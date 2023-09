Les hommages affluent après la mort d’Achraf Habimana, 16 ans, et quatre blessés dans l’attaque au couteau de Luton – avec quatre arrestations

Les HOMMAGES ont afflué après qu’un garçon de 16 ans a été tué et que quatre autres ont été blessés lors d’une attaque à l’arme blanche.

Ashraf Habimana a été blessé à plusieurs coups de couteau à Luton, dans le Bedfordshire, vendredi vers 19 heures.

Les hommages ont afflué après la mort d’Achraf Habimana, 16 ans, à Luton Crédit : Gofundme

Aujourd’hui, une zone proche du pub Old Moat House a été bouclée. Crédit : sbna_fairleys

Ashraf a été transporté à l’hôpital mais son décès a été constaté peu de temps après.

Aujourd’hui, la police a bouclé une zone proche du pub Old Moat House à Nunnery Lane pendant que des médecins légistes travaillaient sur les lieux.

Plus de 20 bouquets de fleurs ont été laissés, dont l’un portait une carte qui disait : « Repose en paix éternelle, Achraf. En sécurité en sachant que tu es aimé. »

Une autre note disait : « Parti mais jamais oublié. »

Le père d’Achraf, qui n’a pas donné son nom, s’est rendu sur les lieux aujourd’hui et a déclaré : « C’est terrible. Ce n’est qu’un garçon. Il n’avait que 16 ans.

« Je l’ai entendu hier soir et je suis venu du Yorkshire.

« Nous ne savons pas ce qui s’est passé.

« Il était au collège de Luton pour faire son baccalauréat.

« Il avait son avenir devant lui. »

Le groupe communautaire Luton, Keeping Safe, a publié un hommage à Achraf sur Facebook.

On y lisait : « Une jeune vie si triste a été emportée.

« Nos pensées et nos prières vont à toutes les victimes et à leurs familles qui ont perdu des êtres chers à cause de crimes commis avec des armes à feu et des couteaux.

« Assez, c’est assez, combien de mères supplémentaires vont pleurer ? »

Un deuxième adolescent blessé lors de l’attaque est hospitalisé pour des blessures potentiellement mortelles.

Une troisième victime a été grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas considérés comme mettant sa vie en danger.

La police a arrêté trois adolescents soupçonnés de meurtre et les interroge actuellement.

Trois heures plus tôt, à 16 heures, des agents ont été appelés pour signaler que deux personnes avaient été poignardées à Sundon Park Road, à moins d’un mile de là.

Un adolescent a été grièvement blessé, mais son pronostic vital n’était pas en danger. Tous deux sont soignés à l’hôpital.

Un homme a été arrêté car soupçonné de tentative de meurtre et est actuellement en garde à vue pour être interrogé.

Une ruelle entre Sundon Park Road et Moira Close a été bouclée par la police.

Des médecins légistes en costume blanc procédaient à un examen des lieux et prenaient des photos.

L’unité des crimes majeurs du Bedfordshire, du Cambridgeshire et du Hertfordshire a ouvert une enquête pour meurtre et déclare qu’elle traite actuellement les deux incidents comme étant liés.

L’inspecteur-détective Lee Martin a déclaré : « Des violences épouvantables à Luton ont coûté la vie à un adolescent hier et ont laissé deux autres dans des conditions potentiellement mortelles.

« De tels incidents ont un impact important sur nos résidents.

« Nos pensées vont avant tout aux proches du garçon qui a perdu la vie dans des circonstances aussi tragiques et horribles.

« Nous faisons tout notre possible pour empêcher de nouveaux incidents et nous voulons rassurer la communauté dans son ensemble sur le fait que les agents poursuivent toutes les pistes d’enquête et effectuent des patrouilles accrues dans la région.

« La criminalité et la violence au couteau n’ont pas leur place dans notre société, mais c’est un problème que nous devons résoudre ensemble, aux côtés de nos communautés, pour remettre en question les attitudes à l’égard du port de couteaux et offrir des opportunités permettant à nos jeunes de se sentir en sécurité.

« Les deux incidents se sont produits dans des zones très fréquentées, en présence de plusieurs personnes.

« Si vous avez été témoin de l’un de ces incidents, ou si vous disposez de séquences vidéo ou d’images, veuillez nous contacter. »

Une ruelle entre Sundon Park Road et Moira Close a été bouclée Crédit : w8media