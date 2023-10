Maxime Saint-Hilaire

Virginia Techa arpenté le terrain ce week-end au Burrows-Burleson Tennis Center, avec une fiche de 3-0 en simple avec des victoires contre ODU, ETSU et Elon.

Pour commencer le week-end, St. Hilaire, en compagnie d’un camarade de première année Benjamin Poméranets et chemise rouge-junior Frank Thompson a remporté des victoires en deux sets vendredi, tandis que Michael Shepheard et Alex Ix Saint-Hilaire et Manuel Gonçalves et Thompson et Pomeranets ont remporté des victoires en double.

Matt Harper et Alberto Orso avec St. Hilaire et Goncalves et Shepheard et Ix, ont remporté une victoire en double samedi contre l’ETSU, tandis que St. Hilaire a continué sur sa lancée gagnante samedi.

Cinq Hokies ont remporté des victoires en simple dimanche pour conclure le tournoi : St. Hilaire, Orso, Shepheard, Ix et Ilyas Fahim tandis qu’Orso et Harper ainsi que St. Hilaire et Goncalves poursuivaient leur belle séquence en double.

JOUR 1

SIMPLE

Saint-Hilaire (VT) déf. La morue. Van Schalkwyk (ODU) 6-3, 6-4

Escroquer. van Schalkwyk (ODU) déf. Orso (VT) 6-3, 6-4

Rolland de Ravel (ODU) bat. Shepheard (VT) 6-1, 6-3

Moundir (ODU) déf. Gonçalves (VT) 6-0, 6-3

Cadonau (ODU) déf. IX (VT) 6-7 (7), 7-6 (7), 6-3

Saleh (ODU) déf. Harper (VT) 6-2, 6-4

Poméranets (VT) déf. Mareschal-Hay (ODU) 6-3, 7-5

Thompson (VT) déf. Collins-Flores (ODU) 6-4, 6-4

DOUBLE

La morue. van Schalkwyk/Rolland de Ravel (ODU) déf. Harper/Orso (VT) 2-6

Shepheard/Ix (VT) déf. Escroquer. van Schalkwyk/Moundir (ODU) 6-4

St. Hillaire/Goncalves (VT) déf. Cadonau/Saleh (ODU) 6-3

Thompson/Pomeranets (VT) déf. Mareschal-Hay/Collins-Flores (ODU) 6-1

JOUR 2

SIMPLE

Saint-Hilaire (VT) déf. Kalocsai (ETSU) 6-3, 6-2

Nagoudi (ETSU) déf. Orso (VT) 7-6(4) 7-6(2)

Cressoni (ETSU) déf. Gonçalves (VT) 4-6, 6-3, 6-1

Britez (ETSU) déf. IX (VT) 3-6, 6-3, 7-5

Garcia (ETSU) déf. Poméranets (VT) 5-7, 6-3, 6-3

Sim (ETSU) déf. Thompson (VT) 6-0, 1-6, 6-2

Cossu (ETSU) déf. Brasse (VT) 6-4, 7-6(3)

DOUBLE

Harper/Orso (VT) déf. Kalocsai/Nagoudi (ETSU) 6-1

Shepheard/Ix (VT) déf. Cressoni/Cossu (ETSU) 6-0

St. Hillaire/Goncalves (VT) déf. Britez/Lamas (ETSU) 7-6 (4)

Sim/Garcia (ETSU) déf. Thompson/Pomeranets (VT) 6-2

JOUR 3

SIMPLE

Max St. Hilarie (VT) a battu. Veljko Krstic (Elon) 7-5, 6-0

Alberto Orso (VT) bat Daniel Martin (Elon) 5-7,6-3,6-3

Michael Shepheard (VT) déf. Oscar Antinheimo (Elon) 7-6, 5-7,7-5

Juan Sengariz (Elon) bat. Manuel Gonçalves (VT) 5-7,6-3,6-3

Alex Ix (VT) déf. Ben Zipay 7-5,6-1

Ilyas Fahim (VT) déf. Jake Pettingell 6-3,6-3

DOUBLE

Orso/Harper déf. Zipay/Sengariz 6-2

Krstic/Heap déf. Ix/Shepheard 6-7(4)

St. Hilaire/Goncalves (VT) déf. Antinheimo/Martin 7-6(2)