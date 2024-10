Les Hmong du Minnesota qui soutiennent Tim Walz espèrent influencer leurs compatriotes Hmong dans les Swing States

En tant que co-fondateur et directeur exécutif de la Hmong American Farmers Association du Minnesota, Janssen Hang a rencontré le gouverneur Tim Walz à plusieurs reprises. C’est généralement sur des terres agricoles avec Walz dans sa chemise en flanelle rouge.

« J’ai vu cette flanelle rouge plusieurs fois. » » dit Hang en riant. « Je pense qu’il sera un candidat formidable parce qu’il parle avec son cœur… Ce n’est pas le fils d’un sénateur de troisième génération ou un homme d’affaires. »

Les Hmong du Minnesota faisaient partie de ceux qui ont vu Walz être catapulté sur la liste présidentielle démocrate avec la vice-présidente Kamala Harris il y a deux mois. Ils l’ont vu parcourir le pays et débattre la semaine dernière du sénateur républicain de l’Ohio, JD Vance.

Les législateurs de l’État américain Hmong et les militants communautaires affirment que Walz s’est bâti une réputation plutôt positive auprès du plus grand groupe ethnique asiatique du Minnesota. Ils soulignent la législation passée, la volonté de s’engager de l’autre côté de l’allée et la participation à des événements communautaires, des festivals aux funérailles. Aujourd’hui, beaucoup de ces partisans veulent montrer l’influence de la population Hmong américaine en obtenant le droit de vote avec ses compatriotes Hmong dans les États du champ de bataille.

Walz a son lot de détracteurs Hmong qui disent qu’il n’a pas fait grand-chose pour protéger les petites entreprisesnotamment au lendemain des manifestations et des troubles civils où George Floyd a été tué à Minneapolis. Pourtant, les Américains d’origine asiatique, les Hawaïens et les insulaires du Pacifique étant l’un des blocs électoraux à la croissance la plus rapide du pays, la relation de Walz avec les électeurs Hmong éligibles pourrait potentiellement avoir des répercussions dans des États clés comme le Wisconsin et le Michigan. Et il y a certainement plus d’enthousiasme dans la communauté locale avec Walz dans le mix.

« Le prochain vice-président est potentiellement quelqu’un qui connaît réellement le Hmong et peut réellement prononcer le Hmong correctement », a déclaré KaYing Yang, qui siège à la Commission consultative du président Joe Biden sur les Américains d’origine asiatique. « Même si nous sommes répartis à travers les États-Unis, notre communauté reste très soudée. »

Par État, les données du recensement montrent que la Californie compte le plus grand nombre de Hmong, avec plus de 107 000 personnes. Mais le Minnesota et le Wisconsin ont connu une croissance considérable, avec respectivement plus de 97 000 et plus de 58 000 habitants. La Caroline du Nord et le Michigan complètent le top cinq.

Les racines des Hmong aux États-Unis remontent aux années 1970. Historiquement, le peuple Hmong était une minorité persécutée en Chine et nombre d’entre eux ont fui vers l’Asie du Sud-Est. Pendant le Guerre du Vietnamla CIA a recruté des Laotiens et des Hmongs pour former des « unités spéciales de guérilla » afin de lutter contre la propagation du communisme dans une « guerre secrète » au Laos. Des milliers de personnes sont mortes. D’autres se sont installés comme réfugiés au Minnesota, au Wisconsin et en Californie centrale. Aujourd’hui, les données du recensement indiquent qu’il y a plus de 300 000 Hmong aux États-Unis.

Au Minnesota, l’impact de la population Hmong n’est pas passé inaperçu auprès de Walz et d’autres responsables. Les agriculteurs Hmong contribuent à hauteur de plus de 50 % à la production des 50 marchés de producteurs des Twin Cities métropolitaines. En 2022, ces agriculteurs ont atteint un « moment véritablement historique » lorsqu’ils ont reçu 2 millions de dollars de l’État pour acheter les terres agricoles qu’ils louaient, se souvient Hang. Walz a joué un rôle « déterminant » en encourageant et en travaillant avec les législateurs pour garantir que les fonds soient intégrés dans un projet de loi bipartite sur la caution des infrastructures de l’État.

Walz et d’autres ont également fait tout leur possible pour reconnaître les anciens combattants Hmong. Le représentant de l’État Fue Lee, l’un des neuf législateurs de l’État Hmong du Minnesota qui sont également tous démocrates, a travaillé avec Walz en 2019 pour obtenir un projet de loi proclamant le 14 mai comme Jour du souvenir des Hmong SGU. La date coïncide avec le retrait des forces américaines du Laos en 1975, faisant des soldats des unités de guérilla Hmong et Lao des réfugiés.

« Le gouverneur prend son temps pour vous connaître personnellement », explique Lee. « C’est l’impact qu’il a auprès de nombreux membres de la communauté Hmong avec lesquels j’ai parlé de sa candidature. »

May Lor Xiong, un républicain du Minnesota candidat au Congrès dans une circonscription démocrate, doute que Walz ait une grande influence sur les Hmong dans d’autres États. Elle dit que Walz n’a pas réussi à aider les petites entreprises. Elle critique également ce qu’elle considère comme un manque de leadership pendant la fermeture pandémique et les manifestations contre la mort de Floyd. L’itinérance et la sécurité publique sont également des problèmes pour lesquels Walz, selon elle, n’a pas fait grand-chose pour résoudre.

« Il s’agit simplement, vous savez, de séances de photos et c’est tout », a déclaré Xiong à propos de Walz.

La campagne Harris-Walz a investi pour atteindre la communauté Hmong, ainsi que d’autres populations asiatiques, avec davantage de personnel, de médias et de matériel en langue.

« Le vice-président Harris et le gouverneur Walz se sont battus pour les problèmes qui comptent pour les communautés américaines d’origine asiatique – depuis l’investissement dans la classe moyenne et les petites entreprises jusqu’à la sécurité des communautés et la sauvegarde de nos libertés », a déclaré Andrew Peng, porte-parole de la campagne pour les Américains d’origine asiatique et autochtones. Engagement des électeurs hawaïens et insulaires du Pacifique, a déclaré dans un communiqué.

Les responsables de la campagne Trump-Vance affirment que les Américains d’origine asiatique ont connu du succès au cours du premier mandat de Trump.

« Il n’y a pas eu de plus grand défenseur de la communauté AAPI que le président Trump, car il a créé un environnement où la diversité, l’égalité des chances et la prospérité étaient offertes à tous », a déclaré Steven Cheung, conseiller principal de campagne, dans un communiqué.

De nature collectiviste, la culture Hmong suit une structure de 18 clans. Les partisans des Hmong Walz-Harris espèrent tirer parti de leurs liens avec les chefs de clan pour obtenir le vote des générations plus âgées. Certains chefs de clan s’entretiendront avec des volontaires Hmong lors d’un événement bancaire téléphonique de la campagne Harris plus tard ce mois-ci, a déclaré Gaochi Vang, coprésident des Américains Hmong pour Harris basé à Madison, Wisconsin.

Les données montrent un énorme écart de richesse entre les Hmong et les autres sous-groupes américains d’origine asiatique. Ainsi, l’un des plus grands obstacles consiste à atteindre les électeurs potentiels qui se sentent vaincus ou négligés, a déclaré Vang. Cependant, elle pense que l’histoire de Walz avec la communauté Hmong pourrait être prise en compte. Mais le message doit venir de la bonne personne.

« Il est important pour nos aînés d’entendre quelqu’un qu’ils considèrent comme un leader respecté dans leur communauté ou comme un autre aîné de leur communauté », a déclaré Vang. « Je pense que c’est ce qui donnera du pouvoir à notre peuple Hmong, c’est de se rappeler que sa voix est vraiment puissante parce que nous pouvons littéralement être cette fraction d’électeurs qui fait pencher le Wisconsin dans un sens ou dans l’autre. »

Xiong, le républicain, pense que davantage d’électeurs Hmong sont en fait de tendance conservatrice sur des questions telles que les droits reproductifs et les soins affirmant le genre.

« Ils ne veulent pas dire cela aux gens parce qu’ils ont simplement peur que leur point de vue soit mal vu », explique Xiong. « Je vois beaucoup de gens venir vers moi et me dire : « Nous votons républicain. Nous voyons ce qui se passe dans notre État… et les choses (n’ont pas) changé.

Le représentant de l’État démocrate Kaohly Vang Her affirme que dans la communauté Hmong américaine, la plupart des gens ne s’identifient pas fortement à une ligne de parti.

« Nous devons travailler très dur pour gagner le vote Hmong à chaque fois », a déclaré Her. « La communauté Hmong veut savoir que vous n’êtes pas performatif. Vous connaissez nos problèmes, vous allez vous présenter et vous allez vous battre pour nous.

Terry Tang a rapporté de Phoenix. Elle est membre de l’équipe Race and ethnicité d’AP.