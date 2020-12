Il y a seize ans, à cette date exacte, l’Asie du Sud a bravé ce qui allait probablement être l’une des calamités naturelles les plus dévastatrices de tous les temps, un tsunami qui a atteint l’énorme hauteur d’environ 100 pieds qui a été déclenché par un tremblement de terre d’une ampleur tout aussi énorme de 9,1 sur l’échelle de Richter.

Sumatra en Indonésie étant l’épicentre, les conséquences de celui-ci ont déclenché un tsunami massif qui a ravagé et fait des morts en Thaïlande, au Sri Lanka, en Inde et en Indonésie. Il a coûté la vie au tsunami le plus élevé de l’histoire – environ 2,27 000 dans 14 pays.

Reuters a rapporté que le nombre de morts augmentait chaque jour qui passait alors que les corps jonchaient les rues, attendant d’être ramassés, et que d’autres continuaient de s’échouer à terre, se décomposant parmi des tas de débris. Les hôpitaux et les morgues luttaient également pour faire face aux victimes blessées et déconcertées et aux cadavres gonflés.

En Inde, près de 42 000 personnes, soit près de 10 000 familles, ont été rendues sans abri par les vagues qui ont frappé les îles au large de la côte est. Plus de 3 500 personnes ont été tuées et près de 9 000 sont mortes sur le continent, principalement dans l’État méridional du Tamil Nadu.

Le tsunami a suscité une énorme réponse internationale, avec une aide publique estimée à 13,6 milliards de dollars et des dons privés promis pour la reprise. Les victimes, qui ont perdu la vie, n’ont pas été prévenues car il n’y avait pas de ressources adéquates pour un tel système. Cependant, depuis cette tragédie, beaucoup de dollars ont été consacrés au développement d’un vaste réseau de centres d’information sismique et tsunami, à la mise en place d’instruments maritimes et côtiers et à l’érection de tours d’alerte.

Alors que le 26 décembre marque la 16e année de la tragédie, les internautes se sont souvenus et ont rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie à cause de la calamité naturelle.

Prendre un moment pour mémoriser toutes les personnes qui ont été victimes de la # Tsunami2004 incident – ᴮᴱ Magasin de magie ⁷❄️ (@ Destiny80531449) 26 décembre 2020

Se souvenir des âmes perdues, de leurs proches et de tous ceux qui ont vécu les tragédies de ce jour-là et qui n’ont jamais reçu d’aide pour guérir de l’intérieur. Qu’Allah soulage notre douleur et accorde aux âmes perdues Jannatul Firudhous ✨ # Tsunami2004 – Nasra Ibrahim (@ThuiNias) 26 décembre 2020

Je ressens une pointe de tristesse quand je pense au tsunami asiatique le 26 décembre 2004 qui a coûté la vie à 227 898 personnes. Je m’en souviens bien. J’espère que ce désastre ne se reproduira plus. – Lim Phaik Suat (@monkeyvirgo) 26 décembre 2020

Le temps passe. Déjà 16 ans, mais l’horreur du tsunami ne disparaît jamais vraiment. Les gens ont dit que le temps guérirait la plaie. Mais ce n’est pas vrai. Le trou dans mon cœur à cause de cette tragédie dévastatrice est toujours là. La seule chose que je peux faire est de vivre avec cette blessure# tsunami2004 – Couper Sri Rozanna (Aya) (@RozannaCut) 26 décembre 2020

En raison des derniers développements technologiques dans la compréhension des mouvements des plaques tectoniques sur terre et sous les océans, les scientifiques indiens peuvent désormais prédire et projeter les mouvements dans l’océan Indien grâce à une surveillance sismique en temps réel pour aider à des alertes précoces pour les zones vulnérables.

L’Inde est également maintenant le premier pays à mettre en œuvre « Tsunami Ready » dans la région de l’océan Indien et Odisha est devenu vendredi le premier État avec deux de ses villages – Venkatraipur dans le district de Ganjam et Noliasahi dans le district de Jagatsingpur pour obtenir la certification de l’UNESCO prête pour le tsunami à un événement virtuel.

(Avec les contributions de Reuters)