Les Hokies perdent le match 3-2 contre Clemson

CLEMSON, Caroline du Sud —L’équipe de volleyball de Virginia Tech a perdu en cinq sets (20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 10-15) contre les Clemson Lady Tigers dimanche sur la route du Jervey Gym.

La défaite a fait chuter le record de Virginia Tech à 10-5 au total et à 0-4 en action ACC.

L’offensive des Hokies a été rythmée par Leandra Mangual-Duran, qui a terminé avec 14 attaques décisives ce jour-là. Cara Lewis ajouté 12 et Elayna Duprey a contribué avec 11 dans le cadre de l’attaque équilibrée de Virginia Tech. Défensivement, les Hokies ont obtenu 17 récupérations Iliana Rodriguez avec huit pâtés de maisons de Sydney Petersen .

Notes de jeu

» Virginia Tech comptait trois joueurs à deux chiffres en termes de victoires.

» Iliana Rodriguez a eu quatre as, un sommet pour l’équipe.

»Leandra Mangual-Duran a réalisé un record d’équipe de 14 attaques décisives pour Virginia Tech.

» Virginia Tech a obtenu un record de 17 récupérations Iliana Rodriguez .

» Les attaquants de Virginia Tech ont été aidés par 42 passes décisives de la part de Hanna Borer .

» Sydney Petersen a réalisé huit blocs, un sommet pour Virginia Tech.

Comment cela s’est passé

ENSEMBLE 1 | Les Hokies se sont retrouvés en déficit dès le début, perdant le premier set 25-20. Clemson a définitivement pris l’avantage à 19-18 dans un set qui a été égalisé neuf fois avant que les Lady Tigers ne prennent le relais dans la seconde moitié du set.

ENSEMBLE 2 | Virginia Tech s’est ressaisie après avoir perdu le premier set pour remporter le deuxième set 25-22, égalisant le match à 1-1. Les Hokies ont remporté la victoire en set grâce à une solide performance du côté offensif. Virginia Tech a enregistré un pourcentage d’attaque de .324 avec 13 attaques décisives dans la victoire du set. Après que la tête ait changé de mains à trois reprises, les Hokies ont définitivement pris le contrôle à 23-22 et ont profité de cet avantage pour remporter la victoire. L’offensive de Virginia Tech a également bénéficié de quatre as dans la strophe.

ENSEMBLE 3 | Clemson a répondu pour remporter le troisième set, plaçant Virginia Tech dans un match de deux sets contre un trou. Les Hokies ont pris du retard sur le premier point et se sont battus par derrière jusqu’au bout avant de s’incliner dans le set 25-22.

ENSEMBLE 4 | Virginia Tech a ensuite répondu pour assurer le quatrième set 25-23 pour forcer un cinquième set. Les Hokies ont pris définitivement les devants à 13-12 dans un set qui a présenté trois changements d’avance avant que Virginia Tech ne prenne les devants. Virginia Tech a également complété son attaque avec trois as dans le set. Virginia Tech a obtenu une solide performance défensive de la première ligne qui a bloqué cinq attaques de Clemson au cours de la période.

ENSEMBLE 5 | Virginia Tech a échoué dans un match aller-retour, remportant les deuxième et quatrième sets, mais perdant les premier, troisième et cinquième, qu’ils ont perdu par le score de 15-10, pour tomber dans le match. Les Hokies ont pris du retard sur le premier point et n’ont jamais repris la tête.

