“Les hivers ont été brutaux :” un ancien toxicomane appelle à la compassion pour les personnes vivant dans la rue à Salmon Arm

Le message d’Amanda Luttman est la gentillesse.

Luttman sait trop bien ce que c’est que de vivre dans les rues de Salmon Arm, de faire partie d’un petit réseau de personnes qui se soutiennent du mieux qu’elles peuvent.

Luttman est né et a grandi à Salmon Arm. Sa dépendance à la drogue a commencé en fumant du pot. Au début de la vingtaine, elle a commencé à s’adonner à la MDMA ou à l’ecstasy. Même si elle buvait parfois de l’alcool, elle ne buvait pas beaucoup, et maintenant, jamais.

“Je ne veux toujours pas boire parce que je ne peux pas prendre de risque”, a-t-elle déclaré.

Elle a évolué vers la cocaïne et d’autres drogues. La première fois qu’elle a consommé de la méthamphétamine, c’était à l’âge de 28 ou 29 ans.

“Quand j’ai utilisé du fentanyl, j’ai été accro instantanément. C’était mental (dépendance) au début. Je n’en ai pas eu besoin tout de suite. Mais j’aimais trop ça, ça a juste tout éteint, ça a juste vidé mon esprit. Je ne me souciais de rien. Toute la culpabilité et la honte de ma vie avaient disparu.

En réalité, tout ce que cela a fait a été de mettre un pansement sur sa douleur, réalisa-t-elle.

“Je jouais à la roulette russe avec ma vie.”

Elle a dit que beaucoup de gens consommaient depuis bien plus longtemps, mais elle voulait redevenir la mère de son fils. Il a maintenant neuf ans.

Luttman a suivi un traitement dans le Lower Mainland, vit maintenant dans un logement avec des femmes qui ont vécu des expériences similaires et se porte bien.

« Je travaille à nouveau. Je ne pensais jamais que je serais dans la rue. J’avais une maison avec mon fils. Ça n’a fait que progresser…”

Elle croit que des options d’aide sont disponibles, si les gens pouvaient être conscients de leur santé mentale.

« C’est vraiment quelque chose d’énorme. Beaucoup de gens l’utilisent parce que c’est de l’automédication, n’est-ce pas ?

“J’ai un TDA et un TDAH. J’ai découvert qu’en utilisant de la méthamphétamine, j’étais capable de me concentrer et de faire toutes les choses pour lesquelles je n’avais pas l’énergie de faire… J’avais l’impression d’être comme Wonder Woman quand j’étais dessus… Je pouvais aller travailler et avoir toute cette énergie, faire mon travail; Je pensais que cela aidait à l’épuisement professionnel.

Alors que les dépendances de Luttman commençaient à augmenter, elle a laissé son fils avec sa mère.

“Je me sentais coupable et je ne voulais pas le traumatiser, retrouver sa mère morte ou quelque chose comme ça.”

C’était avant le déménagement de l’Armée du Salut à McGuire Lake pendant Covid, et elle restait souvent au Lighthouse Shelter en hiver. Les gens faisaient la queue dans le froid et quand les portes s’ouvraient, on leur donnait un repas et ils pouvaient prendre une douche ou faire la lessive. À 8 heures du matin, ils étaient de retour dans le froid.

“Les hivers étaient brutaux”, a-t-elle déclaré.

Parfois, elle avait des couvertures cachées dans le parc des expositions et pouvait s’y blottir. Une fois, elle a failli mourir d’avoir du propane dans sa tente sans ventilation.

La plupart des restaurants se sont lassés de l’arrivée de personnes sans logement, même si l’un d’entre eux était plutôt bon, a-t-elle déclaré.

Luttman a déclaré qu’elle avait été expulsée du refuge à plusieurs reprises pour avoir consommé de la drogue, ou sa colocataire en avait consommé, ou pour être en retard.

“Ils ont un système – vous êtes expulsé pendant un jour, une semaine, un mois, puis indéfiniment.”

Elle a dit qu’elle avait encore un peu de ressentiment lorsqu’une femme qui avait bu a mis de l’alcool dans les toilettes du refuge. Ensuite, toutes les femmes ont été mises à la porte indéfiniment et la femme n’a pas « avoué ».

Luttman a reçu la gentillesse d’étrangers, comme une personne qui faisait des tâches de conciergerie et l’a laissée se réchauffer plusieurs fois dans leur salle de fournitures.

Vinny Larson, décédé en 2020 lorsque sa maison de fortune a pris feu, était un bon ami et lui permettrait de rester dans son camp près de celui de Buckerfield.

Un certain soutien était disponible dans les rues de Salmon Arm, a-t-elle déclaré. Les travailleurs de proximité les surveillaient, ils savaient où se trouvaient tous les camps et leur donnaient des collations et des tuques en hiver.

Elle a dit qu’elle se sentait mal de ce qu’elle avait fait vivre à sa mère, qui essayait parfois de la retrouver.

Luttman a tenté de se nettoyer plus d’une fois, mais a rechuté et s’est retrouvé dans la rue. Elle a dit qu’il était impossible d’arrêter de se droguer quand elle vivait dans la rue parce que la vie était trop dure.

Elle exhorte à la gentillesse pour les autres êtres humains qui luttent.

“Bien sûr, vous avez choisi de prendre ce premier médicament ou ce premier verre. Mais avec la dépendance, ce n’est plus un choix. Vous le faites contre votre propre volonté. C’est essentiellement ce qu’est la dépendance.

«Je pense que si les gens comprenaient cela, ils seraient plus compatissants. Je souhaite qu’il y ait plus d’abris là-bas pour les gens et plus d’options pour que les gens sortent de la situation et n’aient pas à quitter la ville.

Elle pense que personne ne réalise à quel point la situation du logement est mauvaise à Salmon Arm.

« Les grandes villes ont plus de soutien pour les sans-abri et plus de sensibilisation. Vous n’avez même pas besoin de consommer de la drogue ou de l’alcool. Le propriétaire pourrait vendre votre logement. N’importe qui pourrait être là-bas. C’est dur. Les gens vous regardent différemment. Ils savent tous. Peu importait à quel point j’étais bien habillée ou coiffée, c’était comme si tout le monde le savait.

Elle a eu de la chance car elle avait sa mère pour le soutenir, a-t-elle déclaré. Il y a des gens qui n’ont pas de famille à part les gens de la rue.

« C’est super dur de les quitter. Je me sens seul ici. Je ne suis pas, j’ai des filles en convalescence.

« C’est difficile de penser à eux, qui va survivre, qui va mourir, qui va s’en sortir. Je connais les histoires personnelles des gens et aucun d’entre eux ne mérite cela. Je crois simplement qu’être gentil fera une différence dans la vie de quelqu’un.

