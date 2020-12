Quelles ont été les histoires les plus lues dans le New York Times cette année? Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que deux sujets – l’élection et la pandémie – dominent la liste, représentant 90 des 100 premières entrées. Voici une sélection de ces histoires, ainsi que d’autres sujets qui ont attiré un grand intérêt des lecteurs.

L’élection: Plus de la moitié des 30 articles les plus lus dans le Times en 2020 portaient sur l’élection, avec la page des résultats présidentiels au n ° 1. Quelques places derrière: l’aiguille de la nuit électorale toujours populaire, quoique quelque peu redoutée Numéro 4.

La pandémie: Les deuxième et troisième articles les plus lus étaient nos traqueurs de coronavirus, un pour les États-Unis et un pour le monde. Les gens voulaient également savoir comment le virus était sorti (n ° 48) et où ils se trouvaient dans la file d’attente pour se faire vacciner (n ° 53). À noter également: cet article sur un homme qui stockait du désinfectant pour les mains dans l’espoir de le vendre dans un but lucratif, qui est arrivé au 13e rang.

Les vies noires comptent: Un autre thème du top 100 de cette année était le mouvement de protestation pour la justice raciale, déclenché par les meurtres par la police de Breonna Taylor (n ° 26) et George Floyd (n ° 51).