddy Cusack. Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis de Maddy en cette période extrêmement difficile.