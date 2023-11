Les Hokies dévoilent la classe de signature de crosse 2024

L’entraîneur-chef de la crosse de Virginia Tech, Kristen Skiera, a annoncé vendredi la classe de signature des Hokies 2024.

“Notre personnel est très heureux d’avoir recruté ces 10 femmes pour rejoindre notre famille Virginia Tech”, a déclaré l’entraîneur-chef de troisième année Kristen Skiera à propos des ajouts. “Non seulement ce sont des joueurs fantastiques qui bénéficieront grandement à notre quête d’amener des championnats à Blacksburg, mais ce sont tous des gens incroyables qui s’intégreront parfaitement à HokieNation.”

MAGGIE FLANAGAN

Brookeville, Maryland.

Milieu de terrain

Flanagan rejoint Virginia Tech après avoir fréquenté la Glenelg Country School, où elle était joueuse de All-County. Alors qu’elle était à Glenelg Country, la native de Brookeville, dans le Maryland, faisait partie de l’équipe de finaliste de la conférence IAAM A de l’école en 2022. Elle a joué à la crosse de son club avec Hero’s Green et a atteint le 8e rang national alors qu’elle était avec le club. Flanagan, qui envisage d’étudier les médias sportifs et l’analyse, est membre de la National Honor Society et de la National Spanish Honor Society.

KAMRYN HENSON

Comté de Howard, Maryland.

Milieu de terrain

Henson se rendra à Blacksburg en 2024 et poursuivra un vivier de talents de Glenelg High School à Virginia Tech. Trois fois champion du comté avec Glenelg, Henson a été nommé dans la première équipe All-County en 2023 et est également un joueur de hockey sur gazon très vanté. Originaire du comté de Howard, dans le Maryland, elle est une amie proche de ses futurs coéquipiers Isa et Jocelyne Torres , avec qui elle a partagé le terrain pendant leur séjour à Glenelg. Henson envisage d’étudier les communications à Virginia Tech.

MIA MAURER

Charlottesville, Virginie.

Attaque

Maurer rejoint les Hokies en tant que champion d’État 2022 et finaliste d’État 2023 avec l’école St. Anne’s Belfield. Au sein de SAB, l’attaquant a été nommé dans la première équipe All-State et All-Conference. Elle joue à la crosse de son club avec l’élite Cav Lax, classée éternellement au niveau national. Maurer envisage d’étudier le marchandisage et le design de mode à Virginia Tech.

MAEVE OBRISTE

Arlington, Virginie.

Gardien de but

Obrist arrive à Virginia Tech après avoir défendu la cage de son école, Georgetown Visitation, et de son équipe de club, Pride Lacrosse, et avoir servi en tant que capitaine d’équipe pour les deux équipes. Alors qu’elle était à Georgetown Visitation, elle a été nommée All-American de crosse américaine 2023 et fait partie de son équipe championne DCSAA 2023. Au cours de sa saison junior, Obrist a été nommée dans l’équipe ISL All-Conference. En dehors du terrain, elle est présidente de la Georgetown Visitation Athletic Association et du One Love Club. Obrist envisage d’étudier l’exercice et les sciences de la santé à Tech.

ALLIÉES PHALINES

Canton de Woolwich, New Jersey

Milieu de terrain/Défense

Phalines rejoint les Hokies après sa carrière au lycée à Kingsway Regional, où elle a fait partie du premier titre de section de l’école en 2023. Au cours de sa saison junior, elle a mené son équipe au chapitre des buts (100), tout en étant nommée South Jersey Times Girls 2023. Joueur de crosse de l’année et première équipe All-Conference. Forte d’une expérience au milieu de terrain et en défense, Phalines a été nommée dans l’équipe de tous les tournois ILWomen ID Experience pour sa performance lors de l’événement en 2022. Membre de la National Honor Society, elle envisage d’étudier les affaires à Virginia Tech.

LULU RISHKO

Rehoboth Beach, Del.

Milieu de terrain

Rishko arrive à Virginia Tech en tant que All-American de crosse américaine 2023 du lycée de Cape Henlopen. Avec Cape Henlopen, le milieu de terrain a terminé deuxième de l’État en 2022, tout en jouant également pour l’Eastern Shore Lacrosse Club. Le milieu de terrain suivra les traces de sa sœur aînée, Ella, qui faisait partie de l’équipe All-Freshman de l’ACC 2023 avec les Hokies. Rishko envisage d’étudier le commerce à Virginia Tech.

ANNA TALBOT

McLean, Virginie.

La défense

Talbot apporte un pedigree de championnat aux Hokies, en tant que champion de l’État de Virginie de classe 6 2021 et double champion de la région du Nord avec Langley High School. Le défenseur du nord de la Virginie a été nommé dans la deuxième équipe All-State en 2023, aux côtés de la première équipe All-District et All-Region. Lors de sa deuxième saison, Talbot a été nommée dans la deuxième équipe All-District. Universitaire américaine membre de la National Honor Society, elle envisage d’étudier la gestion du marketing à Virginia Tech.

SARAH THOMSON

Roanoke, Virginie.

Milieu de terrain

Thomson fera un court trajet pour rejoindre les Hokies du lycée Hidden Valley à Roanoke. Avec les Titans, la milieu de terrain a été honorée à deux reprises dans toutes les régions, tout en menant son équipe en termes de ballons au sol, de buts, de points et de contrôles de tirage au sort au cours de plusieurs saisons. Thomson a fait partie de deux équipes de championnat de la division USA Lacrosse Virginia Team. Invitée de la National Society of High School Scholars et membre du Beta Club, Thomson est indécise quant à sa spécialisation universitaire.

SOPHIA TRAHAN

Pikesville, Maryland.

Attaque

Trahan signe avec les Hokies après avoir joué au ballon à l’école McDonogh et à la crosse en club avec le Skywalker Lacrosse Club. À McDonogh, l’attaquant faisait partie de l’équipe championne de la Conférence IAAM 2022-23 de l’école. L’attaquante a mené son équipe au chapitre des buts et a été nommée All-Conferece lors de sa saison junior. Classé au tableau d’honneur et étudiant sur la liste du doyen, Trahan a l’intention d’étudier les affaires à Virginia Tech.

REESE WALLICH

Nouveau marché, Maryland.

Attaque

Wallich rejoint Tech en tant que triple champion régional avec Linganore High School. À Linganore, l’attaquante a été nommée à trois reprises dans la première équipe All-County et a mené son équipe au chapitre des buts et des passes décisives au cours des deux dernières saisons. La native de New Market, dans le Maryland, joue au ballon de son club avec Hero’s Lacrosse. En tant qu’étudiant au tableau d’honneur, Wallich envisage d’étudier la finance à Virginia Tech.