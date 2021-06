Les histoires des employés et partenaires de Samsung travaillant pour apporter un soulagement à COVID-Struck India – Samsung Global Newsroom

Tout comme les gens sont au cœur de tout ce que fait Samsung, les gens sont également sur lesquels on peut compter lorsque les communautés sont confrontées à des difficultés. Cela a été observé le plus récemment dans toute l’Inde, lorsque les employés et partenaires de Samsung Electronics ont rassemblé des ressources et sont allés au secours de leurs voisins au milieu de la deuxième vague de COVID-19 du pays.

Lisez la suite pour en savoir plus sur certaines des manières remarquables dont ces personnes normales ont contacté leurs amis et voisins pour faire ce qu’elles peuvent pour aider à atténuer les luttes provoquées par la pandémie.

Des employés du centre d’appels Samsung aux vérificateurs de faits d’urgence

Alors que la deuxième vague de COVID gonflait à travers l’Inde, le besoin de listes cohérentes d’hôpitaux, de fournitures et d’autres informations cruciales a incité Samsung à établir ses services d’assistance Samsung Covid Support Group. Mais l’équipe s’est rapidement rendu compte que leurs listes existantes avaient désespérément besoin d’être vérifiées – et rapidement.

Afin d’aider à surmonter ce défi, cinq employés du centre d’appels de Samsung ont été appelés à vérifier les listes existantes afin de permettre aux gens d’accéder aux secours. Alors même que la propre famille de certains membres de l’équipe luttait contre COVID, l’équipe a entrepris de mettre à jour la disponibilité des fournitures, réussissant à réduire les listes à 20% de leur taille d’origine.

Malgré la nature intimidante de cette tâche, l’équipe continue de vérifier et de modifier ces listes cruciales chaque semaine. Les informations sont partagées avec les fournisseurs de services et les employés de Samsung dans tout le pays, qui les distribuent ensuite à ceux qui en ont besoin. Le travail du groupe de travail du centre d’appels de Samsung Inde montre comment un petit effort concentré peut venir en aide à de nombreuses personnes.

Encourager les gens à faire un don de plasma grâce à la puissance des médias sociaux

Tout en faisant un don de plasma après le rétablissement de plusieurs membres de sa famille de COVID, le directeur des ventes de Samsung, Manik Kanade, s’est rappelé un message clé de son livre préféré d’enfance, « Le livre de la jungle » de Rudyard Kipling, qui est centré sur l’idée d’aider les autres.

Ayant compris à quel point le don de plasma était important pour ceux qui suivent un traitement pour COVID, Kanade a été inspiré et a utilisé plusieurs formes de médias sociaux afin de dissiper les idées fausses sur le processus de don de plasma, rassemblant par la suite un groupe de plus de 3 000 volontaires prêts à aider à diffuser le message .

En avril et mai, au plus fort de la deuxième vague de COVID en Inde, les efforts de Kanade ont vu plus de 200 volontaires donner du plasma pour aider les autres. Grâce au réseau qu’il a construit dans sa région pour fournir des informations et un soutien sur les secours COVID, Kanade est devenu la référence en matière d’informations sur les secours COVID dans sa région.

Distribution de nourriture à ceux qui en ont besoin

Le partenaire de Samsung, Samsu Ali, est le propriétaire d’entreprise prospère de Chennai Mobiles, une chaîne de magasins de vente au détail de smartphones dans la ville de Coimbatore, dans le sud de l’Inde. Mais il n’a pas eu le départ le plus facile dans la vie ; Enfant, il passait son temps à faire des petits boulots pour éviter que sa famille et lui-même n’aient faim.

Comprenant que les fermetures tout au long de 2020 et 2021 que la pandémie a précipitées frapperaient le plus durement ceux qui vivent dans la rue, Ali utilise maintenant sa position pour aider à redonner à sa communauté. Ayant rassemblé 40 de ses employés en tant que bénévoles, lui et son équipe préparent de la nourriture et la distribue dans le plus de quartiers touchés possible.

En plus de fournir de la nourriture à environ 700 à 800 personnes par jour, Ali fournit également des produits d’épicerie et une aide financière aux habitants de sa ville. Ali est l’un des nombreux partenaires de Samsung en Inde – dont le nombre cumulé de magasins en Inde s’élève à plus de 200 000 – qui se sont engagés dans un travail philanthropique depuis le début de la pandémie de COVID.

Livraison de nourriture préparée par la famille aux camps de secours COVID

Yashjeet Varshney, stagiaire chez Samsung, garde de bons souvenirs des cuisines communautaires que ses parents aimaient mettre en place lorsqu’il était enfant. Lorsque la deuxième vague de la pandémie est arrivée et qu’un voisin a été admis dans un camp de secours pour un traitement sans personne pour nourrir ses enfants, il est devenu naturel pour Varshney et sa mère de fournir de la nourriture aux enfants et à leur père.

À son arrivée au camp de secours, cependant, Varshney ne pouvait s’empêcher de se demander combien d’autres patients avaient besoin de nourriture, et sa mère et lui ont donc décidé d’intervenir. Avec sa mère préparant des repas nutritifs, Varshney les emballe et les livre. au camp de secours – tout en assistant à des réunions virtuelles dans le cadre de son stage chez Samsung.

Même le fait de contracter et de récupérer de COVID n’a pas arrêté Varshney, qui a plutôt repris le travail dans son système de livraison de nourriture familiale dès qu’il a récupéré avec un sens renouvelé de l’importance des gestes que lui et sa famille ont pu faire pour les gens. le camp de secours.

Les efforts des employés et partenaires de Samsung en Inde pour fournir une assistance pendant la deuxième vague de COVID-19 du pays montrent à quel point de petites actions coordonnées prises en temps opportun peuvent avoir un impact énorme.

Parallèlement à l’attitude de ses employés et partenaires en faveur des personnes, l’entreprise elle-même a également promis 5 millions de dollars pour aider l’Inde à surmonter les défis posés par la deuxième vague de COVID dans le pays, a ajouté de nouveaux centres Samsung Smart Healthcare dans les hôpitaux gouvernementaux pour diagnostic plus rapide dans les hôpitaux publics et vacciné plus de 50 000 employés et les membres de leur famille.