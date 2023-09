Les Hokies balayent l’ouverture de la saison à George Washington

WASHINGTON DC –

L’équipe masculine a battu les Colonials 169-120 et l’équipe féminine a gagné 157-132.

Virginia Tech en natation et en plongeon est allé 2-0 samedi lors de son match d’ouverture de la saison à George Washington.

Femmes technologiques



Lors de la première épreuve de la saison, Emma Atkinson Fanni Gyurinovic, Emilie Claesson et Carmen Weiler-Sastre a remporté le relais 200 QN avec un temps de 1:44,01. Atkinson a suivi cette épreuve avec une victoire au 200 libre avec un temps de 1:54,56 et au 200 dos avec un temps de 2:00,33. Weiler Sastre a poursuivi sa séquence de victoires au 100 dos avec un temps de 54,19 et au 100 libre avec un temps de 50,77. Au 50 libre, Claesson a terminé première avec un 24,04 avec Gyurinovics juste derrière elle avec un 24,06.

Alison Henry, étudiante en deuxième année, a commencé sa saison avec une victoire au 100 brasse avec un temps de 1: 05,86, puis a remporté le 200 brasse avec un temps de 2: 20,69.

Emma Pouce a également apporté de la vitesse à la piscine, terminant première du 200 papillon avec un temps de 2:07,71.

A distance, Chase Travis a remporté le 500 libre avec un temps de 5:02,99 et s’est classé deuxième au 1000 libre avec un temps de 10:16,92.

Sur les rebonds, les Hokies ont réalisé une solide performance. Dans le 1 mètre, Peyton Guziec s’est classé deuxième avec un 251,70 et a été suivi par Grace Austin qui s’est classé troisième avec un 241,05. Dans le 3 mètres, Ava Gilroy a réalisé de solides plongeons pour se classer deuxième avec une note de 260,48.

Hommes technologiques



Forêt Webb , Carles Coll Martí , William Hayon et Luis Dominguez ont commencé leur saison avec une victoire au relais 200 QN avec un temps de 1:29,57. Après le relais, Coll Marti a remporté les 100 et 200 brasse avec un temps de 54,23 et 1:59,06 respectivement, suivi de près par Pochette AJ avec un temps de 56.37 et 2:02.06. Hayon a terminé premier au 100 libre avec un temps de 44,74.

Nico García Saiz a amorcé sa saison avec une victoire au 1000 libre avec un temps de 9:26,52, suivi de près par Lee Naber avec un temps de 9:29.06. Garcia Saiz a suivi avec une victoire au 200 dos avec un temps de 1:48,10.

Étudiants de première année Brendan Whitfield et Daniel Pancerevas établis, ils constituent des ajouts précieux au programme. Whitfield a terminé premier au 200 libre avec un temps de 1:39,11, suivi de Pancerevas avec un temps de 1:39,73. Whitfield a poursuivi sa séquence avec un temps de 20,37 au 50 libre.

Jacob Fisher dominé sur les planches chez les hommes. Il a terminé premier au 1 mètre avec un 305,48 et premier au 3 mètres avec un 381,15.

Suivant



Les Hokies se rendront à Columbia, en Caroline du Sud, pour affronter Texas A&M et la Caroline du Sud le samedi 7 octobre.