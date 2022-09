Les hommages affluent pour Eli Palfreyman, capitaine de hockey junior de l’Ontario, décédé après s’être effondré lors d’un tournoi

Eli Palfreyman était le genre de joueur de hockey que vous vouliez dans votre équipe et contre lequel vous ne vouliez pas jouer, déclare le vice-président des Ayr Centennials, parmi ceux qui rendent hommage au populaire capitaine décédé cette semaine lors d’un tournoi junior .

“Eli était le merveilleux capitaine que nous attendions avec impatience”, a déclaré Shantz jeudi à l’extérieur du complexe communautaire de North Dumfries dans la communauté du sud de l’Ontario.

“En tant que capitaine sur la glace, personne n’a pris de liberté avec aucun de nos joueurs ou ils allaient entendre Eli”, a déclaré Shantz. “Les autres joueurs le respectaient pour cela. Ils savaient qu’il les soutenait.”

La semaine dernière, Palfreyman, 20 ans, de Cambridge, en Ontario, a été nommé capitaine de l’équipe de la Ligue de hockey junior du Grand Ontario (GOJHL).

Il est décédé après s’être effondré mardi soir dans le vestiaire lors du deuxième entracte d’un match de tournoi de pré-saison contre les Boston Jr. Bruins au complexe.

La cause exacte de la mort de Palfreyman n’a pas encore été révélée.

La mère s’est précipitée aux côtés du joueur

Shantz a déclaré que l’entraîneur de l’équipe était sur la glace avec un autre joueur qui avait été blessé lorsque des cris sont sortis du vestiaire des Centennials.

La mère de Palfreyman, qui est infirmière et était dans les gradins, s’est rendue au vestiaire pendant que l’entraîneur de l’équipe commençait les compressions thoraciques.

Shantz a déclaré que lorsque Palfreyman a été transporté à l’hôpital en ambulance, on leur a dit qu’il avait un pouls faible.

Entre 1 h 30 et 2 h HE mercredi, Shantz a reçu l’appel que Palfreyman était décédé.

Des fleurs et des bâtons de hockey, à droite, ont été déposés devant le complexe communautaire North Dumfries à Ayr, en Ontario, jeudi matin par des personnes voulant honorer le capitaine des Centennials Eli Palfreyman, à gauche. Le joueur de 20 ans est décédé après s’être effondré dans le vestiaire lors d’un tournoi de pré-saison. (Ligue de hockey junior du Grand Ontario/Kate Bueckert/CBC)

Son décès a ébranlé la communauté de moins de 5 000 personnes, a déclaré la mairesse Sue Foxton, mais il a également entraîné une vague de soutien.

“Tous mes enfants ont joué au hockey. J’ai joué au hockey pour Ayr, mon mari a joué. Nous savons donc – et c’est un grand chagrin”, a déclaré Foxton.

“Cela a touché tout le monde. Et pour moi, j’en suis reconnaissant. Cela envoie le message que nous nous comprenons. Nous sommes une communauté. Et comme le dit le dicton : si l’un de nous a mal, nous avons tous mal. Et c’est tellement vrai ici.”

Jeux reportés

Les matchs du tournoi Ayr Mutual Global Invitational – mettant en vedette des équipes du Canada, des États-Unis et d’Allemagne – ont été reportés.

Le GOJHL a publié une déclaration jeudi et le commissaire Brent Garbutt a qualifié la mort de Palfreyman de “tragédie inexplicable”.

“Alors que les relations et les amitiés d’Eli sont profondes dans toute la GOJHL, la ligue aide à fournir des professionnels du deuil et de la santé mentale pour soutenir l’organisation Centennials ainsi que d’autres équipes et leurs joueurs”, a déclaré Garbutt.

La ligue a reporté tous les matchs hors-concours. Garbutt a déclaré qu’ils discutaient également des moyens de se souvenir de Palfreyman.

Shantz a déclaré que l’équipe voulait honorer son capitaine et que les détails d’un plan seront publiés dans les prochains jours.

Un bâton de hockey signé par l’équipe de hockey KW Siskins faisait partie du mémorial du centre de loisirs de North Dumfries. (Kate Bueckert/CBC)

Séance de deuil tenue pour l’équipe

L’équipe a tenu une session mercredi pour aider les joueurs et le personnel à gérer leur chagrin.

Shantz a déclaré que les joueurs semblaient apprécier d’avoir le temps d’être simplement ensemble, même si beaucoup d’entre eux étaient silencieux.

Les parents de Palfreyman ont parlé aux coéquipiers de leur fils lors de la session. Son père est parti en premier, a déclaré Shantz.

“Il a dit que le jour le plus heureux de la vie d’Eli était quand il a été nommé capitaine, et il a dit que vous ne pouvez pas prendre un quart de travail le reste de l’année parce que l’esprit d’Eli vous poussera à faire de votre mieux à chaque quart de travail, et je veux le voir “, a déclaré Shantz.

“Puis la mère a parlé et, vous savez, les larmes coulaient juste partout quand une mère en deuil parle de son fils. Et au lieu d’aller à l’intérieur, elle a juste parlé de nous et de tout ce que nous avons fait. Elle était là, elle l’a vu et elle nous a juste félicités. Elle a dit: ‘Je sais à quel point tu as travaillé dur pour sauver Eli.'”

Foxton a déclaré que le personnel du canton aidait la famille Palfreyman et l’équipe alors qu’ils cherchaient à organiser les funérailles d’Eli.

L’ancienne équipe du joueur lui rend hommage

La Petes de Peterboroughqui a choisi Palfreyman lors du repêchage de sélection prioritaire de l’OHL 2018 des Hawks de Cambridge, a déclaré qu’ils étaient « attristés d’apprendre » sa mort.

“L’attaquant a participé à plusieurs camps d’entraînement et de développement des Petes depuis qu’il a été repêché par les Petes”, a déclaré l’équipe dans un communiqué publié sur son site Internet. “Eli était aussi un joueur de football de haut niveau en grandissant et était également un passionné de baseball.”

La Ligue nationale de hockey a tweeté : “Nous avons le cœur brisé par la perte d’Eli Palfreyman, un capitaine et membre de la communauté du hockey qui nous a quittés bien trop tôt.”

Shantz a souligné un message de soutien que les Centennials ont reçu des Humboldt Broncos. Le 6 avril 2018, un camion semi-remorque a traversé un panneau d’arrêt et a percuté le bus de l’équipe de la Saskatchewan, tuant 16 personnes et en blessant 13.

« D’autres joueurs ont commenté sur Twitter qu’ils avaient joué contre lui et ont dit que c’était un joueur que tout le monde voulait dans son équipe et que personne ne voulait jouer contre lui. C’est le meilleur hommage que vous puissiez rendre à un joueur de hockey », a déclaré Shantz.

Le vice-président des Centennials, Brian Shantz, regarde un mémorial, en l’honneur de Palfreyman, au complexe communautaire de North Dumfries, où les drapeaux ont été abaissés après le décès du capitaine de hockey junior. (Kate Bueckert/CBC)

Foxton a déclaré que l’effusion fait qu’un grand pays comme le Canada se sent un peu plus petit et plus connecté.

“Cela vous réchauffe à l’intérieur que nous ne soyons jamais vraiment seuls”, a déclaré Foxton. “C’est comme être bercé par ce groupe de masse de Canadiens partout au pays.”

Alors que Shantz se tenait devant le complexe communautaire et regardait les bâtons de hockey et les fleurs qui y avaient été laissés, de jeunes joueurs sont passés.

Il a dit que son message à propos de Palfreyman était de se rappeler que vous faites partie d’une équipe.

“Ce n’est pas tout à propos de vous. Et si votre équipe va gagner, vous devez jouer avec le reste des joueurs. Vous devez rendre les autres joueurs sur la glace aussi bons que possible et les aider à être de leur mieux », a déclaré Shantz.

“C’est ce qu’Eli leur dirait, et il sourirait en leur disant, et sourirait et raconterait probablement une blague ou quelque chose comme ça, vous savez? Ce serait Eli.”