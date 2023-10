Les hommages affluent pour Eden Hazard après l’annonce de sa retraite

Eden Hazard a annoncé mardi sa retraite du football professionnel après 16 ans de carrière à Lille, Chelsea et le Real Madrid.

La retraite de Hazard, 32 ans, intervient après quatre années de blessures et de difficultés physiques au Real Madrid. Bien que Hazard ait remporté deux titres de Liga et une couronne de Ligue des champions avec Madrid, on se souviendra surtout de lui pour son passage à Chelsea en Premier League, où il a marqué 106 buts en 332 matches disputés toutes compétitions confondues.

« Il faut s’écouter et dire stop au bon moment », Hazard a écrit dans une publication Instagram.

« Après 16 ans et plus de 700 matches joués, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, j’ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde. »

D’anciens coéquipiers de Hazard ont partagé des messages sur les réseaux sociaux.

Bonne retraite @hazardeden_10

Ce fut un plaisir de partager le vestiaire et le terrain avec ton pote, l’un des meilleurs joueurs de @Chelsea FC histoire et un Baller absolu.

LÉGENDE Bonne chance Éden 💙 pic.twitter.com/7fJDgSlTYT – John Terry (@JohnTerry26) 10 octobre 2023

Oh comme j’ai aimé jouer avec toi… 🙏. L’un des meilleurs. Profitez de votre nouveau chapitre, mon ami, vous le méritez. Merci pour tous les souvenirs et pour avoir apporté votre joie au football, @hazardeden10 🪄🔝❤️ #LÉGENDE pic.twitter.com/8nwLyJ2t67 – Juan Mata García (@juanmata8) 10 octobre 2023

Belle carrière @hazardeden10 !! Ce fut un plaisir de partager beaucoup de grands moments avec vous. Tout le meilleur pour vous et votre famille dans ce nouveau chapitre de votre vie 🙌🔝 pic.twitter.com/QoJW7Sq1lM – Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) 10 octobre 2023

Ce fut un plaisir de partager le pitch avec vous, @hazardeden10! Bonne chance pour votre retraite. Profitez beaucoup de la vie ! 💙🪄🏆 pic.twitter.com/h5k893Now7 -Oscar (@oscar8) 10 octobre 2023

Quel joueur ! Légende dans le jeu ! Ce fut un plaisir de jouer avec toi @hazardeden10 et profite bien de ta retraite mon pote 💯❤️ pic.twitter.com/9b7BOOJRGS – Victor Moïse (@VictorMoses) 10 octobre 2023

Moi et mon garçon, nous y retournons. En 2015, j’ai organisé un dîner de charité et cet homme m’a accompagné à l’événement avant que tout le monde n’arrive et est reparti après le départ de tout le monde. Me montrant tout mon soutien avant de me reconduire à mon hôtel au milieu de la nuit. C’est plus… pic.twitter.com/H4gsyHbNcg – Demba Ba (@dembabafoot) 10 octobre 2023

Les joueurs actuels, dont Reece James et Ben Chilwell de Chelsea, ont également réagi. L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a écrit « Le grand Eden. Merci. » sur sa story Instagram.

Bonne retraite légende 👑 pic.twitter.com/aj1kutPtBW – Reece James (@ReeceJames) 10 octobre 2023

Si vous aimez le bon football, alors vous appréciez Eden Hazard. Iconique🎩 👏🏾 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) 10 octobre 2023

L’expert et ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a partagé ses réflexions, tandis que Manchester City et la Coupe du monde sont intervenus.

Intéressant de voir les points de vue ici concernant @hazardeden10

alors voici le mien !

Il a été le meilleur joueur de Premier League pendant 4 ans. A remporté les prix du jeune joueur PFA, du joueur PFA et du FWP de l’année. Il a remporté tous les trophées à Chelsea sauf le CL.

Il était à mes yeux le meilleur interprète… –Jamie Carragher (@Carra23) 10 octobre 2023

Eden Hazard était tout simplement trop rapide à rattraper @YayaTouréça fait plaisir ! 😆 Bonne retraite pour votre retraite 🤝 pic.twitter.com/MeRlraDUAQ -Manchester City (@ManCity) 10 octobre 2023