Les histoires de télégrammes arrivent pour tout le monde

Il y a près d’un mois maintenant, Telegram a dévoilé une fonctionnalité Histoires pour les utilisateurs premium qui ont essayé de prendre l’une des fonctionnalités les plus populaires d’Instagram et de l’intégrer dans une application de messagerie. Cette fonctionnalité Stories est désormais disponible pour tout le monde dans une mise à jour publiée pour célébrer le 10e anniversaire de Telegram.

Telegram a annoncé le déploiement plus large en qualifiant Stories de « fonctionnalité la plus demandée de l’histoire » du service. C’est fou de penser, mais bon, cela nous en dit probablement aussi beaucoup sur la façon dont les gens continuent d’évoluer dans la façon dont ils utilisent Telegram. Les gens sont en effet intéressés à partager des clips pour que leurs abonnés les voient tous en même temps dans un format chronométré.

Histoires dans le travail de Telegram un peu comme les autres services. Vous trouverez toutes les histoires de vos contacts en haut de votre liste de discussion – vous devrez peut-être balayer légèrement vers le bas pour les révéler. Il y a des notifications de vos favoris, réactions, réponses (et réponses privées) et un mode furtif qui cachera vos activités.

Lors de la création d’histoires, vous trouverez également des options pour ajouter des autocollants, des GIF, des balises de texte et de localisation, plusieurs images, des légendes et divers paramètres de confidentialité sur qui peut voir vos histoires. Vous pouvez afficher des statistiques à leur sujet, comme qui a réagi ou regardé et quand, modifier des histoires après les avoir publiées à l’origine et utiliser une nouvelle fonctionnalité à double caméra pour les mélanger.

La liste complète des histoires de télégrammes peut être trouvée ici.

Mais ce n’est pas parce que Stories est accessible à tous que les utilisateurs Premium ont complètement perdu une fonctionnalité exclusive. Voici toutes les fonctionnalités exclusives liées aux histoires que vous obtenez avec Premium :

Commande prioritaire – Obtenez plus de vues lorsque vos histoires sont affichées en premier.

– Obtenez plus de vues lorsque vos histoires sont affichées en premier. Mode furtif – Cachez le fait que vous avez vu l’histoire de quelqu’un.

– Cachez le fait que vous avez vu l’histoire de quelqu’un. Historique de la vue permanente – Vérifiez qui a vu vos histoires, même après leur expiration.

– Vérifiez qui a vu vos histoires, même après leur expiration. Options d’expiration personnalisées – Gardez votre histoire pendant 6, 12 ou 48 heures.

– Gardez votre histoire pendant 6, 12 ou 48 heures. Enregistrer les histoires dans la galerie – Enregistrez toute histoire non protégée dans votre galerie.

– Enregistrez toute histoire non protégée dans votre galerie. Meilleures légendes – Déverrouillez des légendes 10 fois plus longues sous vos histoires, ainsi que des liens et une mise en forme personnalisée.

– Déverrouillez des légendes 10 fois plus longues sous vos histoires, ainsi que des liens et une mise en forme personnalisée. Plus d’histoires – Partagez jusqu’à 100 histoires mémorables chaque jour.

