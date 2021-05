Les hommages affluent alors que le hockey indien perd les légendes MK Kaushik et Ravinder Pal Singh en un jour

La fraternité indienne du hockey a perdu deux icônes samedi alors que les héros olympiques de Moscou Maharaj Krishan Kaushik, alias MK Kaushik et Ravinder Pal Singh ont perdu leurs batailles respectives contre le coronavirus mortel. Alors que Ravinder Pal Singh, est décédé à Lucknow samedi matin, le député Kaushik a soufflé son dernier souffle plus tard dans la journée à New Delhi.

Le légendaire MK Kaushik était non seulement un médaillé olympique, mais aussi un ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey féminin et un lauréat du prix Arjuna en 1998. Kaushik avait été testé positif au Covid-19 le mois dernier et malgré les symptômes, ses tests de RT-PCR et d’antigènes rapides sont revenus négatif. Quelques jours plus tard, il a été diagnostiqué avec une pneumonie due à un coronavirus à la suite d’un scanner thoracique. Hockey India avait annoncé qu’il transférerait Rs 5 lakh pour l’aider dans son traitement, mais un homme de 66 ans est décédé avant cela.

Dès que ces tristes nouvelles sont arrivées, des hommages sont venus pour le lauréat Arjuna.

Quelle triste journée. Mon bon ami MK Kaushik est décédé. Nous avons partagé de nombreux moments formidables pendant mon séjour en Inde. RIP – Roelant Oltmans (@OltmansOltmans) 8 mai 2021

Ravinder Pal Singh, en revanche, s’était remis de Covid-19 mais son problème respiratoire persistait et il souffrait d’anxiété. Après que son état se soit détérioré vendredi, il a été emmené à l’unité de soins intensifs et mis sous respirateur. Il est décédé tôt samedi.

