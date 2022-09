Les Hobbits ‘LOTR’ originaux soutiennent le casting de ‘Rings of Power’ au milieu d’un contrecoup raciste

Les quatre hobbits originaux de la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux ont affiché leur soutien au casting des Anneaux de pouvoir au milieu d’une réaction raciste à propos de la Série vidéo Amazon Prime‘choix de embaucher divers acteurs dans les rôles.

Dominic Monaghan (Joyeux), Billy Boyd (Pippin) et Elijah Wood (Frodon) sont apparus sur une photo ensemble portant une chemise qui dit “vous êtes tous les bienvenus ici” en elfique au-dessus d’une image d’oreilles elfiques et humaines dans plusieurs tons de peau. Sean Astin (Sam) est également apparu sur une photo solo portant une casquette de baseball assortie.

“Vous êtes tous les bienvenus ici”, indique la légende, indiquant où vous pouvez acheter la chemise.

“Nous, les acteurs de Rings of Power, sommes unis dans une solidarité absolue et contre le racisme implacableles menaces, le harcèlement et les abus auxquels certains de nos camarades de couleur sont quotidiennement soumis”, a publié mercredi le compte officiel Amazon Prime Rings of Power. “Nous refusons de l’ignorer ou de le tolérer.”

Le Seigneur des Anneaux : Le Rings of Power en avant-première vendredi dernier le Amazon Prime Vidéoattirant 25 millions de vues dans le monde au cours de ses premières 24 heures.