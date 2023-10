Les histoires des victimes de la guerre Israël-Hamas

Deux jeunes femmes portées disparues dans le chaos après l’attaque terroriste contre un festival de musique israélien. Parents et leurs trois enfants – des jumelles de 6 ans et un fils de 4 ans – assassinés par le Hamas dans leur kibboutz. Une famille de six personnes, la plus jeune âgée d’à peine un an, tuée à Gaza par une frappe aérienne israélienne. Ce ne sont là que quelques-unes des victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Kelly Cobiella de NBC News partage leurs histoires.10 octobre 2023