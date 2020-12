«Et ma gratitude envers notre famille, nos amis et tout le monde dans les médias et le grand public pour tous les bons voeux et le soutien chaleureux qui ont été montrés à Barbara au cours des dernières années au cours de sa maladie. Barbara a profondément apprécié cela.

À la fin de son émouvant hommage, M. Mitchell a déclaré: «Puissiez-vous reposer en paix maintenant mon précieux Barreau.

«J’ai perdu ma femme, ma meilleure amie et mon âme sœur et mon cœur ou ma vie ne ressentiront jamais la même chose sans vous.

« Je ne ferai aucune autre déclaration et j’ai maintenant besoin de temps pour pleurer cette douloureuse perte personnelle. »

Rôle de pugnace Peggy a défini sa carrière

Dame Barbara a fait ses débuts en tant que Peggy en 1994 et est rapidement devenue l’un des personnages les plus appréciés du petit écran en criant aux buveurs voyous de « sortir de mon pub! ».

C’est devenu le rôle déterminant de sa carrière et a vu sa star aux côtés de Ross Kemp et Steve McFadden dans le rôle de ses fils fictifs Grant et Phil, avec feu Mike Reid comme son mari à l’écran Frank Butcher.

Le personnage a quitté nos écrans en 2003 lorsque Dame Barbara a pris un congé sabbatique pour des raisons médicales après avoir été diagnostiquée avec le virus Epstein-Barr, mais elle est revenue en tant que série régulière en 2005.

En 2009, Dame Barbara a annoncé qu’elle quitterait à nouveau le feuilleton afin de passer plus de temps avec son mari Scott, qu’elle a épousé en 2000.