Semra Aksu

Katie Andreini

Virginia Tech a terminé son passage au Gamecock Shootout dimanche en Caroline du Sud. Deux Hokies –et– a affiché une note de 3-0 en simple sur trois jours de jeu.

Vendredi, Aksu et Andreini se sont tous deux ralliés après avoir perdu leurs premiers sets pour vaincre leurs adversaires de SMU. Laïma Frosch a également remporté une victoire en battant son challenger SMU en deux sets. Dans la liste du double, Charlotte Cartledge et Ozlem Uslu ont fait équipe pour une victoire contre une paire de Charlotte.

Samedi, Uslu et Cartledge, n°39, ont réussi à remporter deux victoires convaincantes en deux sets en simple contre les 49ers. Encore une fois, Andreini et Aksu se sont battus pour passer à 2-0 ce week-end en simple, tandis qu’Aksu et Erika Cheng a remporté une victoire en double.

Cinq joueurs Tech ont remporté la victoire en simple dimanche, dont quatre : Aksu, Cheng, Daria Radulova et Cartledge – en deux sets.

JOUR 1

SIMPLE

Taylor Johnson (SMU) a battu. (39) Ozlem Uslu (VT) 2-6, 6-0, 6-2

Katie Andreini (VT) déf. Drew Morris (SMU) 2-6, 6-2, 7-5

Lana Mavor (SMU) bat. Erika Cheng (VT) 6-3, 6-0

Semra Aksu (VT) déf. Maja Makoric (SMU) 2-6, 6-4, 6-2

Caroline McGinley (SMU) déf. Charlotte Cartledge (VT) 2-6, 7-5, 6-1

Laïma Frosch (VT) déf. Millie Skelton (SMU) 6-1, 6-0

Rieke Gillar (Marshall) déf. Michaela Hégarty (VT) 6-7(5), 6-3, 6-3

DOUBLE

Elise Mills/Sarah Hamner (SC) déf. Katie Andreini / Daria Radulova (VT) 6-1

Misa Malkin/Olympe Lancelot (SC) déf. Semra Aksu / Erika Cheng (VT) 7-6(3)

Charlotte Cartledge /Ozlem Uslu (VT) déf. Sara Suchankova/Emma Wilkins (CLT) 7-5

Lucia Aranda/Shona Nakano (CLT) déf. Laïma Frosch / Michaela Hégarty (VT) 6-3

JOUR 2

SIMPLE

Elise Mills (SC) déf. Laïma Frosch (VT) 3-6, 6-4, 6-3

(39) Ozlem Uslu (VT) déf. Lucie Aranda (CLT) 6-1, 6-2

Semra Aksu (VT) déf. Olympe Lancelot (SC) 6-3, 4-6, 6-4

Katie Andreini (VT) déf. Sara Suchankova (CLT) 7-6 (1), 6-0

Anna Kantor (SC) déf. Andjela Lopicic (Marshall) 6-0, 6-2

Charlotte Cartledge (VT) déf. Shona Nakano (CLT) 6-3, 6-2

Gabrielle Clairotte (Marshall) déf. Michaela Hégarty (VT) 6-2, 6-0

DOUBLE

Emma Venderheyden/Johanna Strom (Marshall) déf. Daria Radulova / Katie Andreini (VT) 7-6 (2)

Erika Cheng / Semra Aksu (VT) déf. Aisling McGrane/Sophia Hurrion (Marshall) 6-2

Doroteja Joksovic/Emily Schut (Marshall) déf. Charlotte Cartledge /Ozlem Uslu (VT) 7-6 (5)

Rieke Gillar/Andjela Lopicic (Marshall) déf. Laïma Frosch / Michaela Hégarty (VT) 6-4

JOUR 3

SIMPLE

Johanna Strom (Marshall) déf. (39) Ozlem Uslu (VT) 6-3, 6-3

Katie Andreini (VT) déf. Emma Vanderheyden (Marshall) 6-3, 4-6, 1-0 (3)

Semra Aksu (VT) déf. Sophia Hurrion (Marshall) 6-3, 6-4

Doroteja Joksovic (Marshall) déf. Laïma Frosch (VT) 7-6(2), 3-0, ret. inj.

Erika Cheng (VT) déf. Emily Schut (Marshall) 6-3, 6-0

Andjela Lopicic (Marshall) bat. Michaela Hégarty (VT) 6-2, 6-1

Daria Radulova (VT) déf. Rieke Gillar (Marshall) 6-1, 6-3

Charlotte Cartledge (VT) déf. Gabrielle Clairotte (Marshall) 6-2, 6-1