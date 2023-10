Les hommages affluent pour Jessica Baker, 15 ans, « gentille et empathique », décédée aux côtés du chauffeur après le renversement d’un entraîneur scolaire

Des hommages DÉCOUPANTS ont afflué pour l’écolière de 15 ans tuée dans l’accident de l’autocar M53.

Jessica Baker est décédée aux côtés du chauffeur de bus Stephen Shrimpton lorsque leur véhicule s’est renversé à Wirral vendredi à 8h30.

Jessica Baker est décédée aux côtés du chauffeur de bus Stephen Shrimpton lorsque leur véhicule s’est renversé à Wirral vendredi Crédit : PA

Le directeur de la West Kirby Grammar School, Simeon Clarke, a déclaré que Jessica était « sans équivoque gentille et empathique » et qu’elle nous manquerait « énormément et tristement ».

Dans un hommage rendu par la police du Merseyside, la famille de Jessica s’est souvenue de sa nature gentille et loyale.

« Jessica était une fille, une petite-fille et une nièce chaleureuse et merveilleuse, une sœur dévouée et une amie fidèle », ont-ils déclaré.

« Une grimpeuse talentueuse, basée à l’académie du centre Boardroom Climbing, où elle a aidé à entraîner de jeunes grimpeurs et a concouru à travers le pays, inspirant les autres.

« À l’âge de 15 ans, elle commençait tout juste la 11e année à la West Kirby Grammar School, où elle se concentrait non seulement sur le travail académique mais aussi sur le sport, représentant l’école lors de nombreux événements.

« Sa mort prématurée a créé un vide immense dans nos vies qui ne sera jamais comblé.

« Elle manquera à beaucoup, non seulement à l’école mais aussi à la communauté des grimpeurs de tout le pays. »

Ces hommages interviennent après que la belle-sœur de M. Shrimpton, Emily Church, a déclaré lors d’un appel GoFundMe qu’il avait souffert d’un « problème médical » alors qu’il était au volant.

« Je collecte des fonds pour les funérailles de mon beau-frère », peut-on lire sur la page.

« Il est décédé tragiquement dans un accident sur la M53 le matin du 29 septembre, après avoir souffert de problèmes médicaux au volant alors qu’il conduisait les élèves à l’école. »

« Il laisse malheureusement derrière lui ma sœur qui est maintenant veuve au début de la trentaine, et malheureusement une mère célibataire aux côtés de ses deux jeunes enfants bien-aimés qui n’ont que 8 et 4 ans, qui vont grandir sans leur père bien-aimé.

« Tout don pour cette circonstance inattendue serait très apprécié pour offrir à Stephen les funérailles qu’il mérite. »

Le véhicule transportait plus de 50 élèves de West Kirby, un lycée réservé aux filles, et de Calday Grange, un lycée réservé aux garçons, dans le Merseyside.

Les étudiants pris dans le chaos ont été forcés de sortir par les fenêtres du véhicule pour échapper aux décombres, selon Mail Online.

Des témoins rapportent avoir vu des écoliers s’enfuir par la vitre arrière brisée du bus tandis que leurs copains traumatisés voyageant dans un deuxième bus regardaient avec horreur.

Un secouriste qui s’est précipité sur les lieux a raconté qu’une jeune fille qui pleurait après l’accident a déclaré que l’accident était « très effrayant » et a affirmé : « Je pensais que j’allais mourir ».

Il a déclaré à MailOnline : « Elle pleurait à chaudes larmes. Elle était sous le choc et a dit que c’était horrible et très effrayant. Je pense que certains des enfants les plus âgés l’ont aidée.

« Elle a dit qu’elle pensait qu’elle allait mourir dans le bus. »

Il a ajouté : « Le bus était en désordre. Les enfants étaient sous le choc. Il leur faudra beaucoup de temps pour se remettre de ce qu’ils ont vu. »

Des photos choquantes montrent du verre brisé, des débris et des cartables éparpillés autour de l’épave du bus.

L’étudiante Jessica était la seule personne autre que le conducteur à mourir dans l’accident.

Au total, 58 personnes ont été impliquées dans l’incident, dont 52 fréquentaient le centre de formation des services d’urgence.

Dans un communiqué, la police du Merseyside a confirmé qu’un bus avait heurté une réserve près de la sortie 5 et s’était renversé.

Quatre autres personnes ont été transportées à l’hôpital, dont un garçon de 14 ans grièvement blessé.

Treize personnes ont été légèrement blessées.

Stephen Shrimpton, 40 ans, était le chauffeur du bus qui est également décédé dans l’accident. Crédit : PA