Des historiens de renom s’en prennent à un président chargé de renommer les écoles de San Francisco après avoir refusé de les consulter pendant le processus décisionnel.

Plus tôt cette semaine, le Conseil de l’éducation de San Francisco a voté 6-1 pour dépouiller 44 écoles publiques de leur surnom actuel parce qu’elles honorent des personnalités «racistes» de l’histoire américaine.

Les écoles nommées d’après des politiciens, dont George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln, devraient désormais être rebaptisées dans les mois à venir.

La décision controversée intervient trois ans après la création d’un groupe de travail pour étudier les noms des 125 écoles de la ville afin de déterminer celles qui devaient être remplacées dans le cadre d’un calcul national de la race.

Activiste et enseignant Jeremiah Jeffries a été président du comité du groupe de travail et aurait «ridiculisé» une proposition visant à faire venir des historiens pour consultation.

Jeffries aurait déclaré: « Quel serait le point? L’histoire est écrite et documentée assez bien dans tous les domaines. Et donc, nous n’avons pas besoin d’insister sur l’histoire à cet égard. Nous ne débattons pas de cela. Il ne sert à rien de débattre de l’histoire à cet égard. Soit c’est arrivé, soit ça ne s’est pas passé.

Il a ajouté: « Sur la base de nos critères, c’est une conversation très simple. Et donc, pas besoin d’amener les historiens à dire – ils pontificent et énumèrent un tas de raisons pour lesquelles, ou [say] ils avaient de grandes qualités. Ni l’un ni l’autre ne sont nécessaires dans cette discussion.

Au lieu de cela, les membres du comité auraient utilisé des références Wikipédia dans leur étude pour déterminer quelles personnalités étaient racistes et problématiques.

Plusieurs des plus grands historiens du pays critiquent maintenant ces commentaires dans un article de Mission Local intitulé: «La débâcle de changement de nom du district scolaire de San Francisco a été une parodie historique.

Les chercheurs affirment que Jeffries semblait désireux d’ignorer les nuances et le débat académique en faveur de la poursuite de son propre «agenda politique».

«La décision de ne pas inclure les historiens dans le processus semble malavisée – et suppose un programme politique qui n’est pas nécessairement juste», a déclaré à Mission Local le professeur Nicole Maurantonio de l’Université de Richmond.

« Ignorer les historiens suggère que les acteurs impliqués ont l’intention de privilégier une version du passé qui pourrait correspondre à un ensemble d’intérêts particulier qui pourrait ou non s’aligner avec l’histoire », a-t-elle ajouté.

Eric Foner, professeur à Columbia et auteur lauréat du prix Pulitzer, affirme que le processus de changement de nom manquait de complexité.

«Si vous ne pouvez nommer les écoles que d’après des personnes parfaites, vous aurez beaucoup d’écoles sans nom», a-t-il déclaré à la publication.

Alexis Coe, l’auteur d’une biographie à succès sur George Washington, est du même avis.

«Nous sommes confrontés à des choix de tout ou rien en ce qui concerne notre histoire fondatrice, nos monuments ou nos noms d’écoles. Ce n’est pas ainsi que l’histoire fonctionne, ou nos vies fonctionnent, ou comment tout fonctionne.

Jeremiah Jeffries, l’homme en charge du changement de nom de l’école, dont les parents de Nation of Islam l’ont inspiré Jeremiah Jeffries, président du comité de changement de nom et enseignant de première année L’homme à l’origine du changement de nom de 44 écoles de San Francisco est un enseignant de première année qui a été influencé par ses parents – tous deux membres éminents de la Nation of Islam – qui ont créé leur propre école islamique. Jeremiah Jeffries, président du comité de changement de nom, a révélé dans une interview que sa mère lui avait dit: « Il n’y a rien de mystérieux dans la progression. Cela fonctionne au lieu de souhaiter. Elle et son mari ont créé l’école Sister Clara Muhammad qui dessert une population musulmane à prédominance afro-américaine. La Nation of Islam, qui est définie comme un groupe haineux organisé par le Southern Poverty Law Center pour ses enseignements et sa rhétorique raciste, antisémite et anti-gay sur la supériorité des Noirs sur les Blancs. Jeffries a également mené le plus grand boycott scolaire de San Francisco en encourageant 200 familles à envoyer leurs enfants protester contre la fermeture d’une école, plutôt que de suivre des cours en 2006. En 1999, Jeffries a fait la une des journaux dans tout le pays lorsqu’il a organisé une manifestation contre les enseignants dépensant leur propre argent en fournitures scolaires. Le district scolaire de San Francisco a augmenté le budget des fournitures scolaires pour la première fois depuis des décennies. Il s’est également taillé une réputation de médiateur du pouvoir pour le conseil scolaire du district, utilisant son influence pour faire nommer au moins quatre candidats – des professionnels de l’enseignement. Jeffries a grandi à Philadelphie comme l’un des sept enfants. À l’âge de 12 ans, après que sa sœur a été abattue, Jeffries a eu son premier goût de travailler dans l’éducation en tant que concierge dans une garderie. Il est ensuite allé à l’Université de Virginie, où il s’est d’abord impliqué dans le militantisme pour la justice raciale avec la Black Student Alliance, y compris en obtenant la première femme noire dans le bureau des étudiants. Lorsqu’il a déménagé à San Francisco, il a cofondé Teachers 4 Change et, plus tard, Teachers 4 Social Justice groupes d’activisme aux côtés de Mark Sanchez – qui est également membre du comité de changement de nom. Teachers 4 Social Justice a été créée pour «aider les enseignants à développer leur pratique et à devenir de meilleurs enseignants», en organisant chaque année des conférences et des ateliers sur la justice sociale et en poussant à des réformes de la politique éducative. Actuellement, il supervise le changement de nom pour 44 des écoles du district après que le comité de changement de nom a jugé que les homonymes étaient inappropriés ou racistes.

La décision finale sur les noms des écoles ne sera prise que le 19 avril, mais les parents espèrent qu’il y aura suffisamment d’opposition publique pour que le plan soit abandonné.

Près de 8 000 personnes ont signé une pétition en ligne critiquant vivement la décision.

On estime que le coût du changement de nom de chaque école sera de 100 000 $, les écoles devant remplacer les enseignes, l’équipement scolaire et toute autre image de marque si leurs noms sont forcés de changer.

Au total, le comité espère renommer près d’un tiers des 125 écoles du district.

Thomas Edison sera rayé de la Thomas Edison Charter Academy en raison de son «penchant pour l’électrocution des animaux».

Le nom de George Washington sera retiré du lycée qui porte son nom. Le père de la nation possédait des esclaves et ordonna de tuer des Indiens.

Herbert Hoover Middle School doit être renommé en raison du rôle de l’homonyme dans la redlining – la ségrégation des familles noires – lorsqu’il était secrétaire au commerce.

Et le Roosevelt Middle School fait face à un changement de marque suite à l’opposition du président Theodore Roosevelt aux droits civils et au suffrage noir pour les Noirs.

Les figures modernes n’ont pas non plus été épargnées par la coupe.

Dianne Feinstein, qui a été maire de San Francisco de 1978 à 1988 et a depuis été sénatrice démocrate californienne depuis 1992, verra son nom retiré de l’école élémentaire Dianne Feinstein parce qu’elle « a permis à des chiens policiers d’attaquer des anciens combattants philippins », a décidé le comité. .

Jeffries a déclaré que Feinstein n’avait jamais fait amende honorable pour ces manquements.

L’école Abraham Lincoln dans le quartier Sunset de San Francisco va maintenant être renommée

Le président, qui est souvent présenté comme un héros américain pour l’abolition de l’esclavage, n’est que l’une des 44 personnages historiques qui pourraient bientôt voir leur nom rayé des écoles du district scolaire unifié de San Francisco.

Cependant, la décision de renommer les écoles a suscité de fortes réactions négatives, des milliers de personnes ayant signé une nouvelle pétition.

« En tant que parents / mandants, nous sommes fortement en désaccord avec cette décision – alors que les écoles ne sont pas encore ouvertes et que SFUSD n’a pas mis au point un plan efficace d’apprentissage à distance, nous pensons que renommer les écoles n’est pas la bonne priorité », indique la pétition.

Comme l’a récemment déclaré le maire de London Breed, cette décision de la commission scolaire est « … offensive. C’est offensant pour les parents qui jonglent avec les horaires d’apprentissage quotidiens à la maison de leurs enfants avec leur propre travail et leur santé mentale … C’est offensant pour nos enfants qui regardent les écrans jour après jour au lieu d’apprendre et de grandir avec leurs camarades de classe et amis ».

Cependant, la présidente du Conseil de l’éducation de San Francisco, Gabriela Lopez, a défendu cette décision.

«Je veux m’assurer que cela n’annule ni n’efface en aucun cas l’histoire», a-t-elle déclaré.

« Mais cela change de les soutenir et de les honorer, et ces opportunités sont un excellent moyen d’avoir cette conversation sur notre passé et d’avoir l’occasion d’élever de nouvelles voix. »

Lopez a déclaré que la décision est opportune et importante et envoie un message fort qui va au-delà du racisme lié à l’esclavage et condamne plus largement «les symboles racistes et la culture de la suprématie blanche que nous voyons dans notre pays».

La sénatrice Diane Feinstein (à gauche) pourrait faire retirer son nom de l’école primaire Dianne Feinstein (à droite)

Le collège Roosevelt (à droite) pourrait également changer de nom en raison de l’opposition du président Theodore Roosevelt (à gauche) aux droits civils et au suffrage noir pour les Noirs