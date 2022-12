Les hommages affluent alors que le Brésil se prépare pour les funérailles de Pelé

“Michael Jordan était le Pelé du basket”, a déclaré Antonio Tabet, comédien brésilien. “Muhammad Ali était le Pelé de la boxe. Michael Phelps était le Pelé de la natation. Roger Federer était le Pelé du tennis. Pelé était Pelé. Éternel, sans restriction et un adjectif.

Pelé a eu un impact mondial.

“Pour un sport qui rassemble le monde comme aucun autre, l’ascension de Pelé de ses humbles débuts à la légende du football est une histoire de ce qui est possible”, Président Biden m’a dit.

“Pelé a fait rêver des millions de jeunes garçons dans les pays du Sud”, a déclaré William Samoei Ruto, le président du Kenya. “Son profil d’icône mondiale de l’excellence sportive et de la haute performance sportive était un modèle inspirant qui a encouragé les jeunes hommes à transcender leurs limites et à défier toutes les barrières économiques, sociales, culturelles et politiques.”

“Le plus divin des footballeurs et le plus joyeux des hommes”, commente le commentateur anglais et ancien joueur vedette Gary Lineker m’a dit. “Il a joué un jeu dont seuls quelques élus se sont approchés. Trois fois, il a soulevé le trophée d’or le plus convoité dans cette belle chemise jaune.

