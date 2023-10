CHARLOTTESVILLE, VA — Cara Lewis a récolté 14 attaques décisives avec un pourcentage de réussite de 0,560, mais l’équipe de volleyball de Virginia Tech a perdu 3-2 (25-20, 25-20, 15-25, 15-25, 11-15) face aux Virginia Cavaliers dimanche sur la route à Arène John-Paul-Jones.

La défaite a fait chuter le record de Virginia Tech à 12-11 au total et à 2-10 dans le jeu ACC.

Les Hokies ont été menés par un double-double de Hailey Pearce qui a enregistré 10 attaques décisives et 13 récupérations ce jour-là. Cara Lewis a également ajouté 14 attaques décisives pour aider l’offensive. Du côté défensif, Ava Francis participé avec 15 fouilles à faire avec six blocs de Cara Lewis .

Notes de jeu

» Virginia Tech comptait trois joueurs à deux chiffres lors des fouilles.

» Cara Lewis a été efficace dans les situations offensives du match, accumulant 14 attaques décisives tout en atteignant 0,560.

» Iliana Rodriguez a réussi quatre as, un sommet dans la défaite.

» Hailey Pearce a enregistré un double-double avec 10 attaques décisives et 13 récupérations

» Virginia Tech n’a jamais été à la traîne avant de remporter le deuxième set 25-20.

» Cara Lewis a réalisé un record d’équipe de 14 attaques décisives pour Virginia Tech.

» Virginia Tech a obtenu un record d’équipe de 15 récupérations Ava Francis .

» Les attaquants de Virginia Tech ont été aidés par 34 passes décisives de la part de Hanna Borer .

Comment cela s’est passé

ENSEMBLE 1 | Les Hokies ont ouvert une avance d’un set à zéro, remportant le premier set 25-20. Virginia Tech n’a jamais été menée de plus de cinq points et a définitivement pris l’avantage à 7-6 après avoir effacé un déficit d’un point, la plus grande avance des Cavaliers du set. Cela s’est produit dans un set comprenant six égalités et cinq changements de tête. Virginia Tech a également complété son attaque avec trois as dans le premier set.

ENSEMBLE 2 | Virginia Tech a remporté le deuxième set 25-20 pour prendre rapidement une avance de 2-0. Les Hokies ont mené dès le premier point du set pour assurer la victoire. Virginia Tech a ouvert une avance de cinq points à 9-4 avant de terminer le set.

ENSEMBLE 3 | Virginia Tech n’a pas pu terminer le match par un balayage, perdant le troisième set pour prendre une avance de deux sets à un dans le match. Les Hokies ont perdu dans un set difficile 25-15. Virginia Tech était menée par jusqu’à 11 points alors que Virginia prenait définitivement l’avantage à 7-6 dans un set qui était à égalité quatre fois avant que les Cavaliers ne prennent la tête.

ENSEMBLE 4 | Virginia Tech a ensuite perdu son deuxième set consécutif 25-15 pour ramener le niveau du match à deux sets chacun. Les Hokies étaient menés par jusqu’à 10 points alors que Virginia prenait définitivement l’avantage à 5-4 et Virginia Tech n’était pas en mesure de récupérer dans un set qui s’était noué deux fois avant que les Cavaliers ne prennent le relais.

ENSEMBLE 5 | Virginia Tech a remporté les deux premiers sets, mais a perdu les trois sets suivants avant de perdre le match. Les Hokies avaient une avance de 7-7 au début du set avant que Virginia ne prenne le relais.

La défaite donne aux Cavaliers un demi-point dans le Commonwealth Clash, présenté par Smithfield. Le score du Commonwealth Clash est actuellement de 2,5-0,0, en faveur de la Virginie. Pour plus d’informations, visitez hokiesports.com/clash.

