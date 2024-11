Les histoires d’interdictions de l’avortement qui nuisent aux femmes suscitent des réactions négatives

L’histoire d’une femme du Texas décédée parce que les médecins avaient trop peur de franchir une interdiction d’avortement pour lui administrer un traitement lié à une fausse couche est le dernier d’une série d’exemples déchirants montrant à quel point les interdictions d’avortement inconsidérées par des politiciens activistes ignorant les complications de biologie de la reproduction. Chaque nouvelle histoire suscite un nouveau niveau de colère et d’indignation de la part des femmes américaines qui voient leurs droits supprimés au détriment de leur sécurité sanitaire. Alexis McGill Johnson, président-directeur général du Planned Parenthood Action Fund, et Jessica Valenti, auteur de « Abortion: Our bodys, their lies », discutent avec Joy Reid et Alex Wagner. 31 octobre 2024