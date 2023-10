Quatre semaines après le début de son calendrier ACC, l’équipe de football de Virginia Tech a une nouvelle vie. Après avoir été une grosse déception lors de leurs quatre matchs hors conférence avec un score de 1-3, il y avait beaucoup d’inquiétudes quant à la direction que prenait le programme des Hokies.

Les gens doutaient de l’entraîneur-chef de deuxième année Brent Pry, du coordinateur offensif Tyler Bowen et du coordinateur défensif Chris Marve. Cependant, depuis que le jeu de l’ACC a commencé le 30 septembre, Virginia Tech ressemble à une équipe différente. En neuf semaines, les Hokies se retrouvent à la troisième place de la conférence et bien vivants avec une opportunité extérieure de se retrouver dans le…… oserons-nous dire match de championnat de l’ACC en décembre ? Après certains résultats de ce week-end, Tech est dans le vif du sujet au cours des quatre dernières semaines.

Virginia Tech occupe la troisième place de l’ACC après un week-end fou de football

Jeudi soir, les Hokies ont fait leur part en sortant de la semaine de congé avec une victoire 38-10 au Lane Stadium contre Syracuse. Samedi, tous les résultats dont ils avaient besoin pour progresser au classement de la conférence leur ont été favorables.

Louisville, adversaire de samedi prochain, blanchissage Duke, 23-0, et amélioré à 4-1 dans l’ACC, un demi-match devant Virginia Tech, et les deux équipes regardent 6-0 Florida State. Les Hokies ont commencé samedi à égalité avec la Caroline du Nord au classement à 3-1, mais les Tar Heels, après une superbe défaite à domicile lors de la semaine 8 contre la Virginie, ont perdu une folle affaire 46-42 à Georgia Tech.

Miami a été amené en prolongation par Virginia, avec qui Tech clôture la saison régulière le week-end de Thanksgiving, et a survécu 29-26. L’État de Caroline du Nord a battu Clemson à domicile et FSU a continué sa domination sur toute la conférence avec une victoire convaincante sur la route à Wake Forest. Dans deux matchs hors conférence, Pittsburgh a perdu à Notre-Dame et le Boston College a échappé de peu à une équipe du Connecticut 1-7 à domicile.

Voici un aperçu du classement actuel de l’ACC jusqu’à la semaine 9,

État de Floride (6-0) Louisville (4-1) Virginie Tech (3-1) Géorgie Tech (3-2) Caroline du Nord (3-2) Miami (2-2) Collège de Boston (2-2) État de Caroline du Nord (2-2) Duc (2-2) Clemson (2-4) Pittsburgh (1-3) Virginie (1-3) Forêt de sillage (1-4) Syracuse (0-4)

Après leur départ 1-3, qui a vu Virginia Tech occuper la troisième place de l’ACC après la semaine 9 ? Pas grand monde, mais les voilà, le premier week-end de novembre avec une opportunité en or que personne n’imaginait il y a à peine un mois.